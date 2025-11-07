Phim của Đường Yên hoãn chiếu sau ồn ào của biên kịch phim Phồn hoa

Biên kịch Tần Văn và đạo diễn Vương Gia Vệ đã bị một biên kịch tên Cổ Nhị tố cáo hành vi tước đoạt quyền tác giả trong bộ phim “Phồn hoa” và không trả thù lao viết kịch bản. Cổ Nhị còn tung những đoạn ghi âm được cho là hội thoại của Vương Gia Vệ và Tần Văn, tiết lộ nhiều thông tin gây sốc về giới giải trí và đề cập đến các ngôi sao khác.

Ban đầu, bộ phim "Tình yêu không có thần thoại" do Đường Yên, Triệu Hữu Đình đóng chính dự kiến lên sóng khung giờ vàng trên CCTV-8 vào ngày 7.11, nhưng mới đây đã bị thay thế bằng bộ phim "Tứ hỷ" (Đồng Dao, Tưởng Hân đóng chính). Kế hoạch phát sóng đồng bộ "Tình yêu không có thần thoại" trên nền tảng Tencent Video cũng bị tạm dừng.

Khi Vương Gia Vệ nói: “Khoe khoang quá rồi”, nữ biên kịch còn đáp lại với giọng điệu ngạo mạn: “Sợ gì chứ. Trong giới này, ai mà chẳng có chút quan hệ”.

Trong một đoạn ghi âm, giọng nói được cho là biên kịch Tần Văn đã tự khoe khoang việc cô “tấn công cảnh sát”, nhưng chỉ sau một cuộc điện thoại đã có thể dàn xếp mọi chuyện, không bị giam giữ.

Tần Văn cũng đề cập về một tác phẩm truyền hình nổi tiếng: “Thật ra bộ phim đó là do một nhóm nhỏ viết, cuối cùng chỉ để lại mỗi tên tôi thôi, chẳng phải nghề này vốn là như thế sao?”. Cổ Nhị khẳng định bộ phim Tần Văn nhắc đến chính là “Phồn hoa” - tác phẩm giúp Tần Văn đoạt giải thưởng lớn.

Cổ Nhị tiết lộ thêm, vai “Uông tiểu thư” của Đường Yên trong "Phồn hoa" cũng do anh sáng tạo ra. Thế nhưng, Đường Yên trong một cuộc phỏng vấn lại nói rằng: “Tần Văn đã viết riêng vai này cho tôi, chúng tôi thân nhau như chị em ruột”.

Tốc độ lan truyền nhanh chóng của những đoạn ghi âm do Cổ Nhị tung ra đã kéo theo hàng loạt nghệ sĩ, tác phẩm bị ảnh hưởng.

Một nhân viên từ nền tảng phát sóng tiết lộ về việc bộ phim "Tình yêu không có thần thoại" bất ngờ bị hủy ra mắt: “Tôi nhận được thông báo vào nửa đêm, tất cả tư liệu phải gỡ khẩn cấp, ngay cả trailer cũng không được để lại”.

Ồn ào này ảnh hưởng lớn đến Đường Yên. Nữ diễn viên đã dành nhiều tâm huyết cho bộ phim "Tình yêu không có thần thoại", kỳ vọng đây sẽ là tác phẩm giúp cô chuyển mình, có cơ hội tranh giải cao hơn sau những lần trượt giải đáng tiếc với vai diễn trong “Phồn hoa”.

Không những vậy, ghi âm bị rò rỉ còn có đoạn được cho là đạo diễn Vương Gia Vệ nhận xét Đường Yên là người giả tạo, thích làm màu. Dù đây chỉ là đánh giá cá nhân, nhưng vẫn khiến công chúng bàn tán về tính cách của cô, ảnh hưởng đến danh tiếng suốt bao năm qua.