Bàng hoàng người phụ nữ bị hàng xóm túm tóc, kéo lê ra hành lang

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ việc xảy ra vào tối mùng 5 Tết nguyên đán (tức ngày 21/2). Nạn nhân trong clip là chị T.T.D. (51 tuổi, quê Sóc Trăng).

Tuy nhiên, ba người cùng ăn nhậu trước đó đã xông vào phòng, nắm tóc và tay lôi chị D. ra khu lối đi chung của dãy trọ. Đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh nhóm người kéo lê, kèm theo nhiều tiếng la ó và chửi bới.

Chị D. cho biết, tối hôm đó chị cùng một số người tại dãy trọ tổ chức ăn nhậu. Trong lúc ăn uống, giữa chị và những người này xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Sau đó, do cảm thấy mệt nên chị D. về phòng nghỉ ngơi.

Mặc dù có hàng xóm can ngăn nhưng nhóm này vẫn tiếp tục tấn công người phụ nữ. Thậm chí, một người đàn ông mặc áo trắng trong nhóm còn cầm một cây gậy dài định đánh chị D. nhưng được mọi người ngăn lại.

Sau đó, người đàn ông này dùng chân đạp mạnh khiến chị D. ngã nhào xuống nền. Theo chị D., vụ việc khiến chị bị trầy xước, phải vào bệnh viện sơ cứu và nằm viện hơn một ngày. Chị cũng cho biết nhóm người này đã hai lần xông vào phòng trọ lôi mình ra ngoài.

Ngay sau sự việc, chồng chị D. đã đến Công an phường Tân Tạo trình báo, mong cơ quan chức năng xử lý để bảo vệ quyền lợi cho vợ. Công an phường Tân Tạo sau đó đã mời các bên liên quan đến làm việc, lấy lời khai và lập hồ sơ xử lý theo quy định. Qua xác minh, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn uống giữa những người sống cùng dãy trọ.

Cơ quan chức năng xác định thương tích của chị D. chưa đến mức xử lý hình sự. Nhóm người liên quan đã bị xử lý hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời bị răn đe, giáo dục và cam kết không tái phạm.

Người phụ nữ bị hàng xóm túm tóc kéo lê ra hành lang hành hung

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 13/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bàn Văn Huấn (SN 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra, làm rõ hành vi hành hung, kéo lê bạn gái trên đường xảy ra tại khu vực bến phà Giải.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 8/3/2026, Bàn Văn Huấn cùng chị H.A.T (SN 2002, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng), là người có quan hệ tình cảm với Huấn, di chuyển bằng taxi của Grab từ nơi ở của chị T. đến khu vực bến phà Giải. Sau đó, cả hai đi bộ lên phà sang xã Hà Nam (TP Hải Phòng) để đến nhà người quen.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, trong lúc quay trở về, giữa Huấn và chị T. xảy ra mâu thuẫn. Bàn Văn Huấn đã dùng tay, chân đánh vào vùng mặt của chị T., đồng thời túm áo kéo lê nạn nhân trong tư thế nằm ngửa trên đường tại khu vực bến phà Giải.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Ngày 13/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố đối với Bàn Văn Huấn và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.