Ngày 22/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự Nga, trú phường Từ Liêm, để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng. Nga từng có 1 tiền án, 1 tiền sự về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 22/12, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Phương Thị Nga (55 tuổi, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.

Vào khoảng 10h25 ngày 15/12, bà Nga đi chợ qua ngách 12 ngõ 31 Trần Quốc Hoàn. Nga phát hiện có một gói hàng để dưới gầm một chiếc xe máy điện. Quan sát xung quanh không có ai để ý, người phụ nữ này liền lấy gói hàng rồi lái xe bỏ đi.

Lúc này nữ sinh T. (19 tuổi, chủ gói hàng) phát hiện gói hàng bị mất nên đã đuổi theo.

Khi đến ngách 1, ngõ 1 phố Trần Quốc Hoàn, gói hàng bị rơi xuống, Nga liền dừng xe, cho gói hàng vào cốp xe máy. Lúc này, chị T. chạy xe máy đến xin lại nhưng Nga không đồng ý mà còn chửi bới, đánh cô gái. Khi được mọi người can ngăn thì Nga mới bỏ ra.

Tuy nhiên thay vì trả lại tài sản, Nga liên tục chửi bới ép nạn nhân quỳ xin mới chịu trả đồ. Sau đó Nga mở cốp xe lấy gói hàng ném thẳng vào mặt chị T. rồi tiếp tục đánh nạn nhân.

Phương Thị Nga tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, sau khi nắm bắt thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, Công an phường Cầu Giấy đã khẩn trương xác minh và triệu tập bà Nga đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Nga đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo hồ sơ, Nga từng có 1 tiền án, 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

