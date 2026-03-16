Đường Yên gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới ở tuổi 41

Sao quốc tế 16/03/2026 08:15

Ở tuổi 41, Đường Yên bất ngờ thay đổi hoàn toàn diện mạo khi cắt tóc ngắn cá tính. Sự thay đổi này khiến nhiều người gần như không nhận ra nữ diễn viên, bởi khí chất và phong cách của cô dường như đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới.

Mới đây, Đường Yên gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới. Mái tóc ngắn siêu gọn gàng đã thay thế hoàn toàn hình ảnh tóc dài quen thuộc trước đây. Phần tóc được tạo kiểu phồng nhẹ, rẽ lệch tự nhiên giúp tôn lên đường nét khuôn mặt. Kiểu tóc này để lộ trán đầy đặn và đường viền hàm sắc nét, khiến tổng thể gương mặt trở nên thanh thoát hơn.

Không chỉ giúp cô trông trẻ trung như ở độ tuổi 20+, kiểu tóc còn mang lại cảm giác chín chắn và khí chất trưởng thành của một ngôi sao đã trải qua nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí.

Đường Yên gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới ở tuổi 41 - Ảnh 1Đường Yên gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới ở tuổi 41 - Ảnh 2

Trong một lần xuất hiện tại sự kiện, Đường Yên lựa chọn chiếc váy ôm sát màu đen với thiết kế trễ vai ấn tượng. Bộ trang phục nhanh chóng trở thành tâm điểm bởi sự kết hợp giữa vẻ quyến rũ và phong thái sang trọng. Phần cổ áo được thiết kế theo kiểu quây và trễ vai, khéo léo khoe trọn đường vai và xương quai xanh thanh mảnh, đồng thời kéo dài tỷ lệ cổ giúp tổng thể vóc dáng thanh thoát hơn.

Điểm nhấn của bộ váy nằm ở những họa tiết hình học ánh bạc được đính trên thân váy và phần vai. Dưới ánh đèn sân khấu, các chi tiết này phản chiếu ánh sáng lấp lánh, phá vỡ sự đơn điệu của gam màu đen mà vẫn giữ được vẻ sang trọng. Thiết kế vừa đủ nổi bật nhưng không quá phô trương giúp tổng thể trang phục toát lên vẻ cao cấp.

Đường Yên gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới ở tuổi 41 - Ảnh 3

Đặc biệt, từ phần vai của chiếc váy kéo dài xuống hai bên là lớp voan đen mỏng với độ rủ rất mạnh. Khi di chuyển, những dải voan này nhẹ nhàng bay theo từng bước chân, tạo nên hiệu ứng chuyển động mềm mại. Chính chi tiết này đã cân bằng lại nét mạnh mẽ của bộ váy ôm sát, khiến tổng thể tạo hình vừa cá tính vừa mang cảm giác bay bổng, giống hình tượng “nữ chính quyền lực” trong các bộ phim.

Đường Yên còn khéo léo kết hợp trang phục với đôi găng tay nhung đen dài đến nửa cẳng tay. Phụ kiện này không chỉ đồng bộ màu sắc với bộ váy mà còn mang đến cảm giác cổ điển sang trọng. Đồng thời, găng tay giúp tôn lên đường nét cánh tay, khiến tổng thể tạo hình gợi nhớ đến phong cách quý phái của các minh tinh điện ảnh cổ điển.

Không chỉ gây ấn tượng với trang phục sự kiện, phong cách đời thường của Đường Yên cũng nhận được nhiều lời khen. 

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