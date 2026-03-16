Danh tính 'nữ quái' cầm đầu trong nhóm dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp

Đời sống 16/03/2026 05:15

Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan vụ dàn cảnh cướp giật tài sản xảy ra tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh).

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 15/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt thêm một số người liên quan đến vụ dàn cảnh cướp giật tài sản tại khu vực Liên Hoa Bảo Tháp (xã An Ninh).

 

Hiện tại công an đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan vụ việc dàn cảnh cướp giật tài sản xảy ra tại khu vực tham quan Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty TNHH bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên (xã An Ninh, TP Cần Thơ).

Để bắt giữ được các đối tượng, các lực lượng trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang và các đơn vị nghiệp vụ.

Danh tính 'nữ quái' cầm đầu trong nhóm dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp - Ảnh 1
Huỳnh Thị Bích Thủy được xác định là đối tượng cầm đầu trong nhóm dàn cảnh giật dây chuyền - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhóm người đang bị tạm giữ để điều tra hành vi cướp giật tài sản gồm: Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang), Phạm Văn Mặc (48 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Huỳnh Thị Bích Thanh (49 tuổi, ngụ tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Chí (35 tuổi, ngụ phường Thới Long, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Tây (44 tuổi, ngụ xã Thới Hưng, TP Cần Thơ).

Cơ quan công an xác định trong nhóm bị tạm giam, Huỳnh Thị Bích Thủy là đối tượng giữ vai trò cầm đầu. Thủy còn trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

 

Riêng Phạm Văn Mặc là tài xế xe 29 chỗ, có nhiệm vụ đưa đón cả nhóm từ An Giang sang TP Cần Thơ để hoạt động cướp giật tài sản. Huỳnh Thị Bích Thanh giữ nhiệm vụ tham gia phối hợp dàn cảnh, còn Nguyễn Văn Chí và Nguyễn Văn Tây được giao nhiệm vụ tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để đồng bọn dễ dàng ra tay.

Danh tính 'nữ quái' cầm đầu trong nhóm dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp - Ảnh 2
Các đối tượng Mặc, Thanh, Chí và Tây (từ trái sang phải) - Ảnh: VietNamNet

 

Theo Công an TP Cần Thơ, sau khi công trình Liên Hoa Bảo Tháp khánh thành đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, nhất là vào ngày lễ, cuối tuần. Từ đó, nhóm đối tượng đã lợi dụng tổ chức dàn cảnh móc túi, giật dây chuyền vàng của khách tham quan.

 

Qua xác minh ban đầu, công an xác định nhóm này có hơn 20 người, cấu kết chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể. 

Khi phát hiện du khách đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách, các đối tượng sẽ vây quanh tạo cảnh chen lấn, xô đẩy. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một đối tượng đứng phía sau nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán.

Khi bị hại phát hiện, nghi ngờ người đứng kế phía sau, nhưng lúc này tang vật đã được chuyền tay sang những người trong nhóm, nên gây khó khăn cho việc phát hiện xử lý.

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Ngày 14/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Nguyễn Công Khương (SN 1976), chủ cơ sở sản xuất Đại Khương tại tổ dân phố Thanh Hoài, phường Trí Quả để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

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