Tây Ninh: Tông vào xe chở rác đang dừng, người đàn ông tử vong thương tâm

Đời sống 30/04/2026 09:56

Hậu quả vụ tai nạn làm một người đàn ông tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nhẹ đã được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng ngày 30-4, thông tin từ Công an phường Tân An ( Tây Ninh), cho biết một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối 29-4 trên đường Nguyễn Văn Rành tại phường Tân An, làm một người đàn ông tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nhẹ đã được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 36 phút cùng ngày, tại khu vực trước nhà số 231, đường Nguyễn Văn Rành, khu phố Bình An 2, phường Tân An, xảy ra va chạm giữa xe mô tô và xe ô tô chở rác đang dừng trên đường.

Thời điểm trên, xe mô tô biển số 84AA-192.72 do ông NVC (35 tuổi, ngụ ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh) điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Rành theo hướng từ đường Châu Thị Kim về đường Huỳnh Văn Nhứt.

Tây Ninh: Tông vào xe chở rác đang dừng, người đàn ông tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Khi đến địa điểm trên, xe của ông C đã va chạm với xe ô tô chở rác biển số 62C-156.64 do ông VTH (36 tuổi, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh) điều khiển. Lúc này, xe rác đang dừng cùng chiều phía trước để thu gom rác.

Cú va chạm mạnh khiến ông C tử vong tại hiện trường. Hai phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Trước đó vào năm 2025, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng xảy ra vụ va chạm xe rác khiến 2 người tử vong thương tâm. Cụ thể, theo thông tin báo Lao Động, rạng sáng ngày 5-8, tài xế T.N.T. (SN 1989, ngụ xã Trung Thành, Vĩnh Long) điều khiển xe chở rác biển kiểm soát: 64A - 197.xx lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ Cần Thơ qua Vĩnh Long.

Xe ôtô chở rác đến đoạn thuộc Km 2044 trên Quốc lộ 1 thì dừng bên lề phải để lấy rác. Lúc này, ôtô biển kiểm soát 64A - 318.xx do anh L.T.H (SN 2001, ngụ phường Long Châu, Vĩnh Long) điều khiển chở theo anh S.H.T (SN 2003, ngụ phường Rạch Giá) và anh N.P.D (SN 2003, ngụ xã Cù Lao Giêng, cùng tỉnh An Giang) lưu thông cùng chiều, bất ngờ xảy ra va chạm vào phần đuôi xe chở rác.

Cú va chạm mạnh, khiến anh T. và anh D. tử vong tại chỗ. Anh H. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Hà Nội: Trong một đêm xảy ra 2 vụ tai nạn ô tô liên hoàn do tài xế dính cồn kịch khung

Hà Nội: Trong một đêm xảy ra 2 vụ tai nạn ô tô liên hoàn do tài xế dính cồn kịch khung

Trong đêm 14/4 trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn ô tô liên hoàn nghiêm trọng. Điểm chung đáng báo động là cả hai tài xế gây tai nạn đều trong tình trạng say xỉn với mức nồng độ cồn vi phạm chạm ngưỡng 'kịch khung'.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn chết người tin mới

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 3 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 5 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong