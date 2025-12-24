Phát hiện nam thanh niên tử vong tại trạm xe buýt ở TP.HCM

Đời sống 24/12/2025 11:31

Ngày 24/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên tử vong tại trạm chờ xe buýt trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long (TP.Thủ Đức cũ).

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 24/12, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân nam thanh niên tử vong ở trạm chờ xe buýt trên đường Võ Nguyên Giáp.

Khoảng 5h cùng ngày, tại trạm chờ xe buýt trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn gần ngã tư MK (hướng từ cầu Sài Gòn đi Suối Tiên), người dân phát hiện một nam thanh niên khoảng 20 tuổi nằm tử vong, bên cạnh có chiếc xe máy biển số tỉnh Quảng Ngãi (trước đây) bị ngã. Cùng với đó là thùng rác, biển hiệu ở trạm chờ xe buýt bị tông hư hỏng.

Phát hiện nam thanh niên tử vong tại trạm xe buýt ở TP.HCM - Ảnh 1
Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về nhà xác - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, nhận tin báo, Công an phường Phước Long và Đội CSGT Cát Lái (Phòng PC08 Công an TPHCM) đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Qua khám nghiệm ban đầu, công an nhận định nạn nhân chạy xe máy và lao lên vỉa hè, tông vào trạm chờ xe buýt dẫn đến tử vong.

Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân nên vẫn chưa xác định được danh tính.

 

Ninh Bình vào cuộc vụ nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mỳ của khách

Ninh Bình vào cuộc vụ nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mỳ của khách

Sở Du lịch Ninh Bình đã vào cuộc xác minh vụ việc một nhân viên quán bánh mỳ tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động bị phản ánh có hành vi mất vệ sinh an toàn thực phẩm khi chế biến đồ ăn cho khách, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

