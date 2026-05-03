Tiết lộ quan hệ 'phim giải tình thật' của Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa sau Cửu trọng tử

Sao quốc tế 03/05/2026 15:15

Suốt 8 tiếng ghi hình, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ không có lấy một lần trò chuyện, đến cả ảnh chụp tập thể cuối cùng cũng đứng chéo góc nhau. Khi Lý Quân Nhuệ tổng kết phần chơi “lật thuyền”, anh nhắc rõ tên Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa, còn nói đến Mạnh Tử Nghĩa chỉ gọi chung là “hai cô gái”.

Gần đây, tại hiện trường ghi hình chương trình Keep Running ở Tuyền Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc). Mạnh Tử Nghĩa mở nhầm cửa xe, ngẩng đầu lên thì thấy Lý Quân Nhuệ đang ngồi bên trong. Chỉ chưa đến nửa giây chạm mắt, cô lập tức quay đi, không ngoái lại, bước thẳng về xe của mình.

Khoảnh khắc này bị camera ghi lại trọn vẹn, trở thành minh chứng cho việc cặp đôi nổi tiếng “Quân Khiên Mạnh Nhiễu” chính thức chia tách sau bộ phim “Cửu trọng tử”.

Hôm đó là buổi ghi hình tập đặc biệt chủ đề cặp đôi của mùa 14 Keep Running. Chương trình sắp xếp 6 nam - 6 nữ ghép đôi. Lý Quân Nhuệ được ghép với Bạch Lộc, cả hai mặc trang phục tông xanh nhạt giống nhau. Mạnh Tử Nghĩa thì cùng đội với nghệ sĩ Từ Chí Thắng.

Theo truyền thông, sự xa cách có chủ ý này đối lập rõ rệt với mối quan hệ của hai diễn viên vào 3 năm trước.

Năm 2023, khi quay phim “Tây xuất ngọc môn”, hai người lần đầu hợp tác. Ngoài đời, họ tương tác rất tự nhiên, Lý Quân Nhuệ chỉnh váy giúp Mạnh Tử Nghĩa, cô cười và bắt lời anh trong phỏng vấn.

Bước ngoặt thực sự đến khi bộ phim “Cửu trọng tử” lên sóng năm 2024. Trong phim, chuyện tình của Đậu Chiêu và Tống Mặc gây sốt; ngoài đời, tần suất xuất hiện chung của Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa cũng tăng lên.

Người hâm mộ ưu ái gọi họ là cặp đôi “Quân Khiên Mạnh Nhiễu”. Khoảnh khắc Lý Quân Nhuệ cúi người chỉnh váy cho Mạnh Tử Nghĩa trên thảm đỏ, hay đứng sau cô ở hậu trường đã gây sốt.

Lợi ích từ việc xây dựng hình tượng cặp đôi “Quân Khiên Mạnh Nhiễu” đạt đỉnh điểm vào 2025. Nhờ danh tiếng tăng cao, hai người trở thành thành viên thường trú của chương trình Keep Running; cùng xuất hiện trong quảng cáo đôi của Bvlgari; bìa tạp chí đôi lập kỷ lục doanh số.

Khi hai diễn viên công bố hợp tác lần 3 trong bộ phim “Thượng công chúa”, lượng đặt xem vượt 500.000 chỉ sau nửa giờ. Đến tháng 4.2026, con số này đạt 2,675 triệu - lập kỷ lục mới cho phim cổ trang của Tencent Video.

Hơn 60% khán giả nói rằng họ đặt xem phim chỉ vì cặp đôi “Quân Khiên Mạnh Nhiễu”. Trong thời gian quay phim “Thượng công chúa”, video hậu trường cảnh ôm nhau dưới tuyết của hai diễn viên đạt hơn 280 triệu lượt xem, nội dung fan chế lại lan rộng khắp nền tảng video ngắn.

Nhưng từ tháng 10.2025, sau khi cùng đăng thông báo phủ nhận nghi vấn sống chung, tương tác công khai giữa hai người bắt đầu giảm. Đến khi quay Keep Running, biểu hiện chia tách càng rõ ràng.

Trước tình hình này, người hâm mộ cũ của cặp đôi bắt đầu bức xúc. Có fan đăng số tiền ủng hộ vượt 7 chữ số và thất vọng nói: “Giờ phim sắp chiếu mà hai người lại phá cặp, tiền của chúng tôi là gì?”.

Trong nhóm fan, hàng loạt bài viết yêu cầu hai diễn viên lên tiếng làm rõ về mối quan hệ hiện tại.

 

'Băng hồ trọng sinh' của Lý Quân Nhuệ giảm điểm Douban, thất bại toàn diện

Theo các số liệu tổng hợp từ nền tảng trực tuyến, tác phẩm dài 40 tập đã hoàn tất phát sóng theo hình thức fast-track (xem nhanh), nhưng không tạo được hiệu ứng như mong đợi. Lượng xem trung bình ước tính chỉ khoảng 2,95 triệu lượt/tập (theo thống kê Vân Hợp), xếp cuối bảng trong số các phim truyền hình phát sóng cùng năm.

