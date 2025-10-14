Trương Lăng Hách tiết lộ lý do nhận lời đóng phim 'Giây phút ấy vượt giới hạn'

Trương Lăng Hách cho biết, ấn tượng đầu tiên khi đọc kịch bản là nhịp điệu phim rất nhanh, đan xen nhiều mâu thuẫn và cao trào cảm xúc.

Nam diễn viên Trương Lăng Hách đã chia sẻ nhiều góc nhìn thú vị xoay quanh bộ phim truyền hình “Giây phút ấy vượt giới hạn”. Với anh, đây không chỉ là một dự án nghệ thuật mà còn là hành trình khám phá chiều sâu cảm xúc và bản năng diễn xuất của chính mình.

Chính điều đó khiến anh cảm thấy bị cuốn hút và mong muốn thể hiện nhân vật với chiều sâu tâm lý thật nhất.

“Tôi khá thích nhịp điệu của "Giây phút ấy vượt giới hạn", trong đó có rất nhiều điểm mâu thuẫn, sức căng cảm xúc rất mạnh”, anh nói.

Nam diễn viên cũng tiết lộ, quá trình quay phim đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối vào nhân vật. Có nhiều phân cảnh, anh buộc phải ứng biến ngay tại chỗ để thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên nhất.

“Theo quan điểm của tôi, sự va chạm giữa các diễn viên với nhau là điều quan trọng nhất”, anh chia sẻ. Trương Lăng Hách cho rằng chính những khoảnh khắc ứng biến này đã giúp bộ phim mang hơi thở chân thực và sinh động hơn.

Anh thẳng thắn nhìn nhận rằng, để phù hợp với nhịp độ nhanh và các tình huống kịch tính, đoàn phim đã chấp nhận “hy sinh” đôi chút sự chặt chẽ trong mạch truyện. Tuy nhiên, đó cũng là đặc trưng của thể loại phim truyền hình hiện nay - hướng đến cảm xúc mạnh mẽ, kịch tính và dễ tạo đồng cảm nơi khán giả.

Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1920, cậu thiếu niên Mộ Dung Thanh Dịch bị cha nuôi đối xử tàn tệ nên quyết định bỏ trốn và vô tình được Nhâm Tố Tố cứu mạng. Nhưng cũng vì thế, gia đình Tố Tố rơi vào thảm cảnh. Nhiều năm sau, hai người gặp lại, nảy sinh tình cảm nhưng Tố Tố lại phải giả chết, khiến Thanh Dịch tưởng thật và chìm trong đau khổ tiếc nuối.

Rồi đến một ngày, Nhâm Tố Tố xuất hiện trước mắt Thanh Dịch nhưng lại với thân phận chị dâu tương lai của anh. Một người uất ức tin rằng mình bị phản bội, một người có quá nhiều bí mật không thể nói ra nên hiểu lầm cứ thế chồng chất, mỗi lần đối mặt lại khiến cả hai thêm đau khổ…