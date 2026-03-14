Chúc mừng 3 con giáp Thần Tài trợ lực, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, Tài Lộc chất đầy nhà trong 3 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14/03/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài trợ lực, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, Tài Lộc chất đầy nhà trong 3 ngày tới nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Trong 3 ngày tới, tuổi Tuất có Thiên Ấn lâm vận nên những người làm nghệ sĩ, y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật sẽ gặp thuận lợi. Bạn có tài nhưng làm việc dễ bị cô độc, đơn lẻ một mình, không có ai chống lưng. Làm gì cũng tự thân vận động, cố gắng từng chút một.  

Chúc mừng 3 con giáp Thần Tài trợ lực, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, Tài Lộc chất đầy nhà trong 3 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngũ hành Thổ khắc Thủy nên tuổi này khó mà có tin vui trong chuyện yêu đương. Người độc thân rụt rè, không dám tán tỉnh người mình thích. Bạn hài lòng với cuộc sống mà mình đang có, chẳng có bất cứ sự bất mãn hay chán nản nào nên hôn nhân ở mức trung bình.

 

Đường tài lộc kém nay. Tuổi này vốn tính thật thà, chăm chỉ và là người có trách nhiệm cao trong công việc nên thần tài không phụ lòng họ nhưng lại hay bị lừa gạt, bị lừa trên mặt mà không hay biết. 

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong 3 ngày tới, tuổi Ngọ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn nhờ được Tam Hợp che chở. Công việc trong ngày hôm nay diễn ra khá trôi chảy. Đây là thời điểm thuận lợi để người tuổi này thể hiện năng lực của mình và ghi điểm với cấp trên.  

Chúc mừng 3 con giáp Thần Tài trợ lực, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, Tài Lộc chất đầy nhà trong 3 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cát khí tăng cao nên vận trình tài lộc dồi dào. Không thể coi thường khả năng kiếm tiền và cách chi tiêu khoa học, hợp lý của người tuổi này. Nhờ đó các khoản tích lũy của bạn ngày một nhiều hơn, bạn cũng rất biết cách đầu tư để lãi mẹ đẻ lãi con.

 

Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp. Ngũ hành tương sinh cho thấy khả năng cân đối thời gian dành cho công việc và gia đình khá tốt giúp chuyện tình cảm của các cặp đôi càng thêm mặn nồng, thắm thiết. Con giáp này cảm thấy mình thật may mắn vì bên cạnh luôn có người thấu hiểu, cảm thông.

Con giáp tuổi Dần 

Trong 3 ngày tới, người tuổi Dần rất giàu có, bạn làm việc chăm chỉ trong thời gian qua và nay bạn có thể thu được lợi nhuận đáng kể. Thời gian này, bạn không những hoàn thành công việc tốt mà bạn còn khám phá được tiềm năng của bản thân và dễ dàng được sếp khen thưởng. 

Chúc mừng 3 con giáp Thần Tài trợ lực, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, Tài Lộc chất đầy nhà trong 3 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần khá may mắn khi có đường tài lộc rực sáng, đây không phải lúc mà bạn cần lo lắng nhiều về tiền bạc. Quý nhân sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập của mình, hơn nữa nguồn thu trong ngày không phải từ công việc chính mà chủ yếu từ nghề tay trái.

 

Thổ sinh Kim nên đường tình duyên tốt đẹp, người độc thân không nên kén chọn hay đứng núi này trông núi nọ vì sẽ khó toại nguyện. Chuyện tình cảm của các cặp đôi cũng đang thăng hoa rực rỡ. Bản mệnh và nửa kia cảm thấy tình yêu đã chín muồi để về chung một nhà.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, 3 con giáp phát huy tiềm năng, thu vén TÀI LỘC, may mắn triền miên, phúc vận tràn trề

Tử vi 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, 3 con giáp phát huy tiềm năng, thu vén TÀI LỘC, may mắn triền miên, phúc vận tràn trề

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp phát huy tiềm năng, thu vén TÀI LỘC, may mắn triền miên, phúc vận tràn trề trong 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ