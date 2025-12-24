Kết quả điều tra bước đầu xác định, sáng 7.6.2020, Thu uống thuốc ngủ rồi đi vào nhà tắm nằm úp mặt xuống nền nhà để giả chết do đột tử. Tiếp đó, bà Thập thông báo cho người thân, anh em họ hàng về việc Thu đã chết để tổ chức lễ mai táng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập để điều tra về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Đến đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy và đến ở nhà người thầy bói (ở xã Hoạt Giang, Thanh Hóa). Sau đó, Thu đến tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn và cắt đứt mọi thông tin, liên hệ. Sau khi tổ chức mai táng cho Thu như một đám tang thật, bà Thập đã làm thủ tục chứng tử tại địa phương, đồng thời làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm của 2 công ty bảo hiểm với tổng số tiền hơn 1,28 tỉ đồng.

Các đối tượng Nguyễn Thị Thu (trái) và Trần Thị Thập - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, khi trở về địa phương, Nguyễn Thị Thu có nhu cầu muốn xóa khai tử của bản thân để làm các thủ tục, giấy tờ tùy thân.

Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan công an, Thu khai nhận: "Khi đó (năm 2020 - PV) tôi bị bệnh và đi mổ ở Hà Nội về, lúc đó kinh tế cũng khó khăn. Tôi có nói với mẹ bây giờ con có đóng mấy gói bảo hiểm, nếu con bị vấn đề gì thì mẹ liên hệ với nhân viên bảo hiểm mà lấy.

Lúc đầu tôi định là chết thật, nhưng sau đó tôi nghĩ bản thân mình chưa báo đáp được cho mẹ cái gì hết, nên tôi mới nảy sinh ra ý định chết giả để lấy số tiền đấy, sau này báo hiếu cho mẹ mình. Mẹ cũng có số tiền đấy để phụng dưỡng.

Sau khi giả chết tôi sẽ đi nơi thật xa, kể cả không đi nơi xa, nơi gần thì tôi cũng không liên lạc lại với gia đình. Tóm lại tôi giống như một đứa thay cung đổi số, thay hết mọi thứ về cuộc sống của tôi. Và tôi đi ra ngoài để nhận một gia đình khác để làm con cháu của họ, tôi sống với cuộc sống hoàn toàn mới, không liên quan gì đến bà, đến gia đình hết. Ai hỏi tôi tôi cũng nói là trẻ mồ côi chứ tôi không có gia đình", Nguyễn Thị Thu khai tại cơ quan công an.

Giọt nước mắt muộn màng của Nguyễn Thị Thu - Ảnh: Báo Thanh Niên

Thượng úy Trương Thế Cân, cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (đơn vị trực tiếp điều tra vụ án), cho biết khoảng thời gian 2017 - 2018, Nguyễn Thị Thu có mua 4 gói bảo hiểm. Đến năm 2020, sau nhiều lần bị bệnh, Thu có làm hồ sơ thanh toán bảo hiểm nhưng không thanh toán được theo danh mục mua bảo hiểm.

"Thu đã bàn bạc với mẹ của mình là bà Trần Thị Thập về cách thức giả chết. Đầu tiên định cắn dây điện nhưng do không nằm trong danh mục được chi trả bảo hiểm, nên Thu bàn với mẹ sẽ giả chết bằng cách đột tử. Và đã thực hiện hành vi của mình bằng cách giả ngã tại nhà tắm, sau đó uống thuốc ngủ để qua mắt bà con hàng xóm.

Một mình Thu với mẹ Thu thì không thực hiện được nên Thu có thống nhất, bàn bạc với một bà thầy cúng người xã Hà Bình (H.Hà Trung cũ; nay là xã Hoạt Giang, Thanh Hóa)" thượng úy Cân cho hay.