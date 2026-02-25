Đúng 12h30 sáng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 16:20

3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông.

Tuổi Dần

Chính Tài và Thiên Tài đều sẽ xuất hiện những khoản thu dồi dào, tin vui tới tấp bay đến với người tuổi Dần. Đặc biệt, người tuổi này sẽ là những con giáp nổi bật về tài chính, tiền bạc. Mọi kế hoạch tiến hành bon bon, không vướng bất cứ trở ngại nào, cũng nhờ đó tiền của của họ rất vượng.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này không có biến động. Bạn và đối phương nên dành nhiều thời gian để bên cạnh nhau hơn và tìm hiểu về những vấn đề mà cả hai đang gặp phải. Hai người cần có sự chia sẻ nhiều hơn mới có thể kéo dài mối quan hệ.

Đúng 12h30 sáng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ rất giỏi giang, khéo léo, biết đối nhân xử thế và biết giữ các mối quan hệ hữu hảo. Bản mệnh sẽ có vận may nhân đôi, tiền tài sẽ tăng lên gấp bội. Họ làm công việc gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, người tuổi này làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín.

Đặc biệt, những kế hoạch của con giáp này cũng trên đà suôn sẻ, họ dường như làm gì cũng thuận, nếu có trở ngại thì không đáng kể. Bởi vậy, cứ cố gắng là tuổi Ngọ ắt sẽ gặt hái thành công.

 

Đúng 12h30 sáng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có thể giải quyết nhanh chóng các công việc theo đúng dự tính. Bạn luôn có những kế hoạch công việc chi tiết nên không cần lo lắng những sự cố phát sinh. Người tuổi này sẽ đón nhận những tin vui về tài chính từ các công việc bên ngoài và dự án đầu tư của mình.

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng trở nên ổn định. Bản mệnh và đối phương luôn cố gắng dành thời gian cho nhau. Hai bạn dù bận rộn vẫn không quên hỏi thăm đối phương và tạo cho nhau động lực tiến về phía trước.

Đúng 12h30 sáng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường.

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