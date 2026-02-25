3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 16:47

3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường.

Tuổi Dần

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ thăng tiến không ngừng và suôn sẻ vượt bậc. Vốn dĩ bạn là người kiên trì, có mục tiêu rõ ràng, điều này giúp ích rất nhiều trong công việc, khi mà không phải ai cũng có thể kiên trì đi trên con đường mình đã chọn. 

Về vận trình tình cảm, con giáp may mắn này nếu đã yên bề gia thất cũng sẽ tận hưởng một ngày hạnh phúc bên người thân yêu của mình. Chính gia đình đã tạo thêm sức mạnh và động lực để người tuổi Tỵ cố gắng phấn đấu mỗi ngày.

3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ có vận trình sự nghiệp gặp nhiều may mắn. Biết trước được điều này bản mệnh nên chuẩn bị một kế hoạch thật kĩ càng và hoàn hảo, rồi cứ theo đó mà thực hiện rồi mọi chuyện sẽ suôn sẻ và thuận lợi, không có gì phải bối rối hay lo lắng cả.

May mắn hơn, con giáp này còn có thể gặp được quý nhân. Đây chính là cơ hội tốt để bạn học hỏi những kinh nghiệm quý báu do đối phương truyền dạy, giúp ích cho công việc sau này, đồng thời phát hiện những điểm yếu cần phải khắc phục nhanh chóng.

3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ thêm rộng mở và khởi sắc hơn. Hơn nữa, ưu thế của con giáp này là bạn biết nắm bắt thời cơ rất tốt, biết cách lựa chọn đúng thời điểm có các điều kiện khách quan có lợi để thể hiện năng lực của mình.

Bên cạnh đó, phương diện tình cảm của bản mệnh cũng rất tốt. Các cặp vợ chồng ngày càng gắn kết và hợp tìm được tiếng nói chung trong nhiều việc, không còn những mâu thuẫn tranh cãi nữa, cả gia đình luôn ngập tràn tiếng cười, niềm vui liên tiếp.

3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Cứ nghe chó sủa là mẹ chồng lại "biến mất" sau vườn, dâu trẻ lén đi theo để rồi nhìn thấy bí mật bất ngờ

Cứ nghe chó sủa là mẹ chồng lại "biến mất" sau vườn, dâu trẻ lén đi theo để rồi nhìn thấy bí mật bất ngờ

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Từ 10-15/1 âm lịch: 3 con giáp được sao may mắn soi rọi, vạn sự thuận hòa, của cải chất đống

Từ 10-15/1 âm lịch: 3 con giáp được sao may mắn soi rọi, vạn sự thuận hòa, của cải chất đống

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Từ ngày 10 âm lịch vía Thần Tài: 3 con giáp đủ đầy giàu có, vạn sự suôn sẻ, vận may tăng đều, phúc khí ngời ngời, cuộc đời lên hương, túi tiền rủng rỉnh

Từ ngày 10 âm lịch vía Thần Tài: 3 con giáp đủ đầy giàu có, vạn sự suôn sẻ, vận may tăng đều, phúc khí ngời ngời, cuộc đời lên hương, túi tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Trời thương ban phước sau ngày 2/3/2026, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Trời thương ban phước sau ngày 2/3/2026, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 6h ngày 26/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 6h ngày 26/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Đúng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Cuối tuần này (28/2-1/3), 3 con giáp thuận lợi tiến thân, gánh lộc về nhà, công danh thăng hạng, tiền vàng dư dôi, tận hưởng cuộc sống phú quý

Cuối tuần này (28/2-1/3), 3 con giáp thuận lợi tiến thân, gánh lộc về nhà, công danh thăng hạng, tiền vàng dư dôi, tận hưởng cuộc sống phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
3 ngày liên tiếp (26/2/2026 -28/2/2026 ), 3 con giáp vận mệnh rực sáng như bình minh, tài vận sáng sủa, thành công chói lọi, đếm tiền mỏi tay

3 ngày liên tiếp (26/2/2026 -28/2/2026 ), 3 con giáp vận mệnh rực sáng như bình minh, tài vận sáng sủa, thành công chói lọi, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (26/2/2026 ): 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, cả tình lẫn tiền đều tăng tiến vũ bão, giàu sang trong tầm tay

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (26/2/2026 ): 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, cả tình lẫn tiền đều tăng tiến vũ bão, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h ngày 26/2/2026, 3 con giáp PHÚC LỘC song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 16h ngày 26/2/2026, 3 con giáp PHÚC LỘC song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ thắm như son

Từ 10-15/1 âm lịch: 3 con giáp được sao may mắn soi rọi, vạn sự thuận hòa, của cải chất đống

Từ 10-15/1 âm lịch: 3 con giáp được sao may mắn soi rọi, vạn sự thuận hòa, của cải chất đống

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Từ ngày 10 âm lịch vía Thần Tài: 3 con giáp đủ đầy giàu có, vạn sự suôn sẻ, vận may tăng đều, phúc khí ngời ngời, cuộc đời lên hương, túi tiền rủng rỉnh

Từ ngày 10 âm lịch vía Thần Tài: 3 con giáp đủ đầy giàu có, vạn sự suôn sẻ, vận may tăng đều, phúc khí ngời ngời, cuộc đời lên hương, túi tiền rủng rỉnh

Trời thương ban phước sau ngày 2/3/2026, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Trời thương ban phước sau ngày 2/3/2026, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Đúng 6h ngày 26/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 6h ngày 26/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa