Ngày 23/12, Sở Y tế Hải Phòng đã thông tin về kết quả điều tra vụ việc ngộ độc rượu xảy ra tối 16/12 tại phường Tứ Minh, Hải Phòng, khiến 7 người bị ngộ độc, trong đó có 1 người tử vong ngoại viện.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, hồi 21 giờ 30 phút ngày 18-12, sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hải Dương về một số bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do rượu, Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành điều tra, tìm nguyên nhân gây ngộ độc. Kết quả điều tra bước đầu ghi nhận bữa tối ngày 16-12, tại gia đình ông C.N.Ch. (khu dân cư Đại An, phường Tứ Minh, Hải Phòng), 11 người cùng ăn bữa tối, gồm các món ăn canh rươi, xôi xéo đỗ hành, thịt bò chiên, thịt chó nấu và uống rượu ngâm.

Trong số 11 người cùng ăn tối, có 4 người (gồm vợ, mẹ và 2 con ông Ch.) không uống rượu, sức khỏe bình thường. 7 người còn lại uống khoảng 5 lít rượu ngâm đều bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Rượu này do ông N.Đ.H., đồng nghiệp của ông Ch. tặng. Đến khoảng 5 giờ 15 phút ngày 18-12, ông Đ.N.H. (quê quán tại tỉnh Quảng Ninh), 1 trong 7 người uống rượu trong bữa tối ngày 16-12 đã tử vong. 6 người còn lại lần lượt nhập viện tại Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tỉnh, thở nhanh, toan chuyển hóa.

Xét nghiệm trong máu của các người bệnh đều phát hiện methanol với nồng độ 44,6 - 256,9 mg/dL. Xét nghiệm trong mẫu rượu mang đến có nồng độ methanol 30,3 mg/dL, nồng độ ethanol 1,84%. Bộ Y tế vào cuộc vụ nghi ngộ độc rượu khiến 1 người tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, kết quả làm việc của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hải Phòng) và UBND phường Tứ Minh với ông N.Đ.H. (người cung cấp rượu trong bữa ăn), rượu này được ông N.K.H. (SN 1984, thường trú tại tỉnh Thái Nguyên) mang từ Thái Nguyên về. Rượu được ngâm cùng sâm xuyên đá, sâm cau đe, sâm tanh tách, ba kích tím, nhục thung dung nam, khúc khắc ngọt, đỗ trọng nam, hồng kỳ nam. Thông tin từ một trong số các bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai cung cấp, đến chiều ngày 20-12, cả 6 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viên sức khỏe đã tiến triển tốt, 4/6 bệnh nhân đã không phải lọc máu. Để tiếp tục điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm và truy xuất nguồn gốc rượu gây ngộ độc thực phẩm, Sở Y tế Hải Phòng đề nghị Công an TP Hải Phòng, Sở Công thương Hải Phòng, Sở Y tế Thái Nguyên, UBND phường Tứ Minh, Công an phường Tứ Minh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hải Phòng tiếp tục phối hợp, điều tra, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh tính nam thanh niên bình luận đe dọa phá hoại sân bay trên mạng Ngày 23/12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng An ninh nội địa đã làm việc đối với N.L.T. để xử lý theo quy định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-7-nguoi-ngo-oc-ruou-1-nguoi-tu-vong-o-hai-phong-749201.html