NÓNG: Giá vàng thế giới rớt mạnh, bốc hơi cả trăm USD

Thế giới 27/03/2026 10:41

Giá vàng thế giới giảm gần 2% trong phiên giao dịch gần nhất do chịu áp lực từ kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất trong năm nay.

Theo thông tin từ báo Dân trí, kết thúc phiên giao dịch ngày 26/3, các doanh nghiệp lớn trong nước niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Phiên hôm qua, mặt hàng này giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. 

Còn trên thị trường quốc tế, trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao dịch tại 4.375 USD/ounce, tức giảm 170 USD so với phiên liền trước đó. 

Thời điểm mở đầu phiên, giá vàng giao dịch ổn định trên vùng 4.500 USD/ounce, song nhanh chóng rớt một mạch xuống 4.415 USD/ounce và hiện đã phục hồi nhẹ trở lại. Dù vậy, tính trong vòng 24 giờ qua, giá vàng đã giảm gần 2%, còn nếu tính trong một tuần gần nhất, kim loại quý “bốc hơi” hơn 5% giá trị.

Áp lực giảm giá xuất phát từ việc lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ gia tăng cùng với đà đi lên của đồng USD. Đây là những yếu tố thường làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng - vốn là tài sản không sinh lãi. 

Trong phiên này, các nhà giao dịch kim loại quý tập trung nhiều hơn vào rủi ro lạm phát kéo dài, thay vì vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của vàng. Điều này phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng thị trường, khi lạm phát vẫn là biến số khó lường trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn là yếu tố chi phối tâm lý thị trường. 

 

NÓNG: Giá vàng thế giới rớt mạnh, bốc hơi cả trăm USD - Ảnh 1
Mặt hàng vàng trang sức

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, diễn biến giảm sâu của giá vàng thế giới nhanh chóng tác động tới thị trường nội địa. Tuy nhiên, đến 14 giờ 30 phút chiều 22/3, giá vàng trong nước tạm chững đà rơi, bước vào trạng thái đi ngang thăm dò.

Điểm đáng chú ý trong diễn biến thị trường hiện nay là khoảng cách giá giữa vàng nhẫn 9999 và vàng miếng SJC đang thu hẹp đáng kể, khiến nhiều người lầm tưởng đây là kênh đầu tư thay thế an toàn. 

Ghi nhận đến 14 giờ 30 phút, vàng miếng SJC giao dịch quanh ngưỡng 168,0 triệu đồng/lượng (mua vào) - 171,0 triệu đồng/lượng (bán ra). Tương tự, mặt hàng vàng nhẫn 9999 cũng neo cứng ở mức 167,7 triệu đồng/lượng (mua vào) - 170,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Như vậy, chênh lệch giữa hai mặt hàng này chỉ còn vỏn vẹn khoảng 300.000 - 500.000 đồng/lượng, thấp hơn rất nhiều so với mức 1 - 2 triệu đồng/lượng trước đây. Tuy nhiên, sự hội tụ về giá này không đồng nghĩa với việc triệt tiêu rủi ro, mà ngược lại đang che đậy nhiều biến động khó lường.

Thực tế chứng minh, vàng nhẫn không phải là "vùng đệm" an toàn như kỳ vọng, mà có biên độ dao động gần như song hành với sự khốc liệt của vàng miếng. Trong cơn sốt đầu tháng 3/2026, khi vàng SJC lập đỉnh 184 - 187 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng bị lực cầu đẩy lên vùng 182 - 185 triệu đồng/lượng. 

Đến nay, chỉ sau hơn hai tuần, mặt hàng này đã bốc hơi 12 - 15 triệu đồng/lượng, rơi thẳng xuống quanh mốc 170 triệu đồng. Việc lao dốc không phanh minh chứng cho tính chất biến động cực mạnh của thị trường, đẩy những người "mắc kẹt" mua đuổi ở vùng đỉnh vào tình trạng thua lỗ nặng nề.

Bên cạnh rủi ro rơi giá, nhà đầu tư còn gánh chịu thiệt thòi từ bẫy chênh lệch mua - bán. Hiện tại, khoảng cách này của cả vàng SJC và vàng nhẫn đều bị doanh nghiệp neo ở mức rất cao, khoảng 3 triệu đồng/lượng. 

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