Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (26/2/2026 ): 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, cả tình lẫn tiền đều tăng tiến vũ bão, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 17:30

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán tài vận rực rỡ, không thành phú gia cũng dư dả tiền xài.

Tuổi Hợi 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi đón nhận nhiều lộc may mắn.

Ngày tuổi Hợi sự cố gắng của bạn chịu phản đối từ nhiều phía, cố gắng giải thích nhưng khó thay đổi được suy nghĩ người khác.

Công việc: Trên phương diện công việc, người tuổi Hợi tạo ra được sự đổi mới, bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui

Tình cảm: Trong tình yêu, tâm trí bạn chỉ đặt đúng một người, yêu thương hết mực.

Tài lộc: Về mặt tài chính, phía trước còn chông gai, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng kinh tế.

Sức khoẻ: Mỏi cổ, cơ thể mệt mỏi khá lâu không được thư giãn.

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (26/2/2026 ): 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, cả tình lẫn tiền đều tăng tiến vũ bão, giàu sang trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi tháng mới của 12 con giáp nói rằng, vận trình tài lộc của tuổi Tý tăng mạnh. Tháng này mang đến nhiều cơ hội kinh doanh, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ hoặc bất động sản. Những hợp đồng giá trị cao dễ được ký kết, dòng tiền lưu thông thuận lợi giúp tuổi Tý biến nỗ lực thành lợi nhuận thực tế.

Sự nhạy bén và khả năng tính toán chính xác giúp tuổi Tý nhanh chóng nắm bắt thời cơ, khi nhiều người còn do dự, bản mệnh đã kịp chớp lấy cơ hội và biến nó thành lợi thế cạnh tranh. Đây là giai đoạn mà tinh thần quyết đoán đóng vai trò quan trọng, không chỉ giúp tuổi Tý thu được tiền bạc mà còn củng cố uy tín cá nhân trong giới kinh doanh.

Bên cạnh đó, tháng này cũng mang lại tín hiệu rực rỡ cho tình duyên của tuổi Tý. Người độc thân dễ gặp được đối tượng phù hợp qua giao lưu, hội nhóm. Người đã có đôi tìm lại sự gắn kết, nhiều cặp vợ chồng còn có tin vui về con cái.

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (26/2/2026 ): 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, cả tình lẫn tiền đều tăng tiến vũ bão, giàu sang trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tuổi Tỵ đón vận may về tài lộc và cơ hội phát triển, nhất là ở lĩnh vực kinh doanh, đầu tư hoặc mở rộng nguồn thu. Những tín hiệu tích cực đến từ môi trường xung quanh giúp tuổi Tỵ nhìn thấy hướng đi mới. Đây là thời điểm thuận lợi để triển khai kế hoạch đã chuẩn bị hoặc thử sức với lựa chọn mới.

Dòng tiền trong thời gian này có xu hướng biến động nhanh, đi kèm cơ hội sinh lợi rõ rệt. Tuy nhiên vận khí chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, đòi hỏi sự tỉnh táo và tập trung cao. Nếu nắm bắt đúng thời điểm, tuổi Tỵ có thể cải thiện đáng kể tình hình tài chính hoặc tạo bước đệm cho giai đoạn tiếp theo.

Ngoài yếu tố tiền bạc, vận trình còn cho thấy sự thay đổi tích cực trong định hướng tương lai. Những quyết định quan trọng đưa ra trong hai ngày này có thể ảnh hưởng lâu dài. Vì vậy tuổi Tỵ cần giữ tinh thần sáng suốt, hành động dứt khoát và không để cơ hội trôi qua chỉ vì do dự.

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (26/2/2026 ): 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, cả tình lẫn tiền đều tăng tiến vũ bão, giàu sang trong tầm tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Thứ Năm, thứ Sáu (26-27/2): 3 con giáp đạt đỉnh vận may, tiền bạc về ngập lối, đón lộc ấm no, tình tiền viên mãn

Thứ Năm, thứ Sáu (26-27/2): 3 con giáp đạt đỉnh vận may, tiền bạc về ngập lối, đón lộc ấm no, tình tiền viên mãn

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán gặt hái được nhiều thành quả trong cuộc đời, vận mệnh ngày càng suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h ngày 26/2/2026, 3 con giáp PHÚC LỘC song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 16h ngày 26/2/2026, 3 con giáp PHÚC LỘC song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Cứ nghe chó sủa là mẹ chồng lại "biến mất" sau vườn, dâu trẻ lén đi theo để rồi nhìn thấy bí mật bất ngờ

Cứ nghe chó sủa là mẹ chồng lại "biến mất" sau vườn, dâu trẻ lén đi theo để rồi nhìn thấy bí mật bất ngờ

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Từ 10-15/1 âm lịch: 3 con giáp được sao may mắn soi rọi, vạn sự thuận hòa, của cải chất đống

Từ 10-15/1 âm lịch: 3 con giáp được sao may mắn soi rọi, vạn sự thuận hòa, của cải chất đống

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Từ ngày 10 âm lịch vía Thần Tài: 3 con giáp đủ đầy giàu có, vạn sự suôn sẻ, vận may tăng đều, phúc khí ngời ngời, cuộc đời lên hương, túi tiền rủng rỉnh

Từ ngày 10 âm lịch vía Thần Tài: 3 con giáp đủ đầy giàu có, vạn sự suôn sẻ, vận may tăng đều, phúc khí ngời ngời, cuộc đời lên hương, túi tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Trời thương ban phước sau ngày 2/3/2026, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Trời thương ban phước sau ngày 2/3/2026, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 6h ngày 26/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 6h ngày 26/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Đúng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Cuối tuần này (28/2-1/3), 3 con giáp thuận lợi tiến thân, gánh lộc về nhà, công danh thăng hạng, tiền vàng dư dôi, tận hưởng cuộc sống phú quý

Cuối tuần này (28/2-1/3), 3 con giáp thuận lợi tiến thân, gánh lộc về nhà, công danh thăng hạng, tiền vàng dư dôi, tận hưởng cuộc sống phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
3 ngày liên tiếp (26/2/2026 -28/2/2026 ), 3 con giáp vận mệnh rực sáng như bình minh, tài vận sáng sủa, thành công chói lọi, đếm tiền mỏi tay

3 ngày liên tiếp (26/2/2026 -28/2/2026 ), 3 con giáp vận mệnh rực sáng như bình minh, tài vận sáng sủa, thành công chói lọi, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h ngày 26/2/2026, 3 con giáp PHÚC LỘC song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 16h ngày 26/2/2026, 3 con giáp PHÚC LỘC song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ thắm như son

Từ 10-15/1 âm lịch: 3 con giáp được sao may mắn soi rọi, vạn sự thuận hòa, của cải chất đống

Từ 10-15/1 âm lịch: 3 con giáp được sao may mắn soi rọi, vạn sự thuận hòa, của cải chất đống

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Từ ngày 10 âm lịch vía Thần Tài: 3 con giáp đủ đầy giàu có, vạn sự suôn sẻ, vận may tăng đều, phúc khí ngời ngời, cuộc đời lên hương, túi tiền rủng rỉnh

Từ ngày 10 âm lịch vía Thần Tài: 3 con giáp đủ đầy giàu có, vạn sự suôn sẻ, vận may tăng đều, phúc khí ngời ngời, cuộc đời lên hương, túi tiền rủng rỉnh

Trời thương ban phước sau ngày 2/3/2026, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Trời thương ban phước sau ngày 2/3/2026, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Đúng 6h ngày 26/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 6h ngày 26/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa