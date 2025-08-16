Sụp đổ sự nghiệp sau bê bối bỏ con, Trịnh Sảng khó quay về Trung Quốc

Công ty này thành lập tháng 7/2014, do Liên Hải Vân làm đại diện pháp luật, vốn điều lệ 20 triệu NDT (2,7 triệu USD), hoạt động trong các lĩnh vực thiết kế đạo cụ và trang phục điện ảnh, nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phim, tổ chức hội nghị và triển lãm… Theo thông tin cổ đông, công ty hoàn toàn do Beijing Century Dongyao Culture Media Co., Ltd sở hữu.

Vừa qua, công ty Đông Khai Chi Tinh, đơn vị sản xuất Người tình phỉ thúy , vừa bị tòa án ra quyết định cưỡng chế thi hành án với số tiền hơn 5,65 triệu NDT (786.00 USD) hôm 14/8. Cơ quan thi hành là Tòa án Nhân dân quận Mật Vân, Bắc Kinh.

Do scandal của Trịnh Sảng - nữ diễn viên chính Người tình phỉ thúy - khiến bộ phim bị “đắp chiếu” vĩnh viễn. Công ty từng kiện, yêu cầu bồi thường 90,5 triệu NDT (khoảng 12,4 triệu USD) nhưng diễn viên không thực hiện.

Biến mất khỏi showbiz và sang Mỹ định cư, diễn viên vừa tránh dư luận, vừa né các trách nhiệm pháp lý và khoản nợ khổng lồ, thậm chí bị nhà sản xuất phim Tuyệt mật giả sang Mỹ đòi nợ.

Nhiều nguồn tin nói cuộc sống của cô ở nước ngoài không dư dả, phải nhờ đến sự hỗ trợ tài chính từ gia đình.

Vụ bê bối bỏ rơi con vẫn chưa kết thúc, cô tiếp tục bị vạch trần vì trốn thuế. Cô bị yêu cầu nộp thuế và xử phạt tội trốn thuế tổng cộng 299 triệu nhân dân tệ (46,1 triệu USD), bị cấm hoạt động nghệ thuật dưới mọi hình thức.

Trịnh Sảng và Trương Hằng từng công khai mối quan hệ vào năm 2018 và chia tay vào cuối năm 2020. Hai bên tranh chấp quyền nuôi con và theo phán quyết của tòa án tại Mỹ, Trương Hằng được quyền nuôi dưỡng các con, Trịnh Sảng được quyền thăm nuôi các con.

Từ khi dính bê bối đời tư tới nay, Trịnh Sảng có vài lần thăm dò để tìm cách trở lại giới giải trí thông qua các bài đăng trên trang cá nhân, tham dự một vài sự kiện, tuy nhiên, phản ứng của công chúng vẫn rất tiêu cực.

Sau khi bị phong sát, Trịnh Sảng chuyển đến Mỹ định cư nhưng cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Theo tiết lộ từ con trai vị đại gia Diệp Diên Vỹ, Trịnh Sảng đã mang thai con riêng của cha mình. Cả hai đang ở Mỹ nhờ số tiền lừa đảo kinh doanh, trong khi người vợ bị bỏ lại Trung Quốc lại trải qua nhiều vất vả.