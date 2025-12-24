NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành về phương án lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, chiều 24/12, một lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết tổ chức này đang lấy ý kiến trực tuyến với công nhân, lao động, cán bộ Công đoàn về việc hoán đổi ngày làm để nghỉ Tết dương lịch trong 4 ngày liên tiếp.

Nếu đề xuất trên được thông qua, dịp Tết dương lịch năm 2026, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 1-1-2026 dương lịch đến hết Chủ nhật ngày 4-1-2026 dương lịch.

Theo đó, cơ quan này đề xuất nghỉ ngày 1-1-2026 dương lịch theo quy định và hoán đổi từ ngày làm việc thứ Sáu (ngày 2-1-2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (ngày 10-1-2026).

Trong đó có 2 ngày nghỉ liên tiếp do hoán đổi với ngày làm việc và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ Nội vụ cho biết đề xuất trên nhằm khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết dương lịch năm 2026 cho người lao động tương tự như đối với công chức, viên chức, đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định và khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.



Phương án đề xuất hoán đổi nghỉ Tết Dương lịch của Bộ Nội vụ

Theo thông tin từ VietNamNet, kết quả khảo sát đến trưa 24/12 cho thấy, trong tổng số 92.162 lượt trả lời, có 62% ý kiến đồng thuận với phương án hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1/2026), làm bù vào thứ Bảy (10/1/2026) để nghỉ Tết Dương lịch liền 4 ngày; 38% lựa chọn phương án chỉ nghỉ ngày 1/1/2026 theo quy định.

Ông Hiểu cho biết, mong muốn chung của đông đảo người lao động là được hoán đổi ngày làm việc để có kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày. Theo ông, việc có thêm ngày nghỉ sẽ giúp người lao động tái tạo sức lao động, cải thiện sức khỏe và tinh thần, qua đó góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng nhấn mạnh, cơ quan tham mưu cần sớm hoàn thiện phương án, tổ chức lấy ý kiến và chốt quyết định kịp thời, nhằm tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, sản xuất và nghỉ ngơi phù hợp.

“Công đoàn luôn ủng hộ việc bố trí các kỳ nghỉ lễ, tết hợp lý, có thể kéo dài hơn trong điều kiện cho phép, nhằm giúp công nhân, người lao động phục hồi thể chất và tinh thần, giảm áp lực, tránh tình trạng kiệt sức. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng lao động khỏe mạnh, chất lượng và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp”, ông Hiểu nhấn mạnh.