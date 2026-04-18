Phẫn nộ nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng, bắt cởi áo giữa lớp

Đời sống 18/04/2026 11:31

Ngày 14/4, thầy Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Lặc, xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận tại nhà trường đã xảy ra vụ việc một học sinh lớp 8 bị 2 bạn cùng lớp dùng ghế đánh và ép cởi áo ngay trong lớp học.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 14/4, đại diện lãnh đạo Trường THCS Ngọc Lặc (xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, liên quan đến sự việc một nữ sinh tại trường bị nhóm bạn hành hung, nhà trường đã báo cáo cơ quan chức năng để làm rõ.

Theo đại diện nhà trường, trước đó, đơn vị đã tiếp nhận phản ánh từ gia đình em B.G.H (học sinh lớp 8A1) về việc em bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng ngay trong lớp học. Ngay sau đó, nhà trường đã tiến hành xác minh.

Theo tường trình của các học sinh, vào khoảng 11h45 ngày 30.3, sau khi tan học, giáo viên ra về, 3 học sinh lớp 8A1 ở lại lớp để giải quyết mâu thuẫn và sau đó xảy ra xô xát. Hai học sinh tham gia đánh bạn là em P.H.A và P.Q.C, cùng học tại trường.

Sau sự việc, nhà trường đã mời phụ huynh các em đến làm việc. Đồng thời, gia đình em H đưa em đến bệnh viện để khám sức khỏe.

Phẫn nộ nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng, bắt cởi áo giữa lớp - Ảnh 1
Nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng ngay tại lớp học - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, đại diện nhà trường cho biết thêm, các em có quan hệ chơi thân với nhau, chưa xác định rõ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn. Sau sự việc, nhà trường đã phối hợp với Công an xã để xác minh.

“Nhà trường đã họp hội đồng kỷ luật và quyết định xử lý kỷ luật đối với 2 em P.H.A và P.Q.C. Các gia đình đã cam kết hòa giải, không để học sinh tái phạm” - đại diện Trường THCS Ngọc Lặc cho hay.

Được biết, trước đó, gia đình em B.G.H nhận được thông tin con gái bị các bạn đánh, bắt cởi áo ngay tại lớp học thông qua một clip dài hơn 7 phút.

Nội dung clip thể hiện, em H bị một nhóm bạn khống chế, ép ngồi trên bục giảng. Nhóm này liên tục chửi bới, dùng ghế nhựa đánh vào đầu nạn nhân. Không dừng lại, các học sinh còn ép em cởi áo và quay clip, mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin.

Ngay sau khi nắm được sự việc, gia đình đã đề nghị nhà trường và chính quyền địa phương vào cuộc làm rõ.

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