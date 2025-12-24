Lời khai bất ngờ của người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi tiền bảo hiểm

Đời sống 24/12/2025 11:39

Hơn 1 tuần qua, bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3, P.Quang Trung (Thanh Hóa), chưa hết bàng hoàng bởi có lẽ bà là người đầu tiên ở khu phố nhận được thông tin Nguyễn Thị Thu (41 tuổi, ngụ P.Quang Trung, Thanh Hóa - người giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm) vẫn còn sống.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập để điều tra về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, sáng 7.6.2020, Thu uống thuốc ngủ rồi đi vào nhà tắm nằm úp mặt xuống nền nhà để giả chết do đột tử. Tiếp đó, bà Thập thông báo cho người thân, anh em họ hàng về việc Thu đã chết để tổ chức lễ mai táng.

Đến đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy và đến ở nhà người thầy bói (ở xã Hoạt Giang, Thanh Hóa). Sau đó, Thu đến tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn và cắt đứt mọi thông tin, liên hệ. Sau khi tổ chức mai táng cho Thu như một đám tang thật, bà Thập đã làm thủ tục chứng tử tại địa phương, đồng thời làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm của 2 công ty bảo hiểm với tổng số tiền hơn 1,28 tỉ đồng.

Số tiền này bà Thập chuyển cho Thu và Thu đã sử dụng đầu tư bất động sản và đầu tư lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Lời khai bất ngờ của người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi tiền bảo hiểm - Ảnh 1
Các đối tượng Nguyễn Thị Thu (trái) và Trần Thị Thập - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, khi trở về địa phương, Nguyễn Thị Thu có nhu cầu muốn xóa khai tử của bản thân để làm các thủ tục, giấy tờ tùy thân. 

 

Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan công an, Thu khai nhận: "Khi đó (năm 2020 - PV) tôi bị bệnh và đi mổ ở Hà Nội về, lúc đó kinh tế cũng khó khăn. Tôi có nói với mẹ bây giờ con có đóng mấy gói bảo hiểm, nếu con bị vấn đề gì thì mẹ liên hệ với nhân viên bảo hiểm mà lấy. 

Lúc đầu tôi định là chết thật, nhưng sau đó tôi nghĩ bản thân mình chưa báo đáp được cho mẹ cái gì hết, nên tôi mới nảy sinh ra ý định chết giả để lấy số tiền đấy, sau này báo hiếu cho mẹ mình. Mẹ cũng có số tiền đấy để phụng dưỡng.

Sau khi giả chết tôi sẽ đi nơi thật xa, kể cả không đi nơi xa, nơi gần thì tôi cũng không liên lạc lại với gia đình. Tóm lại tôi giống như một đứa thay cung đổi số, thay hết mọi thứ về cuộc sống của tôi. Và tôi đi ra ngoài để nhận một gia đình khác để làm con cháu của họ, tôi sống với cuộc sống hoàn toàn mới, không liên quan gì đến bà, đến gia đình hết. Ai hỏi tôi tôi cũng nói là trẻ mồ côi chứ tôi không có gia đình", Nguyễn Thị Thu khai tại cơ quan công an.

Lời khai bất ngờ của người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi tiền bảo hiểm - Ảnh 2
Giọt nước mắt muộn màng của Nguyễn Thị Thu - Ảnh: Báo Thanh Niên

 

Thượng úy Trương Thế Cân, cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (đơn vị trực tiếp điều tra vụ án), cho biết khoảng thời gian 2017 - 2018, Nguyễn Thị Thu có mua 4 gói bảo hiểm. Đến năm 2020, sau nhiều lần bị bệnh, Thu có làm hồ sơ thanh toán bảo hiểm nhưng không thanh toán được theo danh mục mua bảo hiểm.

"Thu đã bàn bạc với mẹ của mình là bà Trần Thị Thập về cách thức giả chết. Đầu tiên định cắn dây điện nhưng do không nằm trong danh mục được chi trả bảo hiểm, nên Thu bàn với mẹ sẽ giả chết bằng cách đột tử. Và đã thực hiện hành vi của mình bằng cách giả ngã tại nhà tắm, sau đó uống thuốc ngủ để qua mắt bà con hàng xóm. 

Một mình Thu với mẹ Thu thì không thực hiện được nên Thu có thống nhất, bàn bạc với một bà thầy cúng người xã Hà Bình (H.Hà Trung cũ; nay là xã Hoạt Giang, Thanh Hóa)" thượng úy Cân cho hay.

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi hơn 1,28 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi hơn 1,28 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Những ngày qua, người dân Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Phú Sơn (thị xã Bỉm Sơn cũ), nay là phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa xôn xao trước thông tin Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) - người từng được gia đình và bà con địa phương tổ chức đám tang cách đây 5 năm - bất ngờ trở về và xin xóa khai tử.

Xem thêm
Từ khóa:   giả chết trục lợi tiền bảo hiểm tin moi

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 con giáp có vận số cực ĐỎ, tụ LỘC tụ TÀI hơn hẳn người khác, nhận được số tiền KHỦNG, tích lũy nhiều của cải trong 25/12/2025

TOP 3 con giáp có vận số cực ĐỎ, tụ LỘC tụ TÀI hơn hẳn người khác, nhận được số tiền KHỦNG, tích lũy nhiều của cải trong 25/12/2025

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Tình trạng của ca sĩ Siu Black sau cơn nguy kịch vì bị tràn dịch tim và phổi

Tình trạng của ca sĩ Siu Black sau cơn nguy kịch vì bị tràn dịch tim và phổi

Hậu trường 34 phút trước
Lời khai bất ngờ của người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi tiền bảo hiểm

Lời khai bất ngờ của người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi tiền bảo hiểm

Đời sống 44 phút trước
Thông tin MỚI vụ người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi hơn 1,28 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi hơn 1,28 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Đời sống 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (25/12-26/12), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (25/12-26/12), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Phát hiện nam thanh niên tử vong tại trạm xe buýt ở TP.HCM

Phát hiện nam thanh niên tử vong tại trạm xe buýt ở TP.HCM

Đời sống 53 phút trước
Nước cam có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống trong 3 thời điểm này

Nước cam có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống trong 3 thời điểm này

Dinh dưỡng 54 phút trước
PGS.TS Phạm Thị Lý - Cố vấn khoa học đồng hành cùng TaBu trong việc phát triển mật ong TaBu

PGS.TS Phạm Thị Lý - Cố vấn khoa học đồng hành cùng TaBu trong việc phát triển mật ong TaBu

Dinh dưỡng 59 phút trước
Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Lý Á Bằng bất ngờ tạo nên kỳ tích sau bao năm kinh doanh chỉ lỗ không lãi

Lý Á Bằng bất ngờ tạo nên kỳ tích sau bao năm kinh doanh chỉ lỗ không lãi

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Ô tô mất lái lao xuống mương, 2 vợ chồng tử vong tại chỗ do chấn thương nghiêm trọng

Ô tô mất lái lao xuống mương, 2 vợ chồng tử vong tại chỗ do chấn thương nghiêm trọng

Đúng ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp thu Lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Đúng ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp thu Lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi hơn 1,28 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi hơn 1,28 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Phát hiện nam thanh niên tử vong tại trạm xe buýt ở TP.HCM

Phát hiện nam thanh niên tử vong tại trạm xe buýt ở TP.HCM

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Truy tố Shark Thủy cùng 28 bị can về nhiều tội danh, khung hình phạt lên đến tù chung thân

Truy tố Shark Thủy cùng 28 bị can về nhiều tội danh, khung hình phạt lên đến tù chung thân

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế đâm lật xe ô tô ở Ngã Tư Sở, sử dụng trái phép chất ma túy

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế đâm lật xe ô tô ở Ngã Tư Sở, sử dụng trái phép chất ma túy

Giá vàng hôm nay, ngày 24/12/2025: Tiếp tục đà tăng, vàng SJC tiến sát 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/12/2025: Tiếp tục đà tăng, vàng SJC tiến sát 160 triệu đồng/lượng