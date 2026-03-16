Danh tính 'nữ quái' cầm đầu trong nhóm dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp

Đời sống 16/03/2026 05:15

Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan vụ dàn cảnh cướp giật tài sản xảy ra tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh).

Hiện tại công an đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan vụ việc dàn cảnh cướp giật tài sản xảy ra tại khu vực tham quan Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty TNHH bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên (xã An Ninh, TP Cần Thơ).

Để bắt giữ được các đối tượng, các lực lượng trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang và các đơn vị nghiệp vụ.

Huỳnh Thị Bích Thủy được xác định là đối tượng cầm đầu trong nhóm dàn cảnh giật dây chuyền - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhóm người đang bị tạm giữ để điều tra hành vi cướp giật tài sản gồm: Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang), Phạm Văn Mặc (48 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Huỳnh Thị Bích Thanh (49 tuổi, ngụ tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Chí (35 tuổi, ngụ phường Thới Long, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Tây (44 tuổi, ngụ xã Thới Hưng, TP Cần Thơ).

Cơ quan công an xác định trong nhóm bị tạm giam, Huỳnh Thị Bích Thủy là đối tượng giữ vai trò cầm đầu. Thủy còn trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

 

Riêng Phạm Văn Mặc là tài xế xe 29 chỗ, có nhiệm vụ đưa đón cả nhóm từ An Giang sang TP Cần Thơ để hoạt động cướp giật tài sản. Huỳnh Thị Bích Thanh giữ nhiệm vụ tham gia phối hợp dàn cảnh, còn Nguyễn Văn Chí và Nguyễn Văn Tây được giao nhiệm vụ tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để đồng bọn dễ dàng ra tay.

Các đối tượng Mặc, Thanh, Chí và Tây (từ trái sang phải) - Ảnh: VietNamNet

 

Theo Công an TP Cần Thơ, sau khi công trình Liên Hoa Bảo Tháp khánh thành đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, nhất là vào ngày lễ, cuối tuần. Từ đó, nhóm đối tượng đã lợi dụng tổ chức dàn cảnh móc túi, giật dây chuyền vàng của khách tham quan.

 

Qua xác minh ban đầu, công an xác định nhóm này có hơn 20 người, cấu kết chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể. 

Khi phát hiện du khách đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách, các đối tượng sẽ vây quanh tạo cảnh chen lấn, xô đẩy. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một đối tượng đứng phía sau nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán.

Khi bị hại phát hiện, nghi ngờ người đứng kế phía sau, nhưng lúc này tang vật đã được chuyền tay sang những người trong nhóm, nên gây khó khăn cho việc phát hiện xử lý.

Danh tính chủ cơ sở pha axit acetic với nước làm 'giấm trắng 100% tự nhiên'

Ngày 14/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Nguyễn Công Khương (SN 1976), chủ cơ sở sản xuất Đại Khương tại tổ dân phố Thanh Hoài, phường Trí Quả để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Tình tiết bất ngờ vụ chồng sát hại vợ và một người đàn ông ở Hưng Yên

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 16/3/2026, 3 con giáp số Trời đã định sẵn trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh hanh thông, kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ

Đúng hôm nay, thứ Hai 16/3/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Danh tính hai vợ chồng kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Lâm Đồng

Thơm nức gian bếp với mẻ bánh Patechaud nhà làm: Vỏ giòn ngàn lớp, nhân thịt đậm đà

Dầu gấc, 4 công dụng "thần kỳ" cho sức khỏe bạn không nên bỏ lỡ!

Sau hôm nay, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp tài lộc tăng vun vút như tên, phú quý ngập nhà, làm gì cũng trúng mánhn, tử vi hôm nay, tu vi ngay mai

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (16/3/2026), 3 con giáp được quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Cuối ngày hôm nay (16/3/2026), phúc vận vô biên, 3 con giáp sau vét cạn túi Thần Tài, tiền lớn, tiền nhỏ đều 'không mời mà đến'

Giá hôm nay, ngày 15/3/2026: Người mua vàng miếng SJC lỗ hơn 4 triệu đồng/lượng

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/3/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu, tiền bạc đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý

Tử vi thứ Hai 16/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tình tiết bất ngờ vụ chồng sát hại vợ và một người đàn ông ở Hưng Yên

Danh tính hai vợ chồng kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Lâm Đồng

TP.HCM: Cháy chung cư trên đường Mai Chí Thọ, khiến cư dân hoảng hốt

Giải cứu cô gái nghi bị "bắt cóc online" khi đang lang thang tại Nghệ An

Bắt khẩn cấp nhân viên quán ốc sau vụ hành hung nam shipper tại TP.HCM

Giá hôm nay, ngày 15/3/2026: Người mua vàng miếng SJC lỗ hơn 4 triệu đồng/lượng

