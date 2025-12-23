Công an đã xác định được người đàn ông đẩy ngã xe rồi dùng cây đánh tới tấp 3 cháu bé ở Quảng Ngãi.

Teo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 23/12, lãnh đạo UBND phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết công an phường đã mời người đàn ông hành hung ba bé trai tại khu đô thị Ngọc Bảo Viên lên làm việc. Vụ việc xảy ra trong video lan truyền trên mạng xã hội ngày 22/12.

Hình ảnh ông Đ đánh ba bé trai giữa đường trước sự chứng kiến của nhiều người - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Sáng cùng ngày, đại diện Công an phường Cẩm Thành cho hay chiều 22/12, mẹ của một bé trai đã đến trình báo sự việc. Ngay sau đó, lãnh đạo công an phường chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

Hiện người đàn ông này đang làm việc với công an tại trụ sở cơ sở 2.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người này tên là Điệp, công tác tại một hãng bảo hiểm nhân thọ.

“Công an phường Cẩm Thành sẽ có báo cáo nhanh về vụ việc. Sai đến đâu sẽ xử lý đến đó, đúng theo quy định của pháp luật”, đại diện Công an phường Cẩm Thành thông tin.

Chân một cháu bé có nhiều vết bầm do bị đánh - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 22/12, mạng xã hội xuất hiện clip người đàn ông đẩy ngã xe, đánh liên tiếp vào phần chân của 3 bé trai.

Nội dung clip cho thấy 3 bé trai đi trên chiếc xe máy điện bị người đàn ông chặn đường rồi đẩy ngã xe. Dù một cháu bé đã có hành động khoanh tay xin lỗi nhưng vẫn bị đánh.

Người đàn ông dùng đoạn cây đánh liên tiếp vào phần chân của các cháu bé. Những đứa trẻ bị đánh tìm cách chống đỡ sau đó bỏ chạy. Hình ảnh đăng tải kèm theo clip cho thấy phần chân của các cháu bé có nhiều vết roi, sưng tấy.

Theo thông tin từ người đăng tải clip cung cấp, vụ việc xảy ra trên đường Triệu Quang Phục (phường Cẩm Thành) vào ngày 21/12. Các cháu bé bị đánh do đã câu cá ở hồ điều hòa tại khu dân cư Ngọc Bảo Viên.

