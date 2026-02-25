3 ngày liên tiếp (26/2/2026 -28/2/2026 ), 3 con giáp vận mệnh rực sáng như bình minh, tài vận sáng sủa, thành công chói lọi, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 17:37

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán tài lộc không ngừng tăng, công việc thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Dần 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vui vẻ đón nhận nhiều tin vui tích cực.

Ngày này tuổi Dần luôn đón nhận tin vui khi làm việc, lúc nào làm việc bạn có một sự chuẩn bị cẩn thận, chuẩn chỉ từng chi tiết.

Công việc: Người tuổi Dần có nhiều sự va vấp, từ đó giúp bạn đứng vững hơn, vượt trội hơn.

Tình cảm: Tình cảm giữa cả hai vốn dĩ cần đến cảm xúc chân thành.

Tài lộc: Về mặt tài chính, có được nhiều vận may, tài lộc giữ được sự ổn định.

Sức khoẻ: Vốn dĩ cơ thể tiến triển tốt, thế nhưng vì một vài lí do bạn không dành thời gian nghỉ ngơi.

3 ngày liên tiếp (26/2/2026 -28/2/2026 ), 3 con giáp vận mệnh rực sáng như bình minh, tài vận sáng sủa, thành công chói lọi, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi tháng mới của 12 con giáp cho hay, vận trình tài lộc của tuổi Ngọ vô cùng hanh thông. Những nỗ lực từ đầu năm của bản mệnh bắt đầu được đền đáp xứng đáng, bản mệnh dễ gặp đối tác tiềm năng, mở rộng quy mô làm ăn và tăng trưởng lợi nhuận.

Trong lĩnh vực đầu tư, tuổi Ngọ có thể đón nhận tin vui liên tiếp. Các dự án đã tham gia bước vào giai đoạn sinh lời mạnh, đặc biệt trong ngành tài chính hay bất động sản. Sự tự tin, sáng tạo và khả năng giao tiếp khéo léo giúp tuổi Ngọ chiếm trọn niềm tin của đối tác, mở ra cơ hội hợp tác lâu dài.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Ngọ nên thận trọng hơn, đặc biệt là trong việc xem xét các dấu hiệu từ phía đối phương. Có thể có những người thứ ba đang nhăm nhe xen vào mối quan hệ của bản mệnh, hoặc có những thay đổi nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của hai người. Con giáp này nên để ý nhiều hơn, giữ vững lòng tin và tránh những xung đột không đáng có.

3 ngày liên tiếp (26/2/2026 -28/2/2026 ), 3 con giáp vận mệnh rực sáng như bình minh, tài vận sáng sủa, thành công chói lọi, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi, tuổi Dậu được dự báo đón luồng sinh khí mạnh về tài vận và cơ hội phát triển. Đây là thời điểm vận trình chuyển biến tích cực, đặc biệt trong công việc và các kế hoạch mở rộng. Những nỗ lực trước đó bắt đầu cho kết quả rõ rệt, giúp con giáp này củng cố vị thế cá nhân.

Tài lộc của tuổi Dậu trong giai đoạn này có xu hướng gia tăng nhờ cơ hội mới xuất hiện. Người làm kinh doanh dễ gặp khách hàng tiềm năng hoặc mở rộng thị trường thuận lợi. Người làm công việc ổn định có khả năng được giao nhiệm vụ quan trọng, từ đó kéo theo cơ hội tăng thu nhập hoặc cải thiện vị trí.

3 ngày liên tiếp (26/2/2026 -28/2/2026 ), 3 con giáp vận mệnh rực sáng như bình minh, tài vận sáng sủa, thành công chói lọi, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Thứ Năm, thứ Sáu (26-27/2): 3 con giáp đạt đỉnh vận may, tiền bạc về ngập lối, đón lộc ấm no, tình tiền viên mãn

Thứ Năm, thứ Sáu (26-27/2): 3 con giáp đạt đỉnh vận may, tiền bạc về ngập lối, đón lộc ấm no, tình tiền viên mãn

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán gặt hái được nhiều thành quả trong cuộc đời, vận mệnh ngày càng suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 46 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh