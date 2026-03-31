Máy bay bốc cháy khi vừa cất cánh, phi công phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp

Theo thông tin từ VietNamNet, một chuyến bay của hãng hàng không Delta Air Lines, Mỹ, đã gặp sự cố nghiêm trọng khi bốc cháy chỉ vài giây sau khi cất cánh.

Được biết, chiếc máy bay Airbus A330-323 đang thực hiện hành trình từ São Paulo (Brazil) đến Atlanta (Mỹ) thì bất ngờ xảy ra tiếng nổ sau khi rời khỏi đường băng. Sau đó, ngọn lửa lớn bốc lên phía bên trái máy bay.

Những hình ảnh được ghi lại cho thấy, các mảnh vỡ đang cháy rơi khỏi máy bay, làm bốc cháy khu vực cỏ gần đường băng. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý tình huống khẩn cấp, Mirror đưa tin mới đây.

Trước diễn biến nguy hiểm, phi công đã phát tín hiệu khẩn cấp, đồng thời cho máy bay quay đầu. Khi đạt độ cao hơn 1.371m, tổ lái quyết định hạ cánh khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Máy bay hãng hàng không Delta Air Lines bốc cháy sau khi cất cánh - Ảnh: Mirror

Theo thông tin từ báo Đời sống pháp luật, dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy, toàn bộ hành trình chỉ kéo dài hơn 9 phút trước khi máy bay quay trở lại sân bay Guarulhos và hạ cánh an toàn. Vào thời điểm xảy ra sự cố, trên máy bay có 272 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn.

Sự cố đã làm gián đoạn hoạt động tại sân bay Guarulhos, khiến các hãng hàng không phải hủy 28 chuyến bay và 14 chuyến bay phải chuyển hướng.

Sau khi hạ cánh, đội ngũ mặt đất đã hướng dẫn hành khách rời khỏi máy bay an toàn. Hiện chưa có báo cáo chính thức về thương vong. Chiếc máy bay gặp sự cố đã 20 năm tuổi. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

NÓNG: Giá vàng thế giới rớt mạnh, bốc hơi cả trăm USD Giá vàng thế giới giảm gần 2% trong phiên giao dịch gần nhất do chịu áp lực từ kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất trong năm nay.

