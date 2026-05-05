Đường Yên gây tranh cãi về diễn xuất trong phim mới

Sao quốc tế 05/05/2026 15:19

Sự trở lại của Đường Yên trên màn ảnh nhỏ đang thu hút nhiều chú ý, nhưng không hoàn toàn theo chiều hướng tích cực. Bộ phim mới mang tên Tình Yêu Không Có Thần Thoại sau khi lên sóng khung giờ vàng đã ghi nhận diễn biến không mấy khả quan về lượng người xem, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận xoay quanh nội dung lẫn diễn xuất của dàn diễn viên.

Theo các số liệu được truyền thông Trung Quốc đăng tải, dự án có khởi đầu tương đối ổn định nhưng nhanh chóng sụt giảm về tỉ suất người xem chỉ sau thời gian ngắn phát sóng.

Điều này phần nào phản ánh sự đón nhận thiếu tích cực từ phía khán giả đối với một tác phẩm được đầu tư với dàn diễn viên tên tuổi.

Trong phim, Đường Yên đảm nhận vai Lâm Triển Kiều - một phụ nữ trưởng thành, độc lập, làm việc trong lĩnh vực xuất bản và có đời sống tình cảm nhiều biến động. Nhân vật được xây dựng theo hướng hiện đại, nhấn mạnh vào nội tâm và những lựa chọn cá nhân trong tình yêu lẫn sự nghiệp. Đây được xem là nỗ lực của nữ diễn viên trong việc làm mới hình ảnh, thoát khỏi kiểu vai quen thuộc trước đây.

Tuy nhiên, màn thể hiện của cô lại trở thành tâm điểm tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng Đường Yên chưa thực sự thuyết phục trong các phân đoạn đòi hỏi chiều sâu cảm xúc, đặc biệt là ở cách thoại và biểu đạt tâm lý nhân vật. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa cô và bạn diễn Triệu Hựu Đình cũng bị nhận xét là thiếu sự tương tác tự nhiên, chưa tạo được điểm nhấn về mặt cảm xúc.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện diễn xuất, dự án còn khiến Đường Yên bị đặt lên bàn cân so sánh với những gương mặt cùng thời như Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh. Trong khi các đồng nghiệp vẫn duy trì sức hút qua nhiều dự án có thành tích ổn định và độ thảo luận cao, sự trở lại lần này của Đường Yên lại chưa tạo được dấu ấn tương xứng.

Trong bối cảnh thị trường phim truyền hình ngày càng cạnh tranh, việc lựa chọn kịch bản phù hợp và nâng cao khả năng diễn xuất đang trở thành yếu tố then chốt đối với các diễn viên lâu năm. Trường hợp của Đường Yên cho thấy chỉ một dự án chưa đạt kỳ vọng cũng có thể tạo ra áp lực lớn, đặc biệt khi đặt trong sự so sánh với những cái tên vẫn giữ được phong độ ổn định.

Chung Hán Lương công khai ủng hộ Đường Yên bất ngờ 'gây bão' cõi mạng

Chung Hán Lương công khai ủng hộ Đường Yên bất ngờ 'gây bão' cõi mạng

Sau hơn một thập kỷ kể từ khi tạo nên cơn sốt với Bên nhau trọn đời, Chung Hán Lương và Đường Yên bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi có màn tương tác đáng chú ý trên mạng xã hội.

