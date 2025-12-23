Phụ huynh tố giáo viên chủ nhiệm véo chảy máu tai học sinh lớp 1

Đời sống 23/12/2025 16:59

Ngày 23/12, Trường Tiểu học An Thới 1 có báo cáo gửi UBND đặc khu Phú Quốc và Sở GD&ĐT tỉnh An Giang liên quan đến phản ánh của phụ huynh về việc giáo viên có hành vi tác động đến học sinh, thông tin được lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 16h10 ngày 19/12, trong giờ học tại lớp 1/2 do cô T.T.T. làm giáo viên chủ nhiệm, em T.T.K. viết bài nhiều lần chưa đúng yêu cầu. Giáo viên đã đến gần, cầm tay học sinh để hướng dẫn sửa bài. Tuy nhiên, sau đó em K. vẫn tiếp tục viết sai.

Do không kiềm chế được cảm xúc, cô T. đã có hành vi véo tai học sinh và không phát hiện việc em K. bị trầy xước, chảy máu nên vẫn tiếp tục hướng dẫn các học sinh khác viết bài đến hết giờ học.

Khi con tan trường về nhà, phụ huynh phát hiện em K. có vết thương và đã liên hệ với cô T. Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm đã đến nhà học sinh, trình bày lại sự việc, gửi lời xin lỗi gia đình và học sinh, đồng thời bôi thuốc cho em K. Bố của học sinh đã chấp nhận lời xin lỗi của cô giáo, còn mẹ học sinh K. không tiếp chuyện cô.

Sau đó, phụ huynh chở em K. đến gặp cô hiệu trưởng trình bày sự việc. Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp nhận ý kiến của phụ huynh, động viên phụ huynh, thay mặt cô giáo xin lỗi và kiểm tra viết thương của học sinh, thấy có trầy xước phía tai, nhưng lúc này không chảy máu.

Phụ huynh tố giáo viên chủ nhiệm véo chảy máu tai học sinh lớp 1 - Ảnh 1
Học sinh lớp 1 bị cô giáo véo chảy máu tai - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trong trao đổi với phụ huynh, hiệu trưởng nhà trường cho biết sẽ yêu cầu cô giáo tường trình, trích xuất camera để kiểm tra và trả lời phụ huynh.

Đến ngày 20/12, phụ huynh em K. đăng tải hình ảnh vết thương của con lên mạng xã hội. Sau khi nhận được thông tin bài đăng, nhà trường đã đến gặp phụ huynh, bản thân cô giáo cũng xin lỗi, thừa nhận vì không kiềm chế được mà có hành động việc làm chưa đúng với học sinh. Sau đó, phụ huynh đã gỡ bài.

Trong báo cáo gửi các cơ quan chức năng, lãnh đạo Trường Tiểu học An Thới 1 khẳng định: “Những hành vi xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự học sinh là điều nhà trường nghiêm cấm. Nhà trường tiếp tục làm rõ vụ việc và sẽ xử lý theo đúng mức độ vi phạm của giáo viên”.

Bàng hoàng người phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố

Bàng hoàng người phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố

Trưa 23/12, lãnh đạo phường An Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ một vụ xô xát nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, được ghi lại trong video lan truyền trên mạng xã hội.

