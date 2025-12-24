NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Đời sống 24/12/2025 17:16

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có ý kiến về việc hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết dương lịch liên tiếp trong 4 ngày.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, chiều 24/12, một lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết tổ chức này đang lấy ý kiến trực tuyến với công nhân, lao động, cán bộ Công đoàn về việc hoán đổi ngày làm để nghỉ Tết dương lịch trong 4 ngày liên tiếp.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành về phương án lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, cơ quan này đề xuất nghỉ ngày 1-1-2026 dương lịch theo quy định và hoán đổi từ ngày làm việc thứ Sáu (ngày 2-1-2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (ngày 10-1-2026). 

Nếu đề xuất trên được thông qua, dịp Tết dương lịch năm 2026, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 1-1-2026 dương lịch đến hết Chủ nhật ngày 4-1-2026 dương lịch.

Trong đó có 2 ngày nghỉ liên tiếp do hoán đổi với ngày làm việc và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ Nội vụ cho biết đề xuất trên nhằm khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết dương lịch năm 2026 cho người lao động tương tự như đối với công chức, viên chức, đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định và khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày - Ảnh 1
Phương án đề xuất hoán đổi nghỉ Tết Dương lịch của Bộ Nội vụ

Theo thông tin từ VietNamNet, kết quả khảo sát đến trưa 24/12 cho thấy, trong tổng số 92.162 lượt trả lời, có 62% ý kiến đồng thuận với phương án hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1/2026), làm bù vào thứ Bảy (10/1/2026) để nghỉ Tết Dương lịch liền 4 ngày; 38% lựa chọn phương án chỉ nghỉ ngày 1/1/2026 theo quy định.

Ông Hiểu cho biết, mong muốn chung của đông đảo người lao động là được hoán đổi ngày làm việc để có kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày. Theo ông, việc có thêm ngày nghỉ sẽ giúp người lao động tái tạo sức lao động, cải thiện sức khỏe và tinh thần, qua đó góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng nhấn mạnh, cơ quan tham mưu cần sớm hoàn thiện phương án, tổ chức lấy ý kiến và chốt quyết định kịp thời, nhằm tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, sản xuất và nghỉ ngơi phù hợp.

“Công đoàn luôn ủng hộ việc bố trí các kỳ nghỉ lễ, tết hợp lý, có thể kéo dài hơn trong điều kiện cho phép, nhằm giúp công nhân, người lao động phục hồi thể chất và tinh thần, giảm áp lực, tránh tình trạng kiệt sức. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng lao động khỏe mạnh, chất lượng và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp”, ông Hiểu nhấn mạnh.

Chìm tàu chở đá trên sông làm một người tử vong ở Đồng Nai

Chìm tàu chở đá trên sông làm một người tử vong ở Đồng Nai

Ngày 24/12, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu chở đá tại bến thủy nội địa trên sông Đồng Nai, thuộc phường Trảng Dài.

Xem thêm
Từ khóa:   lịch nghỉ Tết dương lịch tin moi nghỉ tết

TIN MỚI NHẤT

Sốc trước cảnh tượng người phụ nữ lao thẳng xe máy vào cửa hàng để mua quần áo

Sốc trước cảnh tượng người phụ nữ lao thẳng xe máy vào cửa hàng để mua quần áo

Video 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Video 1 giờ 0 phút trước
Tai nạn thương tâm, xe tải tông trúng ô tô con, cặp vợ chồng tử vong, 2 con trai may mắn sống sót

Tai nạn thương tâm, xe tải tông trúng ô tô con, cặp vợ chồng tử vong, 2 con trai may mắn sống sót

Video 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Vận đỏ như son sau ngày 25/12/2025, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Vận đỏ như son sau ngày 25/12/2025, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Chồng đòi về quê vợ ăn Tết, tưởng chuyện vui, nào ngờ tôi tá hỏa khi phát hiện sự thật phía sau

Chồng đòi về quê vợ ăn Tết, tưởng chuyện vui, nào ngờ tôi tá hỏa khi phát hiện sự thật phía sau

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Lấy chồng không chịu sinh con, nàng dâu bị cả nhà chồng trách cho đến khi cô bị tai nạn và lời đáp đanh thép trước ngày ly hôn

Lấy chồng không chịu sinh con, nàng dâu bị cả nhà chồng trách cho đến khi cô bị tai nạn và lời đáp đanh thép trước ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Đưa vài trăm nghìn đòi nấu mâm cỗ Tết cho 10 người, mẹ chồng ‘sốc tận óc’ khi thấy thành quả của tôi

Đưa vài trăm nghìn đòi nấu mâm cỗ Tết cho 10 người, mẹ chồng ‘sốc tận óc’ khi thấy thành quả của tôi

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Phim của Dương Tử đã khai máy nhưng danh tính nam chính vẫn gây tranh cãi

Phim của Dương Tử đã khai máy nhưng danh tính nam chính vẫn gây tranh cãi

Sao Việt 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông giấu thi thể bạn gái trong căn hộ hơn 3 năm

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông giấu thi thể bạn gái trong căn hộ hơn 3 năm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chìm tàu chở đá trên sông làm một người tử vong ở Đồng Nai

Chìm tàu chở đá trên sông làm một người tử vong ở Đồng Nai

Lời khai bất ngờ của người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi tiền bảo hiểm

Lời khai bất ngờ của người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi tiền bảo hiểm

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi hơn 1,28 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi hơn 1,28 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Phát hiện nam thanh niên tử vong tại trạm xe buýt ở TP.HCM

Phát hiện nam thanh niên tử vong tại trạm xe buýt ở TP.HCM

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Truy tố Shark Thủy cùng 28 bị can về nhiều tội danh, khung hình phạt lên đến tù chung thân

Truy tố Shark Thủy cùng 28 bị can về nhiều tội danh, khung hình phạt lên đến tù chung thân