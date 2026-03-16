Nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn, được bác sĩ đi ngang ép tim cứu sống

Đời sống 16/03/2026 12:26

Sáng nay (16/3), trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một người đàn ông liên tục ép tim cho một nam thanh niên nằm bất tỉnh trên đường.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Nguyễn Huy Tiến (khoa thận nhân tạo, Bệnh viện Thận Hà Nội) cho hay khoảng 7h sáng 16/3 anh đang trên đường đi công tác tuyến tại Sóc Sơn, khi đi qua khu vực ngõ 100 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) thì thấy nhiều người tụ tập quanh một thanh niên nằm bất động giữa đường.

Quan sát nhanh, bác sĩ Tiến nhận ra nạn nhân đã tím tái, nằm bất động, tình trạng nạn nhân rất nguy kịch. "Bạn ấy có dấu hiệu chấn thương sọ não, nôn rồi sặc chất nôn, sau đó ngừng tuần hoàn", bác sĩ Tiến kể lại.

Nhận thấy thời gian là yếu tố sống còn, anh lập tức ép tim ngoài lồng ngực để hồi sinh tim phổi ngay tại chỗ. "Lúc đó mình không kịp nghĩ nhiều, chỉ tập trung cấp cứu thôi", bác sĩ Tiến chia sẻ.

Sau khoảng 2 - 3 phút ép tim liên tục, nạn nhân bắt đầu có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn. Nam thanh niên dần tỉnh lại nhưng vẫn trong trạng thái lơ mơ do chấn thương đầu.

Nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn, được bác sĩ đi ngang ép tim cứu sống - Ảnh 1
Nam bác sĩ liên tục ép tim cứu sống nam thanh niên gặp nạn - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngay sau đó bác sĩ Tiến gọi xe cấp cứu 115 đến hiện trường để đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế tiếp tục điều trị. Anh ở lại chờ thêm 30 phút, theo dõi nạn nhân cho đến khi xe cấp cứu tới nơi rồi mới tiếp tục hành trình công tác. 

"Theo lời những người xung quanh, trước đó đã xảy ra va chạm giữa hai xe máy. Một người từ trong ngõ đi ra, người còn lại từ ngoài đường đi vào, dẫn đến tình huống phanh gấp. Va chạm khiến nam thanh niên đập đầu xuống mặt đường gây chấn thương sọ não", bác sĩ Tiến chia sẻ.

Anh cũng cho biết trước đây từng tham gia nhiều hoạt động cấp cứu trong giai đoạn chống dịch COVID-19, cũng như các nhiệm vụ tiêm chủng và hỗ trợ y tế cộng đồng. Tuy vậy, việc trực tiếp gặp và xử trí một ca ngừng tuần hoàn ngay trên đường phố như vậy là điều hiếm khi xảy ra.

"Đây cũng là lần đầu tiên tôi thực hiện cấp cứu, ép tim ngoài đường thế này", bác sĩ Tiến chia sẻ.

Sau khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu, bác sĩ Tiến tiếp tục lên đường tới Sóc Sơn để đi công tác tuyến theo kế hoạch.

Hành động nhanh chóng, chuyên nghiệp của bác sĩ đã góp phần giành lại sự sống cho người bệnh, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và y đức của người thầy thuốc luôn sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh, không chỉ trong bệnh viện mà ở bất cứ đâu.

Trước đó, nữ điều dưỡng và nữ bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai cũng đã ép tim cứu sống hai nạn nhân ngừng tuần hoàn tại cộng đồng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3h35 sáng ngày 16/3, tại căn nhà số 77 đường Yersin, phường Bến Thành, TPHCM.

Xem thêm
Từ khóa:   cứu người nhồi máu cơ tim cấp tin moi

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

