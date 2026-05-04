NÓNG: Phát hiện độc tố trong sữa công thức trẻ em, thu hồi khẩn cấp hơn 60.000 hộp

Thế giới 04/05/2026 14:15

Theo thông báo từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, Công ty sữa a2 tại bang Colorado đã tự nguyện thu hồi ba lô sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium USA, được quảng cáo dành cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở xuống.

Theo thông tin từ báo Kiến thức đầu tư, 3 lô sản phẩm a2 Platinum sản xuất riêng cho thị trường Mỹ bị ảnh hưởng. Đơn vị sản xuất Synlait Milk đã phát hiện độc tố này, qua đó kích hoạt quy trình thu hồi bắt đầu từ ngày 1/5.

Đáng chú ý, động thái này chỉ áp dụng tại Mỹ và không ảnh hưởng đến thị trường Trung Quốc, thị trường lớn và sinh lời cao nhất của công ty.

Cổ phiếu a2 Milk có lúc giảm tới 7,3% xuống còn 8,25 NZD trong phiên giao dịch tại Wellington.

Ngành sữa công thức toàn cầu đang đối mặt với làn sóng siết chặt kiểm soát chất lượng trong năm nay. Lo ngại gia tăng từ tháng 1, sau khi Nestlé phát hiện vi khuẩn có khả năng tạo ra cereulide tại một nhà máy. Các đối thủ như Danone và Groupe Lactalis cũng đã phải thu hồi hàng trăm lô sản phẩm tại nhiều quốc gia.

Theo a2 Milk, sự cố được phát hiện sau khi Synlait mở rộng xét nghiệm, dựa trên hướng dẫn cập nhật giữa tháng 4 từ Bộ Công nghiệp Cơ bản New Zealand. Công ty cho rằng nguồn phát sinh độc tố nhiều khả năng đến từ một thành phần nguyên liệu trong công thức sữa bị ảnh hưởng.

NÓNG: Phát hiện độc tố trong sữa công thức trẻ em, thu hồi khẩn cấp hơn 60.000 hộp - Ảnh 1
Sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh nhãn hiệu a2 Platinum USA bị thu hồi do có thể gây nguy hại cho sức khỏe

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, tổng cộng hơn 63.000 hộp đã được sản xuất, trong đó khoảng 16.400 hộp được cho là đã đến tay người tiêu dùng. Các sản phẩm bị ảnh hưởng thuộc ba lô sữa bột bổ sung sắt, đóng hộp thiếc 31,7 ounce, với thông tin cụ thể:

- Lô 2210269454 có hạn sử dụng 15/7/2026

- Lô 2210324609 có hạn sử dụng 21/01/2027

- Lô 2210321712 có hạn sử dụng 15/01/2027

Thông tin mã lô và hạn dùng được in ở đáy hộp sản phẩm.

Được biết, các lô sữa này là hàng nhập khẩu theo chương trình Chiến dịch Fly Formula nhằm bổ sung nguồn cung trong giai đoạn thiếu hụt sữa công thức tại Mỹ. Dù quyền nhập khẩu của a2 đã hết hạn từ tháng 12, sản phẩm vẫn có thể đang được người tiêu dùng lưu giữ.

FDA khuyến cáo người tiêu dùng nếu đang sở hữu các sản phẩm thuộc diện thu hồi cần ngừng sử dụng ngay lập tức, có thể vứt bỏ hoặc trả lại để được hoàn tiền. Trong trường hợp trẻ có dấu hiệu bất thường sau khi sử dụng, phụ huynh nên liên hệ với cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, theo thông tin từ The Hill FDA cũng cho biết các kết quả kiểm tra gần đây cho thấy nguồn cung sữa công thức tại Mỹ nhìn chung vẫn an toàn và không bị nhiễm bẩn trên diện rộng.

Xe lao xuống kênh, người cha tử vong sau khi cứu 4 người thân

Xe lao xuống kênh, người cha tử vong sau khi cứu 4 người thân

Mới đây, một người đàn ông đã hy sinh mạng sống để cứu gia đình 4 người của mình, sau khi chiếc xe bán tải của họ lao xuống kênh trong một vụ tai nạn thương tâm ở tỉnh Chai Nat, Thái Lan.

Xem thêm
Từ khóa:   thu hồi sữa sữa cho trẻ em tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 3 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 5 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích