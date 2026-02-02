Bộ phim truyền hình “Tiểu thành đại sự” do Triệu Lệ Dĩnh với điểm số gây thất vọng

Bộ phim truyền hình “Tiểu thành đại sự” do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã chính thức khép lại với số điểm 6,4 trên Douban. Đây là mức đánh giá được xem là khá thấp so với kỳ vọng dành cho một dự án có quy mô lớn và ngôi sao hạng A đảm nhận vai nữ chính.

Ngay từ khi lên sóng, “Tiểu thành đại sự” được truyền thông Hoa ngữ xếp vào nhóm phim trọng điểm đầu năm 2026. Tác phẩm sở hữu ê-kíp sản xuất tên tuổi, kinh phí đầu tư cao và được quảng bá là dự án lớn nhất trong sự nghiệp truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh những năm gần đây. Tuy nhiên, phản ứng từ khán giả lại không tương xứng với mức độ kỳ vọng ban đầu. Trên Douban - nền tảng đánh giá phim uy tín tại Trung Quốc, phim chỉ đạt 6,4 điểm, con số phản ánh sự phân hóa rõ rệt trong ý kiến người xem. Nhiều bình luận cho rằng nội dung phim khô khan, nhịp kể chậm, thiếu cao trào và chưa tạo được sự đồng cảm mạnh mẽ. Một bộ phận khán giả đánh giá cao nỗ lực diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh nhưng cho rằng kịch bản yếu khiến tổng thể tác phẩm thiếu sức hút.

So với các dự án thành công trước đây, đây được xem là bước lùi đáng kể trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1987. Từng được mệnh danh là “nữ hoàng rating” của thế hệ 85, Triệu Lệ Dĩnh nhiều năm liền giữ vị trí ổn định trên thị trường phim truyền hình. Tuy nhiên, hai dự án gần nhất là “Tại nhân gian” và “Tiểu thành đại sự” đều không đạt hiệu quả như mong đợi, khiến khả năng “gánh phim” của cô bị đặt dấu hỏi.

Trong đó, “Tại nhân gian” thuộc dạng phim ngắn thử nghiệm, kén người xem, còn “Tiểu thành đại sự” lại là dự án đại chúng nhưng không tạo được sức lan tỏa. Điểm Douban 6,4 được xem là mức trung bình thấp, khó giúp phim tạo vị thế nổi bật giữa thị trường cạnh tranh gay gắt. Giới chuyên môn cho rằng, vấn đề của Triệu Lệ Dĩnh hiện nay không nằm ở năng lực diễn xuất mà ở khâu lựa chọn kịch bản. Các vai diễn gần đây chưa mang tính đột phá, thiếu chiều sâu tâm lý hoặc không đủ hấp dẫn để giữ chân khán giả trong bối cảnh thị hiếu ngày càng khắt khe. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh từ các diễn viên cùng thế hệ cũng tạo áp lực lớn. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh liên tiếp gặp khó, Dương Mịch lại có năm 2025 thành công với “Sinh vạn vật”, khiến truyền thông thường xuyên đặt hai cái tên lên bàn cân so sánh. Với điểm số và hiệu ứng hiện tại, “Tiểu thành đại sự” khó được xem là tác phẩm giúp Triệu Lệ Dĩnh “lội ngược dòng”. Thay vào đó, bộ phim cho thấy nữ diễn viên vẫn đang loay hoay trong hành trình tìm kiếm một vai diễn đủ sức tạo dấu ấn mới, thoát khỏi vùng an toàn và khẳng định lại vị thế trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

