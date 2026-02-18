Triệu Lệ Dĩnh gặp rắc rối vì tin đồn thất thiệt, Dương Mịch trở thành cái tên bị vạ lây

Sao quốc tế 18/02/2026 15:00

Giữa lúc điện ảnh Hoa ngữ đang bước vào mùa giải thưởng sôi động, cái tên Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ leo top tìm kiếm không phải vì vai diễn mới hay dự án điện ảnh tiếp theo, mà vì một câu chuyện tình cảm được đào lại từ những bức ảnh hậu trường cách đây hơn một năm.

Những khoảnh khắc cô hợp tác cùng đạo diễn Triệu Đức Dận trong dự án Tâm Sự Của Kiều Nghiên bị cắt ghép, suy diễn thành kịch bản "ẩn hôn - sống chung", khiến dư luận dậy sóng.

 

Điều đáng nói, mọi chi tiết đều xuất phát từ những hình ảnh công việc thuần túy, đạo diễn xuất hiện tại phim trường, những lần thăm hỏi, thậm chí cả việc hỗ trợ trông trẻ trong lúc nữ diễn viên bận rộn ghi hình. Trong môi trường điện ảnh, nơi ê-kíp thường gắn bó nhiều tháng trời, những tương tác này vốn không hiếm. Thế nhưng qua lăng kính của một bộ phận cư dân mạng, chúng nhanh chóng bị biến thành "bằng chứng thép" cho một mối quan hệ bí mật.

Triệu Lệ Dĩnh nhiều năm qua xây dựng hình ảnh diễn viên thực lực, chuyển mình mạnh mẽ từ dòng phim thần tượng sang điện ảnh chính kịch. Từ Gió Thổi Bán Hạ đến Điều Thứ Hai Mươi, cô cho thấy tham vọng chinh phục màn bạc bằng chiều sâu diễn xuất thay vì hào quang thị phi. Chính sự tiết chế đời tư, ít xuất hiện ở sự kiện giải trí, càng khiến mỗi động thái nhỏ của cô bị soi chiếu gắt gao hơn bao giờ hết.

 

Triệu Lệ Dĩnh gặp rắc rối vì tin đồn thất thiệt, Dương Mịch trở thành cái tên bị vạ lây - Ảnh 1

Khi câu chuyện chưa kịp lắng xuống, Dương Mịch, một đại diện khác của thế hệ hoa đán 85, lại bất ngờ bị kéo vào vòng xoáy. Chỉ vì cùng thời, cùng vị thế và từng nhiều lần được truyền thông đặt lên bàn cân so sánh, Dương Mịch trở thành cái tên xuất hiện dày đặc trong các tiêu đề kiểu đối đầu: Người thăng hoa sự nghiệp - kẻ lao đao tình cảm. Một sự đối lập đầy khiên cưỡng nhưng lại đủ sức kích thích lượt xem.

Trên thực tế, Dương Mịch thời gian gần đây ghi dấu ấn mạnh với vai Ninh Tú Tú trong Sinh Vạn Vật, hình tượng người phụ nữ nông thôn gai góc, giàu nội tâm. Vai diễn đánh dấu bước chuyển mình rõ nét trong diễn xuất, nhận được hàng loạt đề cử tại các giải thưởng truyền hình - điện ảnh. Thành tựu ấy hoàn toàn độc lập với những ồn ào xoay quanh Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, trong guồng quay tin tức giải trí, hai cái tên lớn hiếm khi được đứng riêng lẻ.

Triệu Lệ Dĩnh gặp rắc rối vì tin đồn thất thiệt, Dương Mịch trở thành cái tên bị vạ lây - Ảnh 2

Câu chuyện lần này một lần nữa cho thấy sự khắc nghiệt của dư luận đối với nữ diễn viên. Khi nam nghệ sĩ vướng bê bối, không ít ý kiến sẵn sàng bao dung với lập luận "biết sai sửa sai". Nhưng với nữ nghệ sĩ, chỉ cần một nghi vấn chưa được kiểm chứng cũng có thể trở thành bản án truyền thông kéo dài. Những trường hợp trước đây trong làng giải trí từng cho thấy, dư âm của tin đồn có thể theo đuổi một nữ nghệ sĩ suốt nhiều năm, bất chấp nỗ lực nghề nghiệp.

Điều đáng trân trọng là giữa tâm bão, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ thái độ im lặng quen thuộc. Không phản pháo gay gắt, không tận dụng ồn ào để đánh bóng tên tuổi, cô tiếp tục tập trung vào dự án mới và cuộc sống riêng bên con trai. Sự điềm tĩnh ấy phần nào cho thấy lựa chọn nhất quán, để tác phẩm lên tiếng thay cho mọi lời biện minh.

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Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch gây sốc khi cùng trượt đề cử Kim Tượng

Sự vắng mặt của hai nữ diễn viên nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi. Nhiều ý kiến cho rằng việc không có tên trong đề cử phản ánh tiêu chí chấm giải nghiêng về yếu tố chuyên môn và tổng thể vai diễn. Trong khi đó, không ít người hâm mộ bày tỏ tiếc nuối khi kỳ vọng hai ngôi sao sẽ tiếp tục được ghi nhận tại một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín.

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