Bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh vướng ồn ào ngay trước khi phim lên sóng, liệu có ảnh hưởng đến phim?

Theo thông tin được đào lại, người bị cho là tham gia bạo lực - Lý Cửu Tiêu - từng theo học tại trường Trung học Bát Nhất, độ tuổi phạm tội khoảng 15 tuổi. Hơn 20 năm đã trôi qua, người này nay lại xuất hiện trong làng giải trí với tư cách diễn viên.

Mới đây, nam diễn viên Lý Cửu Tiêu bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ bạo lực học đường, khiến một nữ sinh cùng trường mắc tâm thần phân liệt, đồng thời cơ thể nạn nhân còn chịu tổn hại lâu dài do tác dụng phụ của thuốc điều trị, ảnh hưởng suốt đời. Vụ việc xảy ra vào năm 2005, khi 4 nam sinh hành hung một nữ sinh, sau đó được đưa vào danh sách các vụ án dân sự điển hình năm 2012, cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Hiện Lý Cửu Tiêu chưa lên tiếng làm rõ việc bản thân có phải người được nhắc đến hay không.

Lý Cửu Tiêu sinh năm 1990. Thông tin công khai cho thấy anh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nhưng lại không đề cập cụ thể đến trường cấp 2 và cấp 3. Điều này khiến khán giả nghi ngờ.

Giữa ồn ào, Lý Cửu Tiêu vẫn hoạt động mạng xã hội, tiếp tục đăng bài quảng bá cho phim “Chuyện lớn nơi thị trấn nhỏ”. Phần bình luận nhanh chóng tràn ngập những câu hỏi chất vấn việc anh có liên quan đến vụ bạo lực học đường hay không, nhưng nam diễn viên không phản hồi.

Cùng lúc đó, phía đoàn phim “Chuyện lớn nơi thị trấn nhỏ” cũng tỏ ra thiếu nhạy cảm khi vẫn tiếp tục đăng bài tuyên truyền như bình thường, đồng thời liệt kê Lý Cửu Tiêu trong danh sách diễn viên chính.

Dư luận về Lý Cửu Tiêu đang rất tiêu cực. Thậm chí, không ít khán giả nhận xét diện mạo của anh “trông đã thấy không thiện cảm”, và việc thường xuyên đóng vai phản diện chẳng khác nào “diễn đúng bản chất”.

Trong khi đó, người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh cũng có hành động bảo vệ thần tượng. Fan cho rằng, việc một bộ phận khán giả đào bới quá khứ được cho là liên quan đến Lý Cửu Tiêu chỉ nhằm mục đích gây ảnh hưởng xấu đến bộ phim, không muốn Triệu Lệ Dĩnh thành công.

Nhiều người chỉ ra, nếu thực sự có vấn đề thì chỉ cần cắt vai của Lý Cửu Tiêu là xong, sẽ không ảnh hưởng đến Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, nếu bê bối được xác thực, việc đoàn phim âm thầm bảo vệ diễn viên chắc chắn sẽ chọc giận khán giả, và làn sóng phản ứng đầu tiên sẽ đổ thẳng vào bộ phim, trong đó Triệu Lệ Dĩnh là người chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Ồn ào cũng đang khiến Lý Cửu Tiêu được chú ý. Khán giả phát hiện, nam diễn viên dù chưa bùng nổ danh tiếng nhưng lại có nhiều vai diễn trong các dự án danh tiếng.