Trương Lăng Hách muốn sống chậm sau khi 'Giây phút ấy vượt giới hạn' đóng máy

Sao quốc tế 22/09/2025 15:15

 Trương Lăng Hách khiến người hâm mộ bất ngờ khi bày tỏ mong muốn tạm gác nhịp làm việc dày đặc để được sống chậm lại.

Trong loạt phỏng vấn với truyền thông, Trương Lăng Hách khiến người hâm mộ bất ngờ khi bày tỏ mong muốn tạm gác nhịp làm việc dày đặc để được sống chậm lại.

Nam diễn viên cho biết, nhiều năm qua anh liên tục đóng phim, lịch trình hầu như không có khoảng trống. Việc luôn ở trong trạng thái quay cuồng với công việc khiến anh nhận ra bản thân cần thời gian nghỉ ngơi, không chỉ để tái tạo năng lượng mà còn để trải nghiệm, cảm thụ cuộc sống theo cách giản dị, chân thật nhất.

“Những vai diễn giúp tôi trưởng thành, nhưng cũng khiến tôi ít có cơ hội sống đúng với chính mình. Giờ là lúc tôi cần tích lũy vốn sống từ đời thường, để chuẩn bị cho những vai diễn tiếp theo thêm chiều sâu và sức nặng”, Trương Lăng Hách chia sẻ.

Trương Lăng Hách muốn sống chậm sau khi 'Giây phút ấy vượt giới hạn' đóng máy - Ảnh 1

Song song với việc “sống chậm”, Trương Lăng Hách cũng gửi gắm sự kỳ vọng của mình vào hai dự án phim mới là "Trục Ngọc" và "Giây phút ấy vượt giới hạn", dự kiến sẽ ra mắt khán giả trong thời gian tới. Đây là hai tác phẩm được giới chuyên môn lẫn khán giả quan tâm, hứa hẹn sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của Trương Lăng Hách trong làng phim ảnh.

Trước những tin đồn về các dự án tương lai, nam diễn viên khẳng định mọi thông tin hiện nay chỉ là thông tin lan truyền, người hâm mộ không nên tin vào những lời đồn đoán vô căn cứ. “Hãy chờ những thông tin chính thức hoặc sự chia sẻ trực tiếp từ tôi”, Trương Lăng Hách nhấn mạnh.

Trương Lăng Hách muốn sống chậm sau khi 'Giây phút ấy vượt giới hạn' đóng máy - Ảnh 2

Kể từ khi bắt đầu khai máy đến nay, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn (hay Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn) vẫn luôn thu hút nhiều sự chú ý. Lý do là bởi tác phẩm này được chuyển thể từ tiểu thuyết Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau của tác giả nổi tiếng Phỉ Ngã Tư Tồn, lại có sự tham gia của cặp đôi nhan sắc hàng đầu Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên.

 

Được biết, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn xoay quanh câu chuyện tình yêu có ngọt ngào nhưng cũng đầy bi thương, trắc trở giữa thời loạn của Mộ Dung Thanh Dịch - thiếu gia của gia tộc quân phiệt họ Mộ Dung và cô gái tên Nhậm Tố Tố. Về sau, vì một lý do đặc biệt mà Nhậm Tố Tố phải giả chết, để rồi trở lại trong thân phận Phương Mục Lan.

