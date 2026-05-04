Đáng chú ý, động thái này chỉ áp dụng tại Mỹ và không ảnh hưởng đến thị trường Trung Quốc, thị trường lớn và sinh lời cao nhất của công ty.

Theo thông tin từ báo Kiến thức đầu tư, 3 lô sản phẩm a2 Platinum sản xuất riêng cho thị trường Mỹ bị ảnh hưởng. Đơn vị sản xuất Synlait Milk đã phát hiện độc tố này, qua đó kích hoạt quy trình thu hồi bắt đầu từ ngày 1/5.

Ngành sữa công thức toàn cầu đang đối mặt với làn sóng siết chặt kiểm soát chất lượng trong năm nay. Lo ngại gia tăng từ tháng 1, sau khi Nestlé phát hiện vi khuẩn có khả năng tạo ra cereulide tại một nhà máy. Các đối thủ như Danone và Groupe Lactalis cũng đã phải thu hồi hàng trăm lô sản phẩm tại nhiều quốc gia.

Cổ phiếu a2 Milk có lúc giảm tới 7,3% xuống còn 8,25 NZD trong phiên giao dịch tại Wellington.

Theo a2 Milk, sự cố được phát hiện sau khi Synlait mở rộng xét nghiệm, dựa trên hướng dẫn cập nhật giữa tháng 4 từ Bộ Công nghiệp Cơ bản New Zealand. Công ty cho rằng nguồn phát sinh độc tố nhiều khả năng đến từ một thành phần nguyên liệu trong công thức sữa bị ảnh hưởng.

Sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh nhãn hiệu a2 Platinum USA bị thu hồi do có thể gây nguy hại cho sức khỏe

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, tổng cộng hơn 63.000 hộp đã được sản xuất, trong đó khoảng 16.400 hộp được cho là đã đến tay người tiêu dùng. Các sản phẩm bị ảnh hưởng thuộc ba lô sữa bột bổ sung sắt, đóng hộp thiếc 31,7 ounce, với thông tin cụ thể:

- Lô 2210269454 có hạn sử dụng 15/7/2026

- Lô 2210324609 có hạn sử dụng 21/01/2027

- Lô 2210321712 có hạn sử dụng 15/01/2027

Thông tin mã lô và hạn dùng được in ở đáy hộp sản phẩm.

Được biết, các lô sữa này là hàng nhập khẩu theo chương trình Chiến dịch Fly Formula nhằm bổ sung nguồn cung trong giai đoạn thiếu hụt sữa công thức tại Mỹ. Dù quyền nhập khẩu của a2 đã hết hạn từ tháng 12, sản phẩm vẫn có thể đang được người tiêu dùng lưu giữ.

FDA khuyến cáo người tiêu dùng nếu đang sở hữu các sản phẩm thuộc diện thu hồi cần ngừng sử dụng ngay lập tức, có thể vứt bỏ hoặc trả lại để được hoàn tiền. Trong trường hợp trẻ có dấu hiệu bất thường sau khi sử dụng, phụ huynh nên liên hệ với cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, theo thông tin từ The Hill FDA cũng cho biết các kết quả kiểm tra gần đây cho thấy nguồn cung sữa công thức tại Mỹ nhìn chung vẫn an toàn và không bị nhiễm bẩn trên diện rộng.