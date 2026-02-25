Biết rõ vợ mang thai con kẻ khác, chồng vẫn âm thầm làm một việc khiến cô hối hận, nguyện cả đời báo ân

Tâm sự 25/02/2026 17:14

Cách đó vài hôm, tôi nhận lời mời đi họp lớp với bạn. Dù sao thì sau tất cả, tôi cũng cần cân bằng cuộc sống để chuẩn bị làm mẹ đơn thân. Nhưng điều mà tôi không ngờ là hôm ấy, người thích tôi năm xưa cũng đến. Anh đã thành đạt, không những vậy còn tỏ tình với tôi.

Chuyện phải kể từ 5 năm trước, khi tôi vẫn đang học đại học. Nói chẳng phải khoe, ngày đó tôi được rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Nhưng nổi bật chỉ có hai người, một người mọt sách học giỏi, một người ăn chơi, có gia đình khá giả.

Cuối cùng, tôi chọn yêu người học trên mình 2 khóa, cũng là người ăn chơi trác táng kia. Hồi đầu chúng tôi rất hợp ý nhau. Tôi còn nghĩ người đàn ông ấy thật lòng thật dạ với mình. Thế nhưng yêu đến năm thứ 5 thì anh ta bắt đầu dở chứng. Chúng tôi sống chung, thành ra anh ta luôn cảm thấy nhàm chán nên đã tìm đến người phụ nữ khác.

Tôi vẫn nhớ như in, khi tôi biết mình có thai, anh ta tỏ ra rất hoảng hốt. Cả đêm hôm ấy, anh ta thề sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con. Vậy mà chiều ngày hôm sau khi tôi đi làm trở về, nhà cửa đã sạch bách. Tôi nhấc máy gọi điện thì thuê bao, đến tận nhà thì không ai mở cửa, bố mẹ anh còn nói chẳng biết tôi có mèo mỡ bên ngoài hay không. Vì thế, ông bà không chấp nhận một đứa con dâu chửa trước.

Biết rõ vợ mang thai con kẻ khác, chồng vẫn âm thầm làm một việc khiến cô hối hận, nguyện cả đời báo ân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đó vài hôm, tôi nhận lời mời đi họp lớp với bạn. Dù sao thì sau tất cả, tôi cũng cần cân bằng cuộc sống để chuẩn bị làm mẹ đơn thân. Nhưng điều mà tôi không ngờ là hôm ấy, người thích tôi năm xưa cũng đến. Anh đã thành đạt, không những vậy còn tỏ tình với tôi.

Mọi người biết ý nên ăn xong thì bảo anh đưa tôi về nhà. Chẳng biết thế nào, khi về đến nhà, tôi lại mời anh uống tiếp. Kết quả là cả hai đã qua đêm với nhau. Sau hôm ấy, chúng tôi chính thức thành một cặp, tôi còn nghĩ sẽ giấu chuyện này để anh làm bố của con mình, dù sao thì cái thai cũng chỉ nhanh hơn một tháng so với bình thường.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra ngay sau khi anh biết tôi có em bé. Thế rồi mỗi lần chồng tôi bảo đưa vợ đi siêu âm, tôi lại từ chối. Cho đến hôm ấy, anh mới thở dài: "Em nghĩ anh chưa biết chuyện à? Anh biết rồi, nhưng trẻ con không có tội, anh lại yêu em. Em yêu tâm, anh sẽ xem nó như con ruột".

Thì ra khi biết tôi tìm được hạnh phúc mới, người yêu cũ đã nhắn tin cho chồng tôi nói hết mọi chuyện. Đến nước ấy, tôi chẳng biết làm gì hơn, chỉ dập đầu cảm ơn chồng. Có lẽ kiếp trước tôi đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới gặp được người đàn ông vĩ đại như vậy...

Biết vợ say đắm "phi công trẻ", chồng không đánh ghen ầm ĩ mà dùng một chiêu khiến vợ cả đời không dám nhìn mặt đàn ông

Biết vợ say đắm "phi công trẻ", chồng không đánh ghen ầm ĩ mà dùng một chiêu khiến vợ cả đời không dám nhìn mặt đàn ông

Chồng tôi biết chuyện khi tình cờ đọc được tin nhắn điện thoại tôi bỏ quên trong nhà tắm. Anh ta không nói gì. Chờ sau khi tôi viện cớ ra ngoài gặp bạn. Anh ta đã lẳng lặng đưa theo mẹ tôi vào đúng địa chỉ khách sạn mà bạn tải tôi đã nhắn tin.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h ngày 26/2/2026, 3 con giáp PHÚC LỘC song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 16h ngày 26/2/2026, 3 con giáp PHÚC LỘC song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Cứ nghe chó sủa là mẹ chồng lại "biến mất" sau vườn, dâu trẻ lén đi theo để rồi nhìn thấy bí mật bất ngờ

Cứ nghe chó sủa là mẹ chồng lại "biến mất" sau vườn, dâu trẻ lén đi theo để rồi nhìn thấy bí mật bất ngờ

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Từ 10-15/1 âm lịch: 3 con giáp được sao may mắn soi rọi, vạn sự thuận hòa, của cải chất đống

Từ 10-15/1 âm lịch: 3 con giáp được sao may mắn soi rọi, vạn sự thuận hòa, của cải chất đống

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Từ ngày 10 âm lịch vía Thần Tài: 3 con giáp đủ đầy giàu có, vạn sự suôn sẻ, vận may tăng đều, phúc khí ngời ngời, cuộc đời lên hương, túi tiền rủng rỉnh

Từ ngày 10 âm lịch vía Thần Tài: 3 con giáp đủ đầy giàu có, vạn sự suôn sẻ, vận may tăng đều, phúc khí ngời ngời, cuộc đời lên hương, túi tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Trời thương ban phước sau ngày 2/3/2026, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Trời thương ban phước sau ngày 2/3/2026, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 6h ngày 26/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 6h ngày 26/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Đúng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Cuối tuần này (28/2-1/3), 3 con giáp thuận lợi tiến thân, gánh lộc về nhà, công danh thăng hạng, tiền vàng dư dôi, tận hưởng cuộc sống phú quý

Cuối tuần này (28/2-1/3), 3 con giáp thuận lợi tiến thân, gánh lộc về nhà, công danh thăng hạng, tiền vàng dư dôi, tận hưởng cuộc sống phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
3 ngày liên tiếp (26/2/2026 -28/2/2026 ), 3 con giáp vận mệnh rực sáng như bình minh, tài vận sáng sủa, thành công chói lọi, đếm tiền mỏi tay

3 ngày liên tiếp (26/2/2026 -28/2/2026 ), 3 con giáp vận mệnh rực sáng như bình minh, tài vận sáng sủa, thành công chói lọi, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Biết vợ say đắm "phi công trẻ", chồng không đánh ghen ầm ĩ mà dùng một chiêu khiến vợ cả đời không dám nhìn mặt đàn ông

Biết vợ say đắm "phi công trẻ", chồng không đánh ghen ầm ĩ mà dùng một chiêu khiến vợ cả đời không dám nhìn mặt đàn ông

Đang cười cợt giữa đám tang mẹ, gã chồng "biến sắc" khi vợ cũ xuất hiện, câu giới thiệu sau đó làm vợ mới ngã quỵ

Đang cười cợt giữa đám tang mẹ, gã chồng "biến sắc" khi vợ cũ xuất hiện, câu giới thiệu sau đó làm vợ mới ngã quỵ

Mỗi tháng đưa 3 triệu bị vợ chê "bèo bọt", đi làm về nhìn bát canh toàn nước, tôi nổi điên hất tung cả mâm cơm

Mỗi tháng đưa 3 triệu bị vợ chê "bèo bọt", đi làm về nhìn bát canh toàn nước, tôi nổi điên hất tung cả mâm cơm

Cả năm bắt em chồng ăn rau luộc, lạc rang; ngày cô ấy đi, món quà để lại khiến tôi chỉ muốn độn thổ

Cả năm bắt em chồng ăn rau luộc, lạc rang; ngày cô ấy đi, món quà để lại khiến tôi chỉ muốn độn thổ

Vừa hết 49 ngày của chồng, em trai anh đã sang đặt vấn đề "nuôi" hai mẹ con vì một lý do khiến tôi càng thêm tủi

Vừa hết 49 ngày của chồng, em trai anh đã sang đặt vấn đề "nuôi" hai mẹ con vì một lý do khiến tôi càng thêm tủi

Nắng 40 độ vẫn diện áo dài kín cổng cao tường, em chồng vừa vén tà áo lên, tôi liền ngã quỵ vì sự thật bên dưới

Nắng 40 độ vẫn diện áo dài kín cổng cao tường, em chồng vừa vén tà áo lên, tôi liền ngã quỵ vì sự thật bên dưới