Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 4/6/2026, 3 con giáp tay trái ôm vàng, tay phải lượm bạc, Phú Quý Vinh Hoa bung tỏa ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 4/6/2026, công việc của Mão gặp Thực Thần nên có tiếng nói ở cơ quan. Ngày này dễ mà được cấp trên khen ngợi, đề xuất tăng lương, tăng thưởng được chấp thuận. Có ý kiến gì thắc mắc thì nên nói thẳng với cấp trên, biết đâu họ sẽ cân nhắc.

Đường tình duyên vì hai hành Mộc tương hòa nên nhiều cặp đôi đang trong giai đoạn hạnh phúc, ổn định. Nếu có ấm ức trong lòng thì tốt nhất để cho mọi chuyện qua đi rồi hẳng từ từ giải thích cho người ấy hiểu nhé.

Tiền bạc không có nhiều biến động nhưng dễ có lộc ăn uống, tặng quà, được thưởng. Tháng này đám đình nhiều nên cũng khó để dư ra được, có lộc thì tốt nhất nên tiết kiệm, đừng tiêu xài hoang phí.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 4/6/2026, Chính Quan phù trợ, người tuổi Thìn có thể gặt hái được những thành công rực rỡ trong công việc, cho dù bạn đang làm việc ở một môi trường hoặc hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa. Bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm cao, bạn chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai. Hãy lập ra cho mình những kế hoạch và lộ trình cụ thể, cố gắng không ngừng dù có gặp phải khó khăn nhé.

Cục diện Mộc Thủy tương sinh cho thấy người độc thân nhờ đào hoa vượng mà có thể nhận được tin vui liên quan đến chuyện tình cảm. Con giáp này nhận được lời tỏ tình từ chính người mà bản mệnh đã thầm thương trộm nhớ từ lâ

Con giáp tuổi Tý

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 4/6/2026, Chính Tài mang tới những tín hiệu tích cực cho vận trình tài lộc của con giáp tuổi Tý, thời điểm thích hợp cho các quyết định liều lĩnh một chút bạn nhé. Tất nhiên, dù có liều cũng là dựa trên cơ sở kiến thức và hiểu biết của bạn chứ không phải là mù quáng.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ - Thủy xung khắc mối quan hệ giữa các cặp đôi gặp khá nhiều vướng mắc trong khoảng thời gian này. Đôi bên nên có những chia sẻ thẳng thắn với nhau, tránh để những mâu thuẫn âm ỉ khiến tình cảm rạn nứt thêm mỗi ngày.

Theo xem ngày tốt theo Nhị thập bát tú, hôm nay khuyên bản mệnh nên làm những việc như: Khởi công trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền.

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