Hỏa hoạn tại nhà dân ở trung tâm TP.HCM, khẩn trương giải cứu 5 người đang mắc kẹt

Đời sống 16/03/2026 10:29

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3h35 sáng ngày 16/3, tại căn nhà số 77 đường Yersin, phường Bến Thành, TPHCM.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, khoảng 3h35 ngày 16/3, khói lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 1 căn nhà số 77 đường Yersin, phường Bến Thành. Do trong nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy, khói đen và khí độc nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian, chặn lối thoát hiểm của những người đang ngủ bên trong.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đã dùng xe thang cứu 5 người trong ngôi nhà bị cháy ở trung tâm TP.HCM. Ảnh: CA

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường.

Hỏa hoạn tại nhà dân ở trung tâm TP.HCM, khẩn trương giải cứu 5 người đang mắc kẹt - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ VietNamNet, 5 người trong gia đình đang mắc kẹt ở các tầng trên, hoảng loạn kêu cứu do không thể tự thoát ra ngoài vì khói quá đặc. Cảnh sát một mặt triển khai mũi lăng phun nước khống chế đám cháy ở tầng 1 để ngăn cháy lan, mặt khác điều động xe thang tiếp cận các tầng cao.

Sau khoảng 15 phút triển khai nghiệp vụ, lực lượng cứu hộ đã đưa toàn bộ 5 nạn nhân, trong đó có 3 trẻ nhỏ xuống đất an toàn qua đường xe thang. May mắn vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người.

Hỏa hoạn tại nhà dân ở trung tâm TP.HCM, khẩn trương giải cứu 5 người đang mắc kẹt - Ảnh 2
Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đã dùng xe thang cứu 5 người trong ngôi nhà bị cháy ở trung tâm TP.HCM - Ảnh: VietNamNet

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn ngay sau đó, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các hộ dân kinh doanh sầm uất lân cận. Tại hiện trường, nhiều tài sản ở tầng 1 bị thiêu rụi, kết cấu căn nhà được bảo vệ an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

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