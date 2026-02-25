Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân khủng hoảng vì công việc.

Công việc: Người tuổi Thân công danh đang chịu nhiều khủng hoảng, bạn làm việc chịu phải nhiều khó khăn.

Ngày này tuổi Thân tình cảm đang hướng đến sự dài lâu, thế nhưng đối phương lại chưa sẵn sàng cùng bạn tiến xa.

Tình cảm: Tìm kiếm được người chung đường, thế nhưng còn vướng phải nhiều khó khăn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, vượt qua giai đoạn khó khăn, tài chính tăng trưởng từng giai đoạn.

Sức khoẻ: Bạn luôn thích làm việc, thế nhưng lại chịu không ít áp lực khi làm việc.

Tuổi Dậu

Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, vận trình của tuổi Dậu gặp phải những cảm xúc rối ren, dễ bị chi phối bởi những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Áp lực từ những cảm xúc tiêu cực tích tụ khiến con giáp này dễ nổi nóng, cáu gắt, thậm chí chỉ vì những chuyện không đáng kể.

Tuy nhiên, điều quan trọng là tuổi Dậu cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình, tránh để những nóng nảy nhất thời làm ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống. Nếu biết giữ bình tĩnh, mọi việc sẽ suôn sẻ hơn, dù có gặp phải những thử thách nhỏ.

May mắn thay, tuổi Dậu tìm thấy niềm vui bên bạn bè và người thân. Những phút giây sum vầy, chia sẻ giúp bản mệnh lấy lại sự bình tĩnh, làm dịu đi những lo lắng, bất an trong lòng. Đây chính là nguồn năng lượng tích cực để tiếp tục vững bước trong tháng này.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp thâm trầm, sâu sắc, làm gì cũng có sự chu toàn. Cuối tháng 2 là thời điểm tuổi Tỵ thể hiện sự nhạy bén đặc biệt với tiền bạc. Họ có thể nhìn thấy những cơ hội lớn mà người khác không tìm thấy. Các khoản thu từ công việc phụ, đầu tư nhỏ hoặc kinh doanh online có xu hướng tăng nhanh, mang lại nguồn tiền đáng kể.

Bên cạnh tài lộc rực rỡ và thăng tiến, vận trình công việc cũng khởi sắc. Tuổi Tỵ được cấp trên đánh giá cao nhờ sự linh hoạt và khả năng xử lý tình huống khéo léo. Mọi nỗ lực của họ được đền đạp bằng tiền bạc và danh tiếng.

Trong ngày này, chỉ cần giữ vững tinh thần tỉnh táo, tránh chi tiêu bốc đồng, giữ cái đầu lạnh trong đầu tư, tuổi Tỵ sẽ tích lũy được khoản tài chính đáng kể. Đây chính là bước đệm quan trọng để con giáp này tiến gần hơn đến mục tiêu giàu có lâu dài.

