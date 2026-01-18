Rating lao dốc không ngờ, Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi trong 'Tiểu thành đại sự'

Sao quốc tế 18/01/2026 12:38

Sự sụt giảm phong độ của những ngôi sao hàng đầu luôn là đề tài nóng hổi của làng giải trí Hoa ngữ nhưng trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh vào đầu năm 2026 đang gây nên một cú sốc thực sự.

Sau 5 ngày, rating phim trên CCTV-8 liên tục giảm; lượt xem trên nền tảng cũng không khả quan, chỉ với 17,48 triệu/ngày. Khán giả thờ ơ với bộ phim một phần là do những tranh cãi xoay quanh diễn xuất, lời thoại của Triệu Lệ Dĩnh.

Là “tiểu hoa 85” có lộ trình chuyển mình rõ ràng nhất và đạt được thành công sớm nhất, Triệu Lệ Dĩnh lại đang đứng trước hoàn cảnh nghịch lý - chuyển mình thành công, nhưng diễn xuất vẫn chưa được công chúng công nhận rộng rãi.

Trong “Tiểu thành đại sự”, cô vào vai Lý Thu Bình - cán bộ cơ sở, sinh viên đại học duy nhất của huyện từng du học nước ngoài, nói tiếng Pháp lưu loát, là một trí thức cao cấp.

Triệu Lệ Dĩnh muốn dùng giọng nói kiểu phát thanh, phát âm tròn vành rõ chữ để mô phỏng khí chất tinh hoa trí thức thế kỷ trước, nhưng sự “cố tình” quá mức này lại khiến lời thoại mang cảm giác “đọc thuộc bài” rất nặng.Cách tưởng tượng và bắt chước cứng nhắc hình mẫu trí thức cũ còn làm rối loạn nhịp điệu logic của lời thoại, thể hiện rõ nhất ở những chỗ ngắt câu đột ngột, rời rạc.

Rating lao dốc không ngờ, Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi trong 'Tiểu thành đại sự' - Ảnh 1

Trong giao tiếp tự nhiên, việc ngừng nghỉ chủ yếu để lấy hơi hoặc nhấn mạnh. Nhưng trong diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh lại xuất hiện rất nhiều khoảng dừng vô nghĩa, không chỉ phá vỡ sự trôi chảy của lời thoại mà còn khiến nhân vật trông như phản ứng chậm chạp.

Thực tế, những nghi vấn về diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh đã manh nha từ phim “Tâm sự của Kiều Nghiên”, và đến “Tương viên lộng: Huyền án” thì phát triển thành một cuộc khủng hoảng danh tiếng thực sự.

Năm 2025, cô có nhiều phim điện ảnh và truyền hình lên sóng, bao gồm “Hoa hướng dương”, “Tại nhân gian”, “Tương viên lộng”. Tuy nhiên, 3 tác phẩm được cho là “chất lượng cao” này đều gặp khủng hoảng dư luận ở các mức độ khác nhau.

Điểm Douban của cả 3 chỉ vừa đủ qua mức trung bình. Nếu cộng thêm “Tâm sự của Kiều Nghiên” cuối năm 2024, thì 4 tác phẩm có Triệu Lệ Dĩnh chỉ đạt điểm trung bình 5,85.

Theo truyền thông, vấn đề cấp bách hơn đối với Triệu Lệ Dĩnh lúc này không phải thất bại của tác phẩm, mà chính là năng lực diễn xuất dậm chân tại chỗ.

Rating lao dốc không ngờ, Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi trong 'Tiểu thành đại sự' - Ảnh 2 

Năng lực gánh phim của Triệu Lệ Dĩnh vốn dựa trên sự đồng cảm của khán giả với các vai diễn nữ chủ mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong Tiểu Thành Đại Sự, sự thể hiện của cô bị đánh giá là thiếu đột phá, thậm chí là thụt lùi so với chính mình ở những dự án trước đó. Khi sức cuốn hút cá nhân không còn đủ mạnh để che lấp những lỗ hổng của kịch bản, Triệu Lệ Dĩnh bỗng chốc trở nên yếu thế trước những diễn viên hạng B vốn đang đầy khát khao và luôn nỗ lực làm mới mình trong từng khung hình. Đây không chỉ là cuộc khủng hoảng của một cá nhân, mà là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả một thế hệ ngôi sao đang quá ỷ lại vào danh tiếng "đỉnh lưu".

Thất bại của Tiểu Thành Đại Sự chắc chắn sẽ dẫn đến những cuộc thanh lọc và thay đổi tư duy làm phim của các nền tảng lớn. Việc quá chú trọng vào lưu lượng (sức hút truyền thông) của diễn viên chính mà bỏ qua chất lượng nội dung cốt lõi và sự phù hợp của nhân vật đã tạo nên những hệ lụy đắt giá. Nhà đầu tư sẽ không còn mặn mà với những dự án nợ lương hay những kịch bản chỉ biết dựa dẫm vào danh tiếng ngôi sao.

Triệu Lệ Dĩnh đối mặt nhiều áp lực khi phim mới gây tranh cãi

Triệu Lệ Dĩnh đối mặt nhiều áp lực khi phim mới gây tranh cãi

Ngay từ khi công bố, dự án Tiểu Thành Đại Sự của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh đã được xếp vào nhóm phim truyền hình trọng điểm. Hoạt động truyền thông dày đặc trước ngày lên sóng càng làm gia tăng kỳ vọng của khán giả đối với tác phẩm lần này của Triệu Lệ Dĩnh.

