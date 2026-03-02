Trương Lăng Hách và Điền Hy Vi gây sốt trước khi phim Trục Ngọc phát sóng

Bộ phim cổ trang Trục Ngọc vừa ghi nhận thành tích ấn tượng khi vượt mốc 4 triệu lượt đặt trước trên iQIYI. Thành quả này không chỉ phản ánh sức hút của tác phẩm mà còn cho thấy sự quan tâm lớn dành cho màn kết hợp giữa hai gương mặt trẻ đang lên của màn ảnh Hoa ngữ.

Ngày 28/02/2026, ê-kíp sản xuất Trục Ngọc công bố poster và video phúc lợi nhằm tri ân khán giả sau khi chạm mốc 3 triệu lượt đăng ký xem trước trên nền tảng iQIYI. Hình ảnh mới được đầu tư chỉn chu về tạo hình, làm nổi bật màu sắc cổ trang lãng mạn xen lẫn khí chất quyền mưu của hai nhân vật trung tâm.

Đáng chú ý, chỉ một ngày sau đó, lượng đặt trước tiếp tục gia tăng nhanh chóng, vượt qua con số 4 triệu và cho thấy đà quan tâm chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thành tích này trở thành một trong những cột mốc đáng chú ý của dòng phim cổ trang trong quý I/2026.

Theo kế hoạch, Trục Ngọc sẽ chính thức ra mắt vào ngày 06/03/2026 trên hai nền tảng lớn là Tencent Video và iQIYI. Việc phát hành song song được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng độ phủ sóng, tiếp cận tệp khán giả đa dạng.

Thời điểm lên sóng cận kề càng khiến không khí chờ đợi thêm sôi động. Các diễn đàn phim ảnh liên tục bàn luận về nội dung, tạo hình cũng như phản ứng hóa học của cặp đôi chính.

Trong phim, Trương Lăng Hách đảm nhận vai Tạ Cảnh Hành một nhân vật mang chiều sâu nội tâm cùng hành trình trưởng thành nhiều biến động. Đồng hành cùng anh là Điền Hy Vi trong vai Phàn Trường Ngọc, hình tượng nữ chính được xây dựng vừa mềm mại vừa bản lĩnh.

Sự kết hợp của hai diễn viên trẻ được đánh giá là điểm nhấn quan trọng, đặc biệt khi cả hai đều sở hữu lượng người hâm mộ ổn định và kinh nghiệm qua nhiều dự án cổ trang trước đó.

