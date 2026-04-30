Tây Ninh: Tông vào xe chở rác đang dừng, người đàn ông tử vong thương tâm

Đời sống 30/04/2026 09:56

Hậu quả vụ tai nạn làm một người đàn ông tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nhẹ đã được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng ngày 30-4, thông tin từ Công an phường Tân An ( Tây Ninh), cho biết một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối 29-4 trên đường Nguyễn Văn Rành tại phường Tân An, làm một người đàn ông tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nhẹ đã được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 36 phút cùng ngày, tại khu vực trước nhà số 231, đường Nguyễn Văn Rành, khu phố Bình An 2, phường Tân An, xảy ra va chạm giữa xe mô tô và xe ô tô chở rác đang dừng trên đường.

Thời điểm trên, xe mô tô biển số 84AA-192.72 do ông NVC (35 tuổi, ngụ ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh) điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Rành theo hướng từ đường Châu Thị Kim về đường Huỳnh Văn Nhứt.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Khi đến địa điểm trên, xe của ông C đã va chạm với xe ô tô chở rác biển số 62C-156.64 do ông VTH (36 tuổi, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh) điều khiển. Lúc này, xe rác đang dừng cùng chiều phía trước để thu gom rác.

Cú va chạm mạnh khiến ông C tử vong tại hiện trường. Hai phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Trước đó vào năm 2025, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng xảy ra vụ va chạm xe rác khiến 2 người tử vong thương tâm. Cụ thể, theo thông tin báo Lao Động, rạng sáng ngày 5-8, tài xế T.N.T. (SN 1989, ngụ xã Trung Thành, Vĩnh Long) điều khiển xe chở rác biển kiểm soát: 64A - 197.xx lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ Cần Thơ qua Vĩnh Long.

Xe ôtô chở rác đến đoạn thuộc Km 2044 trên Quốc lộ 1 thì dừng bên lề phải để lấy rác. Lúc này, ôtô biển kiểm soát 64A - 318.xx do anh L.T.H (SN 2001, ngụ phường Long Châu, Vĩnh Long) điều khiển chở theo anh S.H.T (SN 2003, ngụ phường Rạch Giá) và anh N.P.D (SN 2003, ngụ xã Cù Lao Giêng, cùng tỉnh An Giang) lưu thông cùng chiều, bất ngờ xảy ra va chạm vào phần đuôi xe chở rác.

Cú va chạm mạnh, khiến anh T. và anh D. tử vong tại chỗ. Anh H. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Hà Nội: Trong một đêm xảy ra 2 vụ tai nạn ô tô liên hoàn do tài xế dính cồn kịch khung

Trong đêm 14/4 trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn ô tô liên hoàn nghiêm trọng. Điểm chung đáng báo động là cả hai tài xế gây tai nạn đều trong tình trạng say xỉn với mức nồng độ cồn vi phạm chạm ngưỡng 'kịch khung'.

