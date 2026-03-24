Danh tính cô gái trẻ bỏ trẻ sơ sinh đã tử vong trong thùng rác

Thế giới 24/03/2026 05:15

Cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ 25 tuổi sau khi phát hiện thi thể bé trai sơ sinh bị bỏ trong thùng rác tại nhà vệ sinh nữ của một trung tâm thương mại.

Theo thông tin từ VietNamNet, một nhân viên vệ sinh trong lúc thu gom rác đã phát hiện dấu hiệu bất thường tại một trung tâm thương mại ở Khlong Toei, Bangkok, Thái Lan.

Theo lời kể, cô nhận thấy một túi rác trong buồng vệ sinh có trọng lượng nặng hơn bình thường. Khi kiểm tra, cô bàng hoàng phát hiện bên trong là thi thể một trẻ sơ sinh được bọc trong túi ni lông màu đen. Ngay sau đó, vụ việc được báo cho bộ phận an ninh của trung tâm và chuyển tới cơ quan chức năng, tờ Thethaiger đưa tin 23/3.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời tiến hành trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh.

Danh tính cô gái trẻ bỏ trẻ sơ sinh đã tử vong trong thùng rác - Ảnh 1
Người phụ nữ 25 tuổi bị nghi ngờ đã vứt bỏ trẻ sơ sinh ở trung tâm thương mại - Ảnh: Thethaiger

Theo thông tin từ Thethaiger, qua quá trình rà soát, cơ quan điều tra xác định một phụ nữ có biểu hiện đáng ngờ là nghi phạm chính. Người này rời khỏi khu vực nhà vệ sinh với một vali màu hồng và túi xách màu trắng.

Theo dấu di chuyển, cảnh sát xác định nghi phạm đã rời trung tâm thương mại và đến ga trung tâm Krung Thep Apiwat. Tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành truy tìm và xác định danh tính người phụ nữ là Jovelyn Canino Cardienete, 25 tuổi, quốc tịch Philippines.

Khi tiếp cận, cảnh sát phát hiện dấu vết máu trên giày và tất của nghi phạm. Người này sau đó được đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế.

Kết quả ban đầu cho thấy cô vừa trải qua quá trình sinh nở. Do tình trạng sức khỏe cần được chăm sóc khẩn cấp, các bác sĩ đã tiến hành tiêm thuốc và xử lý vết thương liên quan. Nghi phạm được lưu lại bệnh viện qua đêm dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng.

Hiện cơ quan điều tra nghi ngờ Jovelyn Canino Cardienete là mẹ của bé trai sơ sinh được phát hiện tại trung tâm thương mại. Tuy nhiên, kết luận chính thức vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm pháp y và khám nghiệm tử thi.

Đây là cú giảm giá khá mạnh của giá vàng thế giới sau nhiều ngày giằng co quanh ngưỡng 5.000 USD/ounce. Nếu so với mức đỉnh cuối tháng 1 thì giá vàng thế giới đã giảm hơn 12%.

