Hỏa hoạn tại nhà dân ở trung tâm TP.HCM, khẩn trương giải cứu 5 người đang mắc kẹt

Đời sống 16/03/2026 10:29

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3h35 sáng ngày 16/3, tại căn nhà số 77 đường Yersin, phường Bến Thành, TPHCM.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, khoảng 3h35 ngày 16/3, khói lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 1 căn nhà số 77 đường Yersin, phường Bến Thành. Do trong nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy, khói đen và khí độc nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian, chặn lối thoát hiểm của những người đang ngủ bên trong.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đã dùng xe thang cứu 5 người trong ngôi nhà bị cháy ở trung tâm TP.HCM. Ảnh: CA

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ VietNamNet, 5 người trong gia đình đang mắc kẹt ở các tầng trên, hoảng loạn kêu cứu do không thể tự thoát ra ngoài vì khói quá đặc. Cảnh sát một mặt triển khai mũi lăng phun nước khống chế đám cháy ở tầng 1 để ngăn cháy lan, mặt khác điều động xe thang tiếp cận các tầng cao.

Sau khoảng 15 phút triển khai nghiệp vụ, lực lượng cứu hộ đã đưa toàn bộ 5 nạn nhân, trong đó có 3 trẻ nhỏ xuống đất an toàn qua đường xe thang. May mắn vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đã dùng xe thang cứu 5 người trong ngôi nhà bị cháy ở trung tâm TP.HCM - Ảnh: VietNamNet

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn ngay sau đó, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các hộ dân kinh doanh sầm uất lân cận. Tại hiện trường, nhiều tài sản ở tầng 1 bị thiêu rụi, kết cấu căn nhà được bảo vệ an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Bộ Công an cảnh báo nguy hiểm tiềm ẩn khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng

Việc đăng tải hình ảnh thẻ cử tri có thể tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, gây ảnh hưởng đến an toàn thông tin của mỗi người.

Ra chợ thấy loại cá này hãy mua ngay: Giàu dinh dưỡng ngang ngửa cá hồi nhưng giá cực rẻ

Ra chợ thấy loại cá này hãy mua ngay: Giàu dinh dưỡng ngang ngửa cá hồi nhưng giá cực rẻ

Thót tim cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ ẩn nấp trên ngọn cây

Thót tim cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ ẩn nấp trên ngọn cây

Cháy lớn tại bệnh viện, 10 bệnh nhân tử vong và nhiều người bị thương

Cháy lớn tại bệnh viện, 10 bệnh nhân tử vong và nhiều người bị thương

Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng

Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng

Kinh ngạc: Cụ ông mất hai tay vẫn kẹp rắn hổ mang về nhà sau khi bị cắn

Kinh ngạc: Cụ ông mất hai tay vẫn kẹp rắn hổ mang về nhà sau khi bị cắn

Giá vàng hôm nay, ngày 16/3/2026: Lao dốc không phanh, vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 24 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/3/2026: Lao dốc không phanh, vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 24 triệu đồng/lượng

TP.HCM: Cháy chung cư trên đường Mai Chí Thọ, khiến cư dân hoảng hốt

TP.HCM: Cháy chung cư trên đường Mai Chí Thọ, khiến cư dân hoảng hốt

Danh tính kẻ bịt mặt xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền bị bắt

Danh tính kẻ bịt mặt xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền bị bắt

Giá vàng hôm nay, ngày 16/3/2026: Lao dốc không phanh, vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 24 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/3/2026: Lao dốc không phanh, vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 24 triệu đồng/lượng

Tình tiết bất ngờ vụ chồng sát hại vợ và một người đàn ông ở Hưng Yên

Tình tiết bất ngờ vụ chồng sát hại vợ và một người đàn ông ở Hưng Yên

Danh tính hai vợ chồng kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Lâm Đồng

Danh tính hai vợ chồng kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Lâm Đồng

Danh tính 'nữ quái' cầm đầu trong nhóm dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp

Danh tính 'nữ quái' cầm đầu trong nhóm dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp