Sáng 23/12, lãnh đạo phường An Hải (TP Hải Phòng) cho biết Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ tại nhà trọ khiến 2 người bị thương.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 22h ngày 22/12, một vụ nổ lớn xảy ra tại số nhà 20, ngõ Đồng Diễn, đường Tôn Đức Thắng (phường An Hải).

Thời điểm trên, một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà số 20, khiến cả khu dân cư rung chuyển. Sức ép từ vụ nổ làm sập trần nhà, khiến kính cường lực vỡ vụn, nhiều mảnh tôn và vật dụng sinh hoạt bị thổi bay sang các hộ dân xung quanh.

Ông Dự, người dân sống sát ngôi nhà xảy ra vụ nổ, vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Lúc đó tôi đang nằm nghỉ thì nghe tiếng nổ chát chúa. Ngay sau đó, trần nhà tôi bị sập, mảnh tôn và kính từ nhà bên cạnh văng đầy sân. Rất may tôi không bị thương nặng”.

Cùng chung tình cảnh, bà Hằng, sống cách nhà số 20 một nhà, cho biết toàn bộ trần thạch cao của gia đình bà đã bị sập, các cửa kính vỡ vụn do dư chấn quá mạnh.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ nổ làm 2 người bị thương gồm: ông Quách Văn H. (SN 1981, quê ở phố Re, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) bị bỏng nặng, thương tích ở mặt, tay, chân. Thấy anh trai gặp nạn, ông Quách Văn Ch. (SN 1983) lao vào cứu anh thì bị thương ở chân. Hiện, cả 2 nạn nhân đang được cấp cứu Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Vụ nổ cũng làm sập hoàn toàn gian nhà trọ cấp 4 lợp mái tôn, rộng khoảng 20 m2. Chủ nhà trọ là bà Nguyễn Thị C. (SN 1966).

Hiện, Công an phường An Hải đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

