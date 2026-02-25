Ô tô đâm vào cây ven đường, 7 người đi đám cưới thương vong

Thế giới 25/02/2026 16:26

Vụ tai nạn xảy ra khi họ đang trên đường trở về nhà ở các làng Kharwali và Ghuskani thuộc huyện Rohtak. Cú va chạm rất mạnh, khiến chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn.

4 người tử vong và 3 người khác bị thương nặng sau khi một chiếc SUV hiệu Scorpio chạy quá tốc độ đâm vào cây ở Sonipat, Haryana, Ấn Độ, vào đêm khuya. Các nạn nhân đang trên đường trở về từ một đám cưới thì tài xế được cho là đã mất kiểm soát phương tiện do chạy quá tốc độ.

Theo các báo cáo ban đầu, 7 thanh niên đang di chuyển trên chiếc Scorpio sau khi tham dự một đám cưới ở làng Bhavard gần Sonipat.

Ô tô đâm vào cây ven đường, 7 người đi đám cưới thương vong - Ảnh 1

Chiếc xe ô tô bị biến dạng sau cú va chạm.

4 người trên xe đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Danh tính các nạn nhân được xác định là Ankush, Deepak và Sahil, đều là cư dân của làng Kharwali và Golu đến từ làng Ghuskani.

 

3 người khác là Ankit, Mohit và Sagar bị thương nặng trong vụ tai nạn. Theo cảnh sát, họ được đưa đi cấp cứu ngay lập tức và sau đó được nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa PGI, Khanpur, nơi họ đang được chăm sóc y tế.

Cảnh sát đã đến hiện trường sau khi nhận được thông tin và bắt đầu điều tra. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy chạy quá tốc độ có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn.

Cảnh báo: 4 người tử vong sau khi uống sữa pha tạp chất

Cảnh sát và các đội y tế cho biết tất cả các nạn nhân đều uống sữa do cùng một nhà cung cấp địa phương ở Rajamahendravaram.

