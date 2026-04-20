NÓNG: Phát hiện trong thức ăn dặm cho trẻ em có thuốc diệt chuột

Thế giới 20/04/2026 05:30

Cảnh sát Áo xác nhận tìm thấy thuốc diệt chuột trong một hũ thực phẩm ăn dặm HiPP, sau khi sản phẩm này bị thu hồi do lo ngại nhiễm độc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ Reuters, cảnh sát Áo cho biết đã phát hiện thuốc diệt chuột trong một lọ thực phẩm ăn dặm HiPP sau khi sản phẩm này bị thu hồi vì nghi có dấu hiệu bị can thiệp từ bên ngoài.

Diễn biến cụ thể được ghi nhận tại Schützen am Gebirge, khi Văn phòng Cảnh sát Hình sự bang Burgenland thu giữ một lọ thức ăn dặm vị “cà rốt và khoai tây” loại 190g có dấu hiệu bị làm giả.

Sản phẩm này do một khách hàng chủ động trình báo. May mắn, em bé chưa kịp sử dụng. Không chỉ ở Áo, các trường hợp tương tự cũng đã được ghi nhận tại Cộng hòa Séc và Slovakia.

Kết quả xét nghiệm ban đầu trong phòng thí nghiệm cho thấy các sản phẩm nghi vấn có chứa một phụ gia độc hại. Một số nhân chứng cho biết những lọ bị can thiệp phát ra mùi hôi thối bất thường. Đáng chú ý, theo thông tin từ cảnh sát, mẫu sản phẩm bị thu giữ cho kết quả dương tính với thuốc diệt chuột.

Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo, đây là nhóm chất có thể gây nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Hoạt chất phổ biến nhất trong nhóm này là bromadiolone, một chất đối kháng vitamin K. Khi xâm nhập vào cơ thể, chất này làm ức chế tác dụng của vitamin K, yếu tố thiết yếu trong quá trình đông máu, từ đó làm suy giảm khả năng cầm máu tự nhiên.

Hệ quả có thể bao gồm chảy máu nướu răng, chảy máu cam, bầm tím, thậm chí xuất hiện máu trong phân. Điều đáng lo là các triệu chứng thường không xuất hiện ngay mà có thể khởi phát sau 2-5 ngày kể từ khi ăn phải.

NÓNG: Phát hiện trong thức ăn dặm cho trẻ em có thuốc diệt chuột - Ảnh 1
Một lọ thức ăn dặm vị “Cà rốt và Khoai tây” của HiPP

 

Theo thông tin từ VnExpress, trước nguy cơ này, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác. Nếu trẻ có biểu hiện chảy máu, suy yếu rõ rệt hoặc xanh xao bất thường, cần nhanh chóng đưa trẻ tới cơ sở y tế và thông báo khả năng đã sử dụng thực phẩm nhiễm độc. Trong trường hợp được điều trị kịp thời, tình trạng ngộ độc có thể được kiểm soát hiệu quả.

Đợt thu hồi ảnh hưởng đến hơn 1.000, thậm chí khoảng 1.500 siêu thị SPAR tại Áo. Nhà chức trách cũng đã thu giữ các lọ nghi vấn tại Áo, Slovakia và CH Séc trong bối cảnh một cuộc điều tra đang được mở rộng.

HiPP cho biết không thể loại trừ khả năng một chất nguy hiểm đã bị đưa vào sản phẩm, đồng thời nhận định đây có thể là hành vi can thiệp mang tính tội phạm trong kênh phân phối của SPAR tại Áo.

 

Để đảm bảo an toàn tối đa, HiPP cũng quyết định thu hồi toàn bộ các hũ thức ăn dặm của hãng được mua tại hệ thống SPAR Áo, bao gồm tất cả các điểm bán thuộc SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR và Maximarkt.

Hãng cảnh báo việc sử dụng các lọ bị tác động có thể đe dọa tính mạng.

Cảnh sát Áo khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các lọ nghi vấn. Dấu hiệu nhận biết gồm đáy lọ có dán nhãn trắng kèm vòng tròn đỏ, nắp đã bị mở, hư hỏng hoặc mất niêm phong an toàn, sản phẩm có mùi lạ hay không phát ra tiếng “bật” quen thuộc khi mở nắp. Người dân được khuyên rửa tay kỹ nếu đã tiếp xúc với sản phẩm.

Cơ quan an toàn thực phẩm Áo nghi ngờ vụ việc có thể liên quan đến một âm mưu tống tiền. Trong khi đó, HiPP và SPAR cho biết khách hàng có thể mang sản phẩm thuộc diện thu hồi đến trả lại để nhận hoàn tiền đầy đủ. Đến nay, các nguồn tin được công bố chưa ghi nhận trường hợp người tiêu dùng bị ngộ độc sau vụ việc này.

Máy bay bốc cháy khi vừa cất cánh, phi công phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp

Máy bay bốc cháy khi vừa cất cánh, phi công phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp

Một chuyến bay của hãng hàng không Delta Air Lines, Mỹ, đã gặp sự cố nghiêm trọng khi bốc cháy chỉ vài giây sau khi cất cánh.

Xem thêm
Từ khóa:   thuốc diệt chuột thức ăn dặm HiPP tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 5 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 6 giờ 0 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 6 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 7 giờ 0 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 7 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích