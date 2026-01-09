Hình ảnh mới của Trịnh Sảng: Gương mặt sưng phồng, đường nét cứng đờ

Sao quốc tế 09/01/2026 15:15

Trịnh Sảng đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều sự quan tâm. Điểm gây chú ý lớn nhất là sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình của nữ diễn viên sau thời gian dài rời khỏi làng giải trí.

Mới đây, Trịnh Sảng đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều sự quan tâm. Điểm gây chú ý lớn nhất là sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình của nữ diễn viên sau thời gian dài rời khỏi làng giải trí.

Theo các hình ảnh do đội ngũ của Trịnh Sảng chia sẻ, cô xuất hiện trong ngôi nhà ở nước ngoài, chụp ảnh cùng thú cưng và không gian trang điểm. Tuy nhiên, gương mặt nữ diễn viên được nhận xét có dấu hiệu cứng, sưng nhẹ, các đường nét kém tự nhiên. Một số vùng như môi và lông mày bị cho là khác biệt so với trước đây. Dù hình ảnh sử dụng filter (bộ lọc) làm mờ, các dấu hiệu tuổi tác như rãnh mũi - má và da mặt chảy xệ vẫn khá rõ.

Hình ảnh mới của Trịnh Sảng: Gương mặt sưng phồng, đường nét cứng đờ - Ảnh 1

 

So với hình ảnh trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, khi Trịnh Sảng gắn liền với phong cách trẻ trung, thanh thuần, ngoại hình hiện tại được cho là đã thay đổi đáng kể. Nhiều ý kiến cho rằng việc không còn lớp trang điểm và sự hỗ trợ của ê-kíp chuyên nghiệp khiến hình ảnh của nữ diễn viên không còn được như trước.

Bên cạnh ngoại hình, đời sống của Trịnh Sảng ở nước ngoài cũng tiếp tục là đề tài được quan tâm. Trước đó, nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cuộc sống tại Mỹ gặp nhiều khó khăn, không có công việc ổn định. Tuy nhiên, từ những hình ảnh mới được công bố, một số khán giả cho rằng điều kiện sinh hoạt của cô hiện tại không đến mức thiếu thốn, với không gian nhà ở tương đối rộng rãi.

Hình ảnh mới của Trịnh Sảng: Gương mặt sưng phồng, đường nét cứng đờ - Ảnh 2

Trước những bàn luận xoay quanh hình ảnh và đời sống cá nhân, ngày 8/1, Trịnh Sảng đã có phản hồi ngắn thông qua mạng xã hội.

Trong một video, cô cho biết trong nhiều năm qua phải đối mặt với nhiều tin đồn và suy đoán tiêu cực, song khẳng định đội ngũ của mình không can thiệp vào bình luận trên mạng. Việc không lộ hiện trước công chúng cũng xuất phát từ lý do cá nhân, không phải do bị hạn chế hoạt động.

Trịnh Sảng bất ngờ lộ diện giữa tin đồn nợ nần chưa dứt

Sau khi nam diễn viên Vu Mông Lung qua đời vì ngã lầu, nhiều khán giả tìm xem lại các bộ phim, chương trình mà anh tham gia và phát hiện nam diễn viên từng xuất hiện chung với Trịnh Sảng. Vì cô cũng im hơi lặng tiếng suốt khoảng thời gian qua, khán giả bắt đầu bàn luận và bày tỏ lo lắng về tình trạng hiện tại của nữ diễn viên.

