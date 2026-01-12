Bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh vướng ồn ào ngay trước khi phim lên sóng, liệu có ảnh hưởng đến phim?

Sao quốc tế 12/01/2026 11:00

Bộ phim truyền hình “Chuyện lớn nơi thị trấn nhỏ” (Tiểu thành đại sự) do Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh đóng chính sẽ lên sóng trên đài CCTV-8 và nền tảng Tencent Video vào tối 10/1. Tuy nhiên, ngay trước thềm công chiếu, một diễn viên trong phim lại vướng ồn ào.

Mới đây, nam diễn viên Lý Cửu Tiêu bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ bạo lực học đường, khiến một nữ sinh cùng trường mắc tâm thần phân liệt, đồng thời cơ thể nạn nhân còn chịu tổn hại lâu dài do tác dụng phụ của thuốc điều trị, ảnh hưởng suốt đời. Vụ việc xảy ra vào năm 2005, khi 4 nam sinh hành hung một nữ sinh, sau đó được đưa vào danh sách các vụ án dân sự điển hình năm 2012, cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Theo thông tin được đào lại, người bị cho là tham gia bạo lực - Lý Cửu Tiêu - từng theo học tại trường Trung học Bát Nhất, độ tuổi phạm tội khoảng 15 tuổi. Hơn 20 năm đã trôi qua, người này nay lại xuất hiện trong làng giải trí với tư cách diễn viên.

Hiện Lý Cửu Tiêu chưa lên tiếng làm rõ việc bản thân có phải người được nhắc đến hay không.

Bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh vướng ồn ào ngay trước khi phim lên sóng, liệu có ảnh hưởng đến phim? - Ảnh 1

Lý Cửu Tiêu sinh năm 1990. Thông tin công khai cho thấy anh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nhưng lại không đề cập cụ thể đến trường cấp 2 và cấp 3. Điều này khiến khán giả nghi ngờ.

Giữa ồn ào, Lý Cửu Tiêu vẫn hoạt động mạng xã hội, tiếp tục đăng bài quảng bá cho phim “Chuyện lớn nơi thị trấn nhỏ”. Phần bình luận nhanh chóng tràn ngập những câu hỏi chất vấn việc anh có liên quan đến vụ bạo lực học đường hay không, nhưng nam diễn viên không phản hồi.

Cùng lúc đó, phía đoàn phim “Chuyện lớn nơi thị trấn nhỏ” cũng tỏ ra thiếu nhạy cảm khi vẫn tiếp tục đăng bài tuyên truyền như bình thường, đồng thời liệt kê Lý Cửu Tiêu trong danh sách diễn viên chính.

Dư luận về Lý Cửu Tiêu đang rất tiêu cực. Thậm chí, không ít khán giả nhận xét diện mạo của anh “trông đã thấy không thiện cảm”, và việc thường xuyên đóng vai phản diện chẳng khác nào “diễn đúng bản chất”.

Bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh vướng ồn ào ngay trước khi phim lên sóng, liệu có ảnh hưởng đến phim? - Ảnh 2

Trong khi đó, người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh cũng có hành động bảo vệ thần tượng. Fan cho rằng, việc một bộ phận khán giả đào bới quá khứ được cho là liên quan đến Lý Cửu Tiêu chỉ nhằm mục đích gây ảnh hưởng xấu đến bộ phim, không muốn Triệu Lệ Dĩnh thành công.

Nhiều người chỉ ra, nếu thực sự có vấn đề thì chỉ cần cắt vai của Lý Cửu Tiêu là xong, sẽ không ảnh hưởng đến Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, nếu bê bối được xác thực, việc đoàn phim âm thầm bảo vệ diễn viên chắc chắn sẽ chọc giận khán giả, và làn sóng phản ứng đầu tiên sẽ đổ thẳng vào bộ phim, trong đó Triệu Lệ Dĩnh là người chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Ồn ào cũng đang khiến Lý Cửu Tiêu được chú ý. Khán giả phát hiện, nam diễn viên dù chưa bùng nổ danh tiếng nhưng lại có nhiều vai diễn trong các dự án danh tiếng.

 

Thành tích phim của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi khi lên sóng

Thành tích phim của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi khi lên sóng

Tối 10/1, bộ phim truyền hình Hoa ngữ “Tiểu thành đại sự” (Chuyện lớn nơi thị trấn nhỏ) chính thức phát sóng 2 tập đầu tiên trên Đài truyền hình Trung ương CCTV-8 và 4 tập trên nền tảng Tencent Video.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Thành tích phim của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi khi lên sóng

Thành tích phim của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi khi lên sóng

Bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh qua đời sau 16 ngày phim đóng máy

Bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh qua đời sau 16 ngày phim đóng máy

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng với vẻ đẹp khó tin ở tuổi U40

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng với vẻ đẹp khó tin ở tuổi U40

Phim 'Tại nhân gian' của Triệu Lệ Dĩnh bị đánh giá thất bại nhất năm 2025

Phim 'Tại nhân gian' của Triệu Lệ Dĩnh bị đánh giá thất bại nhất năm 2025

Vì sao phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh chưa chiếu đã gây tranh cãi?

Vì sao phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh chưa chiếu đã gây tranh cãi?

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh khiến nữ chính "Sở Kiều truyện" 2 gây tranh cãi, bị phản đối?

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh khiến nữ chính "Sở Kiều truyện" 2 gây tranh cãi, bị phản đối?

TIN MỚI NHẤT

Việt Hương và Hoài Linh rạn nứt sau nhiều năm thân thiết: Người trong cuộc lên tiếng?

Việt Hương và Hoài Linh rạn nứt sau nhiều năm thân thiết: Người trong cuộc lên tiếng?

Hậu trường 17 phút trước
9 tháng chăm sóc giúp việc như bà hoàng, để rồi ngày vượt cạn tôi phát hiện một âm mưu phía sau

9 tháng chăm sóc giúp việc như bà hoàng, để rồi ngày vượt cạn tôi phát hiện một âm mưu phía sau

Tâm sự 23 phút trước
NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

Đời sống 23 phút trước
Bị ép rửa 10 mâm bát một mình, dâu trẻ đập tan tành rồi nói đúng 1 câu khiến mẹ chồng đang định la mắng bỗng tịt hẳn

Bị ép rửa 10 mâm bát một mình, dâu trẻ đập tan tành rồi nói đúng 1 câu khiến mẹ chồng đang định la mắng bỗng tịt hẳn

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Vận may liên tiếp từ ngày 13/1 đến ngày 15/1/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Vận may liên tiếp từ ngày 13/1 đến ngày 15/1/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Điểm danh 4 món canh giúp đánh tan mỡ bụng hiệu quả trong bữa tối

Điểm danh 4 món canh giúp đánh tan mỡ bụng hiệu quả trong bữa tối

Món ngon mỗi ngày 34 phút trước
Quán cà phê mới khai trương bốc cháy dữ dội, thiêu rụi căn nhà gỗ

Quán cà phê mới khai trương bốc cháy dữ dội, thiêu rụi căn nhà gỗ

Đời sống 34 phút trước
Bị tống tiền đòi 'chuộc chồng', vợ trẻ thuê xe chở cả dòng họ đến 'giải cứu' để rồi nhận cái kết cười ra nước mắt

Bị tống tiền đòi 'chuộc chồng', vợ trẻ thuê xe chở cả dòng họ đến 'giải cứu' để rồi nhận cái kết cười ra nước mắt

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh vướng ồn ào ngay trước khi phim lên sóng, liệu có ảnh hưởng đến phim?

Bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh vướng ồn ào ngay trước khi phim lên sóng, liệu có ảnh hưởng đến phim?

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Thứ 2, 3, 4 (12/1 - 14/1), 3 con giáp ngồi trên đống tiền, của nả chất đầy tay, tình duyên rực rỡ ít ai sánh bằng, mọi sự hanh thông

Thứ 2, 3, 4 (12/1 - 14/1), 3 con giáp ngồi trên đống tiền, của nả chất đầy tay, tình duyên rực rỡ ít ai sánh bằng, mọi sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/1/2026, 3 con giáp mở cửa đón QUÝ NHÂN, hưởng trọn vinh hoa phú quý, với tay trúng ngay quả đậm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/1/2026, 3 con giáp mở cửa đón QUÝ NHÂN, hưởng trọn vinh hoa phú quý, với tay trúng ngay quả đậm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trương Bá Chi 'gây sốc' với sắc vóc ở độ tuổi U50 tại sự kiện mới đây

Trương Bá Chi 'gây sốc' với sắc vóc ở độ tuổi U50 tại sự kiện mới đây

Thành tích phim của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi khi lên sóng

Thành tích phim của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi khi lên sóng

Tiết lộ vóc dáng gầy gò 'đáng báo động' của Dương Mịch

Tiết lộ vóc dáng gầy gò 'đáng báo động' của Dương Mịch

Nữ diễn viên nổi tiếng phát ngôn gây sốc khi 'cưới và ly hôn chỉ trong 3 ngày'

Nữ diễn viên nổi tiếng phát ngôn gây sốc khi 'cưới và ly hôn chỉ trong 3 ngày'

Hậu trường cảnh hành động nguy hiểm của Lưu Diệc Phi trong 'Thiên Long Bát Bộ'

Hậu trường cảnh hành động nguy hiểm của Lưu Diệc Phi trong 'Thiên Long Bát Bộ'

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng với vẻ đẹp khó tin ở tuổi U40

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng với vẻ đẹp khó tin ở tuổi U40