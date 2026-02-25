Đúng 7h sáng mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp quý nhân nâng bước, đón tài lộc bùng nổ, hỷ sự liên miên, cuộc sống giàu có, sung túc đủ đầy

Cục diện Kiếp Tài tạo nên không ít khó khăn cho tuổi Tỵ khiến bạn không thể hoàn thành những nhiệm vụ được giao phó. Con giáp này nên cân nhắc nhờ đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp để cải thiện hiệu suất.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ không được thoải mái. Bản mệnh và đối phương có những tranh cãi to tiếng vì những việc khá vụn vặt. Hai bạn đều muốn mình là người chiến thắng và bảo vệ quan điểm của bản thân nên khiến cho xung đột càng trở nên gay gắt.

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Tuổi Thìn

Từ nay, tuổi Thìn bước vào giai đoạn vận khí bùng nổ mạnh mẽ. Đây là thời điểm cát tinh chiếu mệnh, giúp con giáp này liên tiếp đón cơ hội tốt về tài chính lẫn công việc. Những kế hoạch còn dang dở trước đó có xu hướng được tháo gỡ nhanh chóng, các mối quan hệ hợp tác cũng trở nên thuận lợi hơn.

Đặc biệt, tài lộc của tuổi Thìn trong giai đoạn này có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt. Nguồn thu chính ổn định, nguồn thu phụ dễ xuất hiện bất ngờ. Người kinh doanh buôn bán có thể gặp thời điểm “đắt hàng”, dòng tiền lưu thông nhanh, lợi nhuận cải thiện đáng kể. Người làm công việc chuyên môn dễ được ghi nhận năng lực hoặc nhận thêm cơ hội phát triển.

Về tổng thể, vận trình của tuổi Thìn mang sắc thái hanh thông rõ rệt nhờ sự hỗ trợ của quý nhân và vận may đầu năm. Khi giữ được sự quyết đoán và tận dụng cơ hội đúng lúc, con giáp này có thể tạo nền tảng vững chắc cho cả năm phía trước, đúng nghĩa được Thần Tài nâng đỡ, việc gì cũng dễ thành.

