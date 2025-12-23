Vụ cháy chợ Xanh ở Hà Nội: Hàng chục thanh niên nhấc cửa cuốn cứu 1 gia đình

Đời sống 23/12/2025 15:01

Chợ Xanh với hơn 100 ki-ốt trên phố Trần Nguyên Đán, phường Phương Liệt, bốc cháy ngùn ngụt, đe dọa nhiều nhà dân xung quanh, sáng 23/12.

Thời điểm chợ Xanh (phường Phương Liệt, Hà Nội) bốc cháy dữ dội, nhiều nhà dân gần chợ đứng trước nguy cơ bị cháy lan. Đáng chú ý, tại số nhà 82 phố Trịnh Đình Cửu, khi ngọn lửa đã áp sát phía sau và nhà hàng xóm bị cháy, 4 người trong nhà phát hiện không thể mở được cửa cuốn do mất điện.

Bà Phương Hà, chủ ngôi nhà số 82, cho biết khi xảy ra cháy, gia đình bà đã phát hiện lửa bùng lên từ phía chợ Xanh. Tuy nhiên, do thấy đám cháy chưa lan về phía nhà mình nên cả gia đình vẫn ở trong nhà và theo dõi tình hình để phòng ngừa khói độc xâm nhập.

“Khi lửa cháy sang nhà hàng xóm, nhiều người bên ngoài đập cửa, tri hô thì gia đình tôi mới hoảng hốt tìm cách thoát ra ngoài. Lúc đó, chúng tôi phát hiện cửa cuốn không thể mở được vì mất điện”, bà Phương Hà kể lại.

[W-605175468_1058558033064771_5183445838105321274_n (1).jpg]Hàng chục thanh niên giúp nhấc cửa, giải cứu 4 người mắc kẹt bên trong. Ảnh: Đình Hiếu

Phát hiện cửa cuốn của nhà số 82 bị kẹt, hàng chục thanh niên cùng lực lượng chức năng nhanh chóng tìm cách phá cửa để giải cứu những người mắc kẹt bên trong.

Ông Phạm Văn Đức, người trực tiếp tham gia phá cửa, cho biết nhiều người đã sử dụng các dụng cụ như xà beng, thanh sắt để cạy cửa, sau đó dùng sức người nhấc cửa cuốn lên.

“Sau khi nhấc cửa đủ rộng để 4 người bên trong chui ra ngoài an toàn, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục sử dụng thiết bị chuyên dụng để cắt, phá cửa, tạo lối tiếp cận, phục vụ công tác chữa cháy phía sau”, ông Đức nói.

Chị Nguyễn Trà My, con gái chủ nhà, cho biết gia đình rất may mắn khi được người dân và lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ.

“Thời điểm đó, tôi rất sợ hãi. Khi nghe thấy tiếng mọi người hô hoán, phá cửa từ bên ngoài, tôi bình tĩnh hơn. Lúc ra được ngoài đường an toàn, tôi cảm thấy vô cùng may mắn”, chị Trà My chia sẻ.

Vụ cháy chợ Xanh ở Hà Nội: Hàng chục thanh niên nhấc cửa cuốn cứu 1 gia đình - Ảnh 1
Hàng chục thanh niên giúp nhấc cửa, giải cứu 4 người mắc kẹt bên trong - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội, khoảng 4h34 ngày 23/12, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận được tin báo cháy tại chợ Xanh. Ngay sau đó, 8 xe chữa cháy của các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 và 13 cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ được điều động tới hiện trường.

Do trong chợ có nhiều vật liệu dễ bắt lửa, thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, đám cháy đã bùng phát mạnh, phát sinh nhiều khói và khí độc, tiềm ẩn nguy cơ lan sang các ki-ốt và nhà dân xung quanh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khai thác các nguồn nước xung quanh, triển khai nhiều mũi tấn công để chống cháy lan, tiếp cận gốc lửa và tổ chức dập tắt đám cháy. Đồng thời, chính quyền địa phương huy động máy xúc phá dỡ các cấu kiện bị sập đổ, mở lối cho lực lượng chức năng tiếp cận sâu vào bên trong.

Đến 4h57 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khống chế được đám cháy, ngăn lửa lan sang hơn 2.000m² các khu vực còn lại của chợ và nhà dân xung quanh.

