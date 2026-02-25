Cảnh báo: 4 người tử vong sau khi uống sữa pha tạp chất

Thế giới 25/02/2026 16:07

Cảnh sát và các đội y tế cho biết tất cả các nạn nhân đều uống sữa do cùng một nhà cung cấp địa phương ở Rajamahendravaram.

Theo thông báo của chính quyền huyện East Godavari hôm 23/2, bốn người đã tử vong sau khi được cho là uống sữa pha tạp chất tại thành phố Rajamahendravaram thuộc bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Cảnh sát và các đội y tế cho biết tất cả các nạn nhân đều uống sữa do cùng một nhà cung cấp địa phương ở Rajamahendravaram.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy sữa có thể đã bị nhiễm bẩn, dẫn đến các triệu chứng không thể đi tiểu và biến chứng thận cấp tính ở người tiêu dùng.

Cảnh báo: 4 người tử vong sau khi uống sữa pha tạp chất - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Phó cảnh sát trưởng Y Srikanth cho biết: "Trong 2 ngày qua, bốn người đã tử vong sau khi uống sữa kém chất lượng do một người bán hàng không được cấp phép trong thành phố cung cấp".

Người bán sữa đã bị bắt giữ. Các đội an toàn thực phẩm đã thu thập mẫu sữa và máu từ các gia đình bị ảnh hưởng và gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích chi tiết.

Ông Kirthi Chekuri, người đứng đầu huyện East Godavari, cho biết các nhà chức trách đã tiến hành khảo sát từng nhà và thu thập được 73 mẫu cho đến nay, bao gồm cả mẫu gia súc từ 42 con, như một phần của cuộc điều tra.

Các đội ngũ y tế tiếp tục theo dõi bệnh nhân tại bệnh viện và các chuyên gia đang chờ kết quả xét nghiệm để xác định chính xác nguyên nhân gây ra các bệnh liên quan đến thận.

 

Cựu thủ hiến kiêm lãnh đạo đảng YSRCP, ông YS Jagan Mohan Reddy, đã bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn sâu sắc trước vụ việc bi thảm này, đồng thời cáo buộc rằng sự lơ là trong việc thực thi an toàn thực phẩm đã trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng người dân và yêu cầu chính phủ phải có hành động nghiêm khắc đối với những người chịu trách nhiệm về hành vi làm giả thực phẩm.

 

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