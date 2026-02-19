Danh tính nam thanh niên đâm cha bạn gái tử vong vì bị ngăn cản thăm con

Công an đã tạm giữ thanh niên gây ra án mạng rạng sáng đầu năm ở Tây Ninh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 18/2, Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ Bùi Bảo Tài (SN 1997, ngụ xã Vĩnh Hưng) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông N.C.N. (SN 1980, ngụ xã Tuyên Bình).

Vào khoảng 1h20 ngày 12/2, ông N. ngủ trong nhà tại xã Tuyên Bình (Tây Ninh) thì bị Tài đột nhập. Tài dùng dao đâm khiến nạn nhân trọng thương.

Được người thân đưa đi Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp Mười cấp cứu, nhưng ông N. không qua khỏi.

Tài bị khống chế sau khi gây án - Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nguyên nhân ban đầu được xác định, năm 2023, Tài quen chị N.M.M. (SN 2005, con ruột ông N.). Năm 2025, hai người có một bé gái, nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Tài nhiều lần đến nhà thăm con nhưng bị ông N. ngăn cản nên nảy sinh bực tức. Rạng sáng 12/2, Tài cầm dao đột nhập nhà ông N. gây án.

Sau vụ việc, Công an xã Tuyên Bình đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Tài. Vụ án được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

