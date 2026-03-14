NÓNG: Thu hồi 742 thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bao gồm cả Baby Shark giả

Đời sống 14/03/2026 16:26

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc thu hồi các lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn công bố. Các sản phẩm này liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc thu hồi các lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe hàng giả hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn công bố. Các sản phẩm này liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech.

Các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe như Baby Shark, được Công ty TNHH công nghệ Herbitech sản xuất, đã bị phát hiện là hàng giả. Ảnh: Công an.

Theo đó, Sở đề nghị UBND các phường, xã, Đặc khu Côn Đảo cùng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM khẩn trương rà soát, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để thu hồi các sản phẩm vi phạm đang lưu thông trên thị trường.

Danh sách các sản phẩm cần thu hồi được nêu tại Phụ lục 1 và 2 của Công văn số 864/VPCQCSĐT-P3 do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành. Kết quả điều tra xác định có 67 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả và 675 sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn công bố, do có thành phần hoặc hàm lượng thực tế không đúng với hồ sơ đăng ký.

Một số sản phẩm tiêu biểu bị xác định là hàng giả gồm Siro ăn ngon Baby Shark, Medi Kid Calcium K2 cùng một số sản phẩm bổ sung dinh dưỡng khác.

NÓNG: Thu hồi 742 thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bao gồm cả Baby Shark giả - Ảnh 1
Các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe như Baby Shark, được Công ty TNHH công nghệ Herbitech sản xuất, đã bị phát hiện là hàng giả

Theo thông tin từ báo Dân tộc và phát triển, trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các lô sản phẩm trên còn lưu thông, lực lượng chức năng phải tiến hành thu hồi ngay, đồng thời cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả thu hồi cũng phải báo cáo về Sở An toàn thực phẩm TP.HCM để tổng hợp gửi Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh ngừng kinh doanh, phân phối và sử dụng các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nằm trong danh sách.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, việc thu hồi các sản phẩm này xuất phát từ kết quả điều tra vụ án hình sự “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech và các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra xác định trong giai đoạn 2018-2025, Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (trụ sở tại số 56 ngõ 144 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội; nhà máy tại khối 8, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã sản xuất hoặc gia công nhiều loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đúng với thành phần, hàm lượng đã công bố.

Ngoài hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, doanh nghiệp còn bị xác định vi phạm quy định về kế toán, lập hệ thống sổ sách không minh bạch và sử dụng hóa đơn, chứng từ khống để che giấu hoạt động sản xuất, kinh doanh trái phép.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương khẩn trương phối hợp rà soát, thu hồi toàn bộ các sản phẩm vi phạm, đồng thời tăng cường thanh tra, hậu kiểm thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

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Từ khóa:   Thu hồi thực phẩm chức năng tin moi hàng giả

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