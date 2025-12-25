Đọc một tin nhắn trước ngày cưới 3 ngày, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng, hưởng ‘tuần trăng mật’ cùng một người đặc biệt

Tâm sự 25/12/2025 11:18

Kèm theo tin nhắn đó là tấm hình một người đàn ông bán nude đang nằm ngủ. Không hề thấy mặt ai trong tấm hình, nhưng em thấy rõ hình xăm ngay trên ót là của chồng sắp cưới. Vì đó là hình xăm em đặc biệt chọn cho anh ta, rất hiếm giống ai.

Em với chồng sắp cưới quen nhau 4 năm rồi mới quyết định đi đến hôn nhân. Tình cảm cũng có thể gọi là mặn nồng. Hai bên gia đình đã định ngày đám cưới, nhà em lúc đó còn dựng cả rạp xong rồi. Vậy mà trước ngày cưới 3 ngày, đọc được một tin nhắn mà em hủy luôn đám cưới chuẩn bị cả năm trời.

“Chú rể của cô đang nằm kế bên tôi nè”.

 

Kèm theo tin nhắn đó là tấm hình một người đàn ông bán nude đang nằm ngủ. Không hề thấy mặt ai trong tấm hình, nhưng em thấy rõ hình xăm ngay trên ót là của chồng sắp cưới. Vì đó là hình xăm em đặc biệt chọn cho anh ta, rất hiếm giống ai.

Em nghĩ tấm hình này được chụp chưa lâu, và em linh cảm được chồng phản bội em. Em ngẩn người vì sốc, sau đó thì đau đớn tột cùng. Chuyện đã đến nước này, em lại nghĩ tích cực hơn rằng ít ra vẫn chưa tới ngày cưới, em còn cơ hội cứu lấy mình. Em không bứt dây động rừng, bắt đầu tìm chân tướng sự việc từ trang Facebook cá nhân của chồng.

Nếu bồ của chồng đã ra tay vào thời điểm này thì chính là cô ta muốn giữ bằng được người tình. Em lục tìm trong người like, bình luận trong các bài post của chồng. Vì chồng em rất ít khi đăng bài nên chỉ cần tìm được người hay tương tác nhất. Cuối cùng em tìm được một cô ả luôn “thả tim” bất kì cái gì chồng em đăng.

Đến khi vào trang cá nhân của cô ta, em mới vỡ òa xót xa. Những hình ảnh cô ta đăng không thấy mặt chồng em nhưng em có thể nhận ra bàn tay, đôi giày, chiếc áo quen thuộc kia. Còn có những câu lãng mạn về tình yêu, kiểu như: “Chỉ cần anh thương em, cả thế giới cứ để em lo”. Và tất cả những gì cô ta đăng, chồng em đều thả tim hoặc like không sót tấm nào.

Đọc một tin nhắn trước ngày cưới 3 ngày, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng, hưởng ‘tuần trăng mật’ cùng một người đặc biệt - Ảnh 1
Tất cả những gì cô ta đăng, chồng em đều thả tim hoặc like không sót tấm nào - Ảnh minh họa: Internet

Trang cá nhân của ả bồ không hề có thông tin gì, chỉ kết bạn với hai người, một trong số đó là chồng em. Tài khoản còn lại mới đích thị là của cô ta. Em mới hiểu ra, ả bồ chỉ tạo một tài khoản vô danh để thể hiện thứ tình cảm lén lút với chồng em. Đã biết trang cá nhân thực, em tìm đến thông tin ngoài đời thực của cô ta.

Chân tướng sự thật chính là chồng em đã ngoại tình từ 2 năm trước, trong khi đã yêu em 4 năm. Nhân tình của chồng làm giáo viên tiểu học. Em điều tra thêm một hồi thì phát hiện hóa ra cô bồ này là người yêu cũ của chồng. Em lại nhớ đến lý do chia tay người cũ mà chồng em đã nói, là vì gia đình không cho phép.

Tóm gọn lại, chồng em muốn đứng hai thuyền, vừa lấy em hợp lòng cha mẹ, vừa có bồ để vui chơi. Tìm hiểu được tới đây, em đưa ra quyết định giữ im lặng, không muốn nghe bất kì lời biện hộ, giải thích nào. Em báo với người nhà, mẹ em liền nói: “Không sao, chồng tốt thì mẹ gả không thì thôi, nói một tiếng với họ hàng là được”. Được ba mẹ an ủi em cũng thấy đỡ hơn phần nào.

Đã quyết vậy rồi nhưng em vẫn tỏ ra chẳng có gì với chú rể. Em gửi một món quà tới tận văn phòng hiệu trưởng của trường cô bồ đang dạy. Trong hộp quà đó em rửa hết hình cô ta đăng trên mạng, kèm thêm vài câu: “Em làm tình nhân chưa đủ, còn phá đám cưới của người khác, tặng không album ảnh cưới của chị để em xem cho vui!”.

Vào ngày cưới định sẵn, em lên đường hưởng “tuần trăng mật” với một người không phải chồng sắp cưới của mình. Đây là chuyến du lịch em đặt để cho hai vợ chồng đi chơi. Cuối cùng, em lại đi với mẹ. Đúng là không ai bằng cha mẹ mình.

Đến ngày rước dâu, em chỉ nhắn đúng một câu: “Đến nhà nhân tình rước dâu đi nhé!” rồi tắt luôn máy. Giờ thì em thư thả ở Đà Nẵng, để lấy lại sức sau khi dẹp một đám cưới, một cuộc hôn nhân tồi tệ.

 

Đọc một tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng, lên đường hưởng ‘tuần trăng mật’ cùng một người này

Đọc một tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng, lên đường hưởng ‘tuần trăng mật’ cùng một người này

Trước ngày đám cưới 3 ngày, em nhận được một tin nhắn từ số máy lạ. Vào ngày cưới định sẵn, em lên đường hưởng “tuần trăng mật” với một người không phải chồng mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Sau ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/12-27/12), Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/12-27/12), Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Tôi từ chối gặp mặt, chồng cũ lại đòi đến tận nhà chỉ để lấy cho bằng được quyển sách này

Tôi từ chối gặp mặt, chồng cũ lại đòi đến tận nhà chỉ để lấy cho bằng được quyển sách này

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
NÓNG: Chính thức nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày

NÓNG: Chính thức nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Tôi đập tan tành khi bị bắt rửa 10 mâm bát, mẹ chồng định lớn tiếng la mắng bỗng dịu giọng chỉ sau một câu nói nhẹ nhàng

Tôi đập tan tành khi bị bắt rửa 10 mâm bát, mẹ chồng định lớn tiếng la mắng bỗng dịu giọng chỉ sau một câu nói nhẹ nhàng

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Quảng Ngãi: Bé 6 tuổi đi đại tiện ra máu kéo dài trước khi phát hiện mắc 4 khối polyp đại tràng

Quảng Ngãi: Bé 6 tuổi đi đại tiện ra máu kéo dài trước khi phát hiện mắc 4 khối polyp đại tràng

Tin y tế 1 giờ 34 phút trước
Đúng 16h30 ngày 25/12/2025, 3 con giáp có số hoàng kim, ngập tràn phú quý, trăm bề suôn sẻ, giàu sang thịnh vượng

Đúng 16h30 ngày 25/12/2025, 3 con giáp có số hoàng kim, ngập tràn phú quý, trăm bề suôn sẻ, giàu sang thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đọc một tin nhắn trước ngày cưới 3 ngày, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng, hưởng ‘tuần trăng mật’ cùng một người đặc biệt

Đọc một tin nhắn trước ngày cưới 3 ngày, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng, hưởng ‘tuần trăng mật’ cùng một người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Danh tính người chồng đâm vợ trọng thương trên đường, sau đó trốn vào hang đá

Danh tính người chồng đâm vợ trọng thương trên đường, sau đó trốn vào hang đá

Đời sống 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôi từ chối gặp mặt, chồng cũ lại đòi đến tận nhà chỉ để lấy cho bằng được quyển sách này

Tôi từ chối gặp mặt, chồng cũ lại đòi đến tận nhà chỉ để lấy cho bằng được quyển sách này

Tôi đập tan tành khi bị bắt rửa 10 mâm bát, mẹ chồng định lớn tiếng la mắng bỗng dịu giọng chỉ sau một câu nói nhẹ nhàng

Tôi đập tan tành khi bị bắt rửa 10 mâm bát, mẹ chồng định lớn tiếng la mắng bỗng dịu giọng chỉ sau một câu nói nhẹ nhàng

Mẹ hắt nước vào mặt, chồng 'đứng hình' vài giây rồi đáp trả bằng một hành động 'không thể tin nổi'

Mẹ hắt nước vào mặt, chồng 'đứng hình' vài giây rồi đáp trả bằng một hành động 'không thể tin nổi'

Đang đêm khuya, chồng gọi dậy rồi thông báo một tin sét đánh khiến tôi bỏ đi trong đêm mưa to gió lớn

Đang đêm khuya, chồng gọi dậy rồi thông báo một tin sét đánh khiến tôi bỏ đi trong đêm mưa to gió lớn

Nghe cuộc điện thoại đòi tiền 'chuộc chồng', vợ trẻ thuê xe gọi cả dòng họ đến và cái kết bẽ bàng

Nghe cuộc điện thoại đòi tiền 'chuộc chồng', vợ trẻ thuê xe gọi cả dòng họ đến và cái kết bẽ bàng

Vừa ra khỏi khách sạn thấy chồng con đứng chờ, tôi hối hận nhưng sốc không tưởng với hành động của chồng

Vừa ra khỏi khách sạn thấy chồng con đứng chờ, tôi hối hận nhưng sốc không tưởng với hành động của chồng