Thông tin MỚI vụ 7 người ngộ độc rượu, 1 người tử vong ở Hải Phòng

Đời sống 23/12/2025 15:41

Ngày 23/12, Sở Y tế Hải Phòng đã thông tin về kết quả điều tra vụ việc ngộ độc rượu xảy ra tối 16/12 tại phường Tứ Minh, Hải Phòng, khiến 7 người bị ngộ độc, trong đó có 1 người tử vong ngoại viện.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, hồi 21 giờ 30 phút ngày 18-12, sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hải Dương về một số bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do rượu, Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành điều tra, tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

Kết quả điều tra bước đầu ghi nhận bữa tối ngày 16-12, tại gia đình ông C.N.Ch. (khu dân cư Đại An, phường Tứ Minh, Hải Phòng), 11 người cùng ăn bữa tối, gồm các món ăn canh rươi, xôi xéo đỗ hành, thịt bò chiên, thịt chó nấu và uống rượu ngâm.

Trong số 11 người cùng ăn tối, có 4 người (gồm vợ, mẹ và 2 con ông Ch.) không uống rượu, sức khỏe bình thường. 7 người còn lại uống khoảng 5 lít rượu ngâm đều bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Rượu này do ông N.Đ.H., đồng nghiệp của ông Ch. tặng.

Đến khoảng 5 giờ 15 phút ngày 18-12, ông Đ.N.H. (quê quán tại tỉnh Quảng Ninh), 1 trong 7 người uống rượu trong bữa tối ngày 16-12 đã tử vong. 6 người còn lại lần lượt nhập viện tại Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tỉnh, thở nhanh, toan chuyển hóa.

Xét nghiệm trong máu của các người bệnh đều phát hiện methanol với nồng độ 44,6 - 256,9 mg/dL. Xét nghiệm trong mẫu rượu mang đến có nồng độ methanol 30,3 mg/dL, nồng độ ethanol 1,84%.

Thông tin MỚI vụ 7 người ngộ độc rượu, 1 người tử vong ở Hải Phòng - Ảnh 1

Bộ Y tế vào cuộc vụ nghi ngộ độc rượu khiến 1 người tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, kết quả làm việc của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hải Phòng) và UBND phường Tứ Minh với ông N.Đ.H. (người cung cấp rượu trong bữa ăn), rượu này được ông N.K.H. (SN 1984, thường trú tại tỉnh Thái Nguyên) mang từ Thái Nguyên về. Rượu được ngâm cùng sâm xuyên đá, sâm cau đe, sâm tanh tách, ba kích tím, nhục thung dung nam, khúc khắc ngọt, đỗ trọng nam, hồng kỳ nam.

Thông tin từ một trong số các bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai cung cấp, đến chiều ngày 20-12, cả 6 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viên sức khỏe đã tiến triển tốt, 4/6 bệnh nhân đã không phải lọc máu.

Để tiếp tục điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm và truy xuất nguồn gốc rượu gây ngộ độc thực phẩm, Sở Y tế Hải Phòng đề nghị Công an TP Hải Phòng, Sở Công thương Hải Phòng, Sở Y tế Thái Nguyên, UBND phường Tứ Minh, Công an phường Tứ Minh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hải Phòng tiếp tục phối hợp, điều tra, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh tính nam thanh niên bình luận đe dọa phá hoại sân bay trên mạng

Danh tính nam thanh niên bình luận đe dọa phá hoại sân bay trên mạng

Ngày 23/12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng An ninh nội địa đã làm việc đối với N.L.T. để xử lý theo quy định.

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc rượu tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng người phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố

Bàng hoàng người phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố

Đời sống 10 phút trước
Không cần đánh ghen, người vợ 2 con vẫn khiến chồng 'cắt đứt' với nhân tình chỉ bằng một chiêu cực cao tay

Không cần đánh ghen, người vợ 2 con vẫn khiến chồng 'cắt đứt' với nhân tình chỉ bằng một chiêu cực cao tay

Tâm sự 15 phút trước
Nghi chồng ngoại tình, vợ đi bắt gian thì đẻ rơi con bên lề đường, lúc vào viện cả hai nhìn nhau xấu hổ vì một điều bất ngờ

Nghi chồng ngoại tình, vợ đi bắt gian thì đẻ rơi con bên lề đường, lúc vào viện cả hai nhìn nhau xấu hổ vì một điều bất ngờ

Tâm sự gia đình 16 phút trước
Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa 'gây bão' khi đi ăn ở nhà hàng bình dân

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa 'gây bão' khi đi ăn ở nhà hàng bình dân

Sao quốc tế 30 phút trước
Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/12), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, tiền tình đỏ thắm như son, Tài Lộc cứ vào đều đều

Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/12), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, tiền tình đỏ thắm như son, Tài Lộc cứ vào đều đều

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Ngỡ mẹ chồng bao che cho con trai ngoại tình, ngày tôi xách vali rời đi, bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi gục ngã

Ngỡ mẹ chồng bao che cho con trai ngoại tình, ngày tôi xách vali rời đi, bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi gục ngã

Tâm sự 41 phút trước
Thông tin MỚI vụ 7 người ngộ độc rượu, 1 người tử vong ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ 7 người ngộ độc rượu, 1 người tử vong ở Hải Phòng

Đời sống 49 phút trước
Vừa chê tôi 'già xấu', cả nhà bạn trai đã phải 'hồn siêu phách lạc' khi nghe tôi ra lệnh qua điện thoại

Vừa chê tôi 'già xấu', cả nhà bạn trai đã phải 'hồn siêu phách lạc' khi nghe tôi ra lệnh qua điện thoại

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Danh tính nam thanh niên bình luận đe dọa phá hoại sân bay trên mạng

Danh tính nam thanh niên bình luận đe dọa phá hoại sân bay trên mạng

Đời sống 1 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bàng hoàng người phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố

Bàng hoàng người phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố

Danh tính nam thanh niên bình luận đe dọa phá hoại sân bay trên mạng

Danh tính nam thanh niên bình luận đe dọa phá hoại sân bay trên mạng

Vụ cháy chợ Xanh ở Hà Nội: Hàng chục thanh niên nhấc cửa cuốn cứu 1 gia đình

Vụ cháy chợ Xanh ở Hà Nội: Hàng chục thanh niên nhấc cửa cuốn cứu 1 gia đình

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng sát hại nhân viên bảo vệ Bệnh viện

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng sát hại nhân viên bảo vệ Bệnh viện

Danh tính người đàn ông đẩy ngã xe, đánh 3 cháu bé ở Quảng Ngãi

Danh tính người đàn ông đẩy ngã xe, đánh 3 cháu bé ở Quảng Ngãi

Nổ lớn làm sập nhà trọ, 2 anh em ruột bị thương

Nổ lớn làm sập nhà trọ, 2 anh em ruột bị thương