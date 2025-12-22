Nghẹt thở giải cứu 8 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trọ 6 tầng tại Bắc Ninh

Đời sống 22/12/2025 17:06

Ngày 22/12, vào khoảng 11 giờ 20 phút, người dân tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh (Bắc Ninh), nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó khói đen bốc lên từ khu vực tầng 1 của tòa nhà. Thời điểm này, trong nhà trọ có nhiều công nhân làm ca đêm đang nghỉ ngơi tại các phòng.

Theo thông tin từ VOV, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h20 ngày 22/12. Nhiều người dân sinh sống xung quanh khu vực nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ tầng 1 của tòa nhà. Thời điểm này, bên trong nhà trọ có nhiều công nhân làm ca đêm đang nghỉ ngơi tại các phòng ở những tầng trên.

Bà Hoàng Thị Kim Hoa, chủ nhà trọ Nghĩa Hoa cho biết, khi phát hiện cháy tại khu vực tầng 1, bà đã lập tức hô hoán để các công nhân nhanh chóng thoát ra ngoài, đồng thời gọi điện báo cho lực lượng chức năng.

Nghẹt thở giải cứu 8 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trọ 6 tầng tại Bắc Ninh - Ảnh 1
Lực lượng chức năng cứu người từ nhà trọ 6 tầng - Ảnh: VOV

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng như xe chữa cháy, xe thang và xe cứu hộ khẩn trương đến hiện trường.

Thượng tá Nguyễn Minh Tiến, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng nhận định đám cháy có khả năng bùng phát từ tầng 1, khiến nhiều công nhân bị mắc kẹt tại các tầng 3, 4 và khu vực mái nhà.

“Chúng tôi xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là cứu người. Đơn vị đã nhanh chóng triển khai xe thang tiếp cận các cửa sổ phía trước tòa nhà để đưa người mắc kẹt ra ngoài”, Thượng tá Tiến thông tin.

Nghẹt thở giải cứu 8 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trọ 6 tầng tại Bắc Ninh - Ảnh 2
Lực lượng chức năng sử dụng xe thang cứu người - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã cứu được 8 người mắc kẹt, đưa xuống mặt đất an toàn. Song song với công tác cứu nạn, các tổ công tác khác tiến hành phá cửa phía sau, sử dụng vòi phun nước để khống chế đám cháy tại tầng 1, không để lửa lan lên các tầng phía trên.

Nhà trọ Nghĩa Hoa có 6 tầng với khoảng 40 phòng, diện tích mỗi sàn khoảng 200m². Khu vực tầng 1 được chủ nhà bố trí làm quán ăn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Từ khóa:   cháy nhà trọ tin moi cứu người

