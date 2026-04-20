NÓNG: Phát hiện trong thức ăn dặm cho trẻ em có thuốc diệt chuột

Thế giới 20/04/2026 05:30

Cảnh sát Áo xác nhận tìm thấy thuốc diệt chuột trong một hũ thực phẩm ăn dặm HiPP, sau khi sản phẩm này bị thu hồi do lo ngại nhiễm độc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ Reuters, cảnh sát Áo cho biết đã phát hiện thuốc diệt chuột trong một lọ thực phẩm ăn dặm HiPP sau khi sản phẩm này bị thu hồi vì nghi có dấu hiệu bị can thiệp từ bên ngoài.

Diễn biến cụ thể được ghi nhận tại Schützen am Gebirge, khi Văn phòng Cảnh sát Hình sự bang Burgenland thu giữ một lọ thức ăn dặm vị “cà rốt và khoai tây” loại 190g có dấu hiệu bị làm giả.

Sản phẩm này do một khách hàng chủ động trình báo. May mắn, em bé chưa kịp sử dụng. Không chỉ ở Áo, các trường hợp tương tự cũng đã được ghi nhận tại Cộng hòa Séc và Slovakia.

Kết quả xét nghiệm ban đầu trong phòng thí nghiệm cho thấy các sản phẩm nghi vấn có chứa một phụ gia độc hại. Một số nhân chứng cho biết những lọ bị can thiệp phát ra mùi hôi thối bất thường. Đáng chú ý, theo thông tin từ cảnh sát, mẫu sản phẩm bị thu giữ cho kết quả dương tính với thuốc diệt chuột.

Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo, đây là nhóm chất có thể gây nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Hoạt chất phổ biến nhất trong nhóm này là bromadiolone, một chất đối kháng vitamin K. Khi xâm nhập vào cơ thể, chất này làm ức chế tác dụng của vitamin K, yếu tố thiết yếu trong quá trình đông máu, từ đó làm suy giảm khả năng cầm máu tự nhiên.

Hệ quả có thể bao gồm chảy máu nướu răng, chảy máu cam, bầm tím, thậm chí xuất hiện máu trong phân. Điều đáng lo là các triệu chứng thường không xuất hiện ngay mà có thể khởi phát sau 2-5 ngày kể từ khi ăn phải.

Một lọ thức ăn dặm vị “Cà rốt và Khoai tây” của HiPP

 

Theo thông tin từ VnExpress, trước nguy cơ này, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác. Nếu trẻ có biểu hiện chảy máu, suy yếu rõ rệt hoặc xanh xao bất thường, cần nhanh chóng đưa trẻ tới cơ sở y tế và thông báo khả năng đã sử dụng thực phẩm nhiễm độc. Trong trường hợp được điều trị kịp thời, tình trạng ngộ độc có thể được kiểm soát hiệu quả.

Đợt thu hồi ảnh hưởng đến hơn 1.000, thậm chí khoảng 1.500 siêu thị SPAR tại Áo. Nhà chức trách cũng đã thu giữ các lọ nghi vấn tại Áo, Slovakia và CH Séc trong bối cảnh một cuộc điều tra đang được mở rộng.

HiPP cho biết không thể loại trừ khả năng một chất nguy hiểm đã bị đưa vào sản phẩm, đồng thời nhận định đây có thể là hành vi can thiệp mang tính tội phạm trong kênh phân phối của SPAR tại Áo.

 

Để đảm bảo an toàn tối đa, HiPP cũng quyết định thu hồi toàn bộ các hũ thức ăn dặm của hãng được mua tại hệ thống SPAR Áo, bao gồm tất cả các điểm bán thuộc SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR và Maximarkt.

Hãng cảnh báo việc sử dụng các lọ bị tác động có thể đe dọa tính mạng.

Cảnh sát Áo khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các lọ nghi vấn. Dấu hiệu nhận biết gồm đáy lọ có dán nhãn trắng kèm vòng tròn đỏ, nắp đã bị mở, hư hỏng hoặc mất niêm phong an toàn, sản phẩm có mùi lạ hay không phát ra tiếng “bật” quen thuộc khi mở nắp. Người dân được khuyên rửa tay kỹ nếu đã tiếp xúc với sản phẩm.

Cơ quan an toàn thực phẩm Áo nghi ngờ vụ việc có thể liên quan đến một âm mưu tống tiền. Trong khi đó, HiPP và SPAR cho biết khách hàng có thể mang sản phẩm thuộc diện thu hồi đến trả lại để nhận hoàn tiền đầy đủ. Đến nay, các nguồn tin được công bố chưa ghi nhận trường hợp người tiêu dùng bị ngộ độc sau vụ việc này.

Máy bay bốc cháy khi vừa cất cánh, phi công phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp

Máy bay bốc cháy khi vừa cất cánh, phi công phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp

Một chuyến bay của hãng hàng không Delta Air Lines, Mỹ, đã gặp sự cố nghiêm trọng khi bốc cháy chỉ vài giây sau khi cất cánh.

Xem thêm
Tử vi thứ Ba 21/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Ba 21/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Danh tính thiếu niên 16 tuổi tử vong khi ngồi chơi game xuyên đêm ở TP.HCM

Danh tính thiếu niên 16 tuổi tử vong khi ngồi chơi game xuyên đêm ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 20/4/2026, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 20/4/2026, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 20/4/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Đúng hôm nay, thứ Hai 20/4/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
NÓNG: Phát hiện trong thức ăn dặm cho trẻ em có thuốc diệt chuột

NÓNG: Phát hiện trong thức ăn dặm cho trẻ em có thuốc diệt chuột

Thế giới 1 giờ 43 phút trước
Danh tính bé trai 6 tuổi tử vong thương tâm trong hồ bơi gần nhà

Danh tính bé trai 6 tuổi tử vong thương tâm trong hồ bơi gần nhà

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Nước chanh dây: "Siêu thực phẩm" bổ đủ đường cho mùa hè bạn không nên bỏ lỡ!

Nước chanh dây: "Siêu thực phẩm" bổ đủ đường cho mùa hè bạn không nên bỏ lỡ!

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 20/4/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Sau hôm nay, thứ Hai 20/4/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/4/2026), 3 con giáp may mắn đủ đường, làm việc đụng đâu trúng đó, hốt sạch lộc thiên hạ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/4/2026), 3 con giáp may mắn đủ đường, làm việc đụng đâu trúng đó, hốt sạch lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/4/2026), 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Cuối ngày hôm nay (20/4/2026), 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

Danh tính tài xế ô tô dừng xe trên đường sắt bị tàu hoả tông 'bay' xe ở Hà Nội

Danh tính tài xế ô tô dừng xe trên đường sắt bị tàu hoả tông 'bay' xe ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 19/4/2026: Thị trường biến động, người mua lỗ đến 9 triệu đồng chỉ sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/4/2026: Thị trường biến động, người mua lỗ đến 9 triệu đồng chỉ sau nửa tháng

Quả Việt rẻ bèo, ăn xanh tốt hơn ăn chín, bảo vệ tim mạch, ngăn đột quỵ cực nhạy

Quả Việt rẻ bèo, ăn xanh tốt hơn ăn chín, bảo vệ tim mạch, ngăn đột quỵ cực nhạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Máy bay bốc cháy khi vừa cất cánh, phi công phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp

Máy bay bốc cháy khi vừa cất cánh, phi công phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp

Mẹ đơn thân lên mạng xem bói, cúng giải hạn lừa tiền tỷ

Mẹ đơn thân lên mạng xem bói, cúng giải hạn lừa tiền tỷ

Người đàn ông tử vong sau hơn một tháng dùng bia thay thực phẩm

Người đàn ông tử vong sau hơn một tháng dùng bia thay thực phẩm

Ổ gà trên đường khiến người phụ nữ “chết não” bất ngờ tỉnh lại

Ổ gà trên đường khiến người phụ nữ “chết não” bất ngờ tỉnh lại

NÓNG: Giá vàng thế giới rớt mạnh, bốc hơi cả trăm USD

NÓNG: Giá vàng thế giới rớt mạnh, bốc hơi cả trăm USD

Tắc đường, người phụ nữ sinh con ngay tại cây xăng

Tắc đường, người phụ nữ sinh con ngay tại cây xăng