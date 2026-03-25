Tắc đường, người phụ nữ sinh con ngay tại cây xăng

Thế giới 25/03/2026 16:00

Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại Nonthaburi (Thái Lan) khi người phụ nữ buộc phải sinh con ngay tại cây xăng, do tuyến đường đến bệnh viện bị ùn tắc bởi tai nạn giao thông.

Theo thông tin từ VietNamNet, sự việc hy hữu vừa xảy ra tại Nonthaburi (Thái Lan) khi người phụ nữ buộc phải sinh con ngay tại cây xăng, do tuyến đường đến bệnh viện bị ùn tắc bởi tai nạn giao thông.

Khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để hỗ trợ. Tại hiện trường, một phụ nữ 26 tuổi đang ngồi cạnh chiếc xe sedan Mazda màu đỏ, trên tay ôm con gái vừa chào đời. Em bé cất tiếng khóc lớn, dấu hiệu tích cực cho thấy tình trạng sức khỏe ổn định ban đầu.

Đội ngũ y tế từ Bệnh viện Cục Thủy lợi Hoàng gia đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu cho 2 mẹ con trước khi đưa đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Theo báo cáo ban đầu, cả 2 mẹ con đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Tắc đường, người phụ nữ sinh con ngay tại cây xăng - Ảnh 1
Tắc đường, người phụ nữ sinh con ngay tại cây xăng - Ảnh: MSN

Chia sẻ với lực lượng chức năng, người chồng cho biết anh đang lái xe đưa vợ từ nhà riêng tại Soi Phra Mae Karun đến bệnh viện khi cô bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ. Tuy nhiên, khi di chuyển đến khu vực gần cây xăng, họ gặp phải tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Nguyên nhân là do một xe tải chở hàng bị lật, khiến nhiều chai nước ngọt bằng thủy tinh vỡ và rơi vãi khắp mặt đường, MSN đưa tin 24/3.

Trong bối cảnh các cơn co thắt của vợ ngày càng dồn dập, người chồng quyết định rẽ vào cây xăng để tìm sự trợ giúp. Tuy nhiên, em bé đã chào đời ngay khi hai vợ chồng vừa bước khỏi xe.

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