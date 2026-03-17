Khen thưởng đột xuất bác sĩ cứu nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn ở Hà Nội

Đời sống 17/03/2026 14:28

TS.BS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã ký quyết định khen thưởng đột xuất bác sĩ Nguyễn Huy Tiến, Khoa Thận nhân tạo của Bệnh viện Thận Hà Nội vì đã có thành tích đột xuất, hồi sinh sự sống cho nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 17/3, TS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã ký Quyết định số 1101/QĐ-SYT về việc tặng Giấy khen đối với bác sĩ Nguyễn Huy Tiến, khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thận Hà Nội vì đã có thành tích đột xuất cứu sống người bệnh trong tình huống khẩn cấp.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá, đây là hành động đột xuất, kịp thời, chính xác, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, y đức và bản lĩnh nghề nghiệp, qua đó lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: “Người thầy thuốc không chỉ làm việc trong bệnh viện mà luôn sẵn sàng cứu người ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, cứu người không chờ điều kiện”.

Ảnh minh họa: Internet

Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 7 giờ sáng 16/3, trên đường đi công tác, bác sĩ Nguyễn Huy Tiến (Bệnh viện Thận Hà Nội) đã tham gia cấp cứu 1 nam thanh niên bị ngừng tuần hoàn sau tai nạn giao thông tại ngõ 100 đường Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Nội.

Phát hiện nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, có dấu hiệu ngừng tuần hoàn, bác sĩ Tiến lập tức tiếp cận và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu ngay tại hiện trường.

Sau một thời gian ép tim liên tục, bệnh nhân dần có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn, tỉnh lại và có phản ứng.

Sau đó, bác sĩ Tiến tiếp tục phối hợp gọi cấp cứu 115, chuyển người bệnh đến cơ sở y tế để theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Sáng nay (16/3), trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một người đàn ông liên tục ép tim cho một nam thanh niên nằm bất tỉnh trên đường.

